América Latina

Noboa y JD Vance consolidan agenda bilateral en seguridad, comercio e inversión

La visita oficial incluyó reuniones en la Casa Blanca, el Capitolio y la OEA para reforzar la cooperación bilateral

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Fotografía difundida en la cuenta en Instagram @danielnoboaok del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de él junto al vicepresidente de EE.UU., JD Vance, este martes, en Washington (EE.UU.). EFE/ @danielnoboaok
Fotografía difundida en la cuenta en Instagram @danielnoboaok del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de él junto al vicepresidente de EE.UU., JD Vance, este martes, en Washington (EE.UU.). EFE/ @danielnoboaok

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se reunió este martes 13 de mayo con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, en la Casa Blanca, en el encuentro de más alto nivel que ha mantenido hasta ahora con la nueva administración republicana. La cita formó parte de una agenda oficial en Washington orientada a profundizar la cooperación bilateral en seguridad, comercio, inversión y desarrollo económico.

Según informó la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia en el Boletín 333, ambos funcionarios “reafirmaron los lazos de cooperación estratégica” entre Ecuador y Estados Unidos en áreas como seguridad, comercio, movilidad humana, energía y otros temas de interés común.

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La reunión se produjo en un momento en que el gobierno ecuatoriano busca consolidar su relación con Washington como uno de los principales aliados internacionales en su estrategia contra el narcotráfico y en su objetivo de atraer inversión extranjera.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en la Cumbre Escudo de las Américas, el sábado 7 de marzo de 2026, en el Trump National Doral Miami, en Doral, Florida. (Foto AP/Mark Schiefelbein)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en la Cumbre Escudo de las Américas, el sábado 7 de marzo de 2026, en el Trump National Doral Miami, en Doral, Florida. (Foto AP/Mark Schiefelbein)

Antes de su encuentro con Vance, Noboa mantuvo una reunión bipartidista con varios senadores estadounidenses en el Capitolio, encabezados por el senador republicano Bernie Moreno, legislador de origen colombiano y uno de los aliados latinoamericanos más cercanos al Partido Republicano.

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La canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, explicó a periodistas que durante la cita con los senadores el mandatario expuso las acciones emprendidas por su gobierno para recuperar la seguridad y estabilizar la economía.

“Pudo compartir lo que vive el Ecuador y ha vivido durante su administración: cambios en materia de seguridad, cooperación, estabilidad macroeconómica y mejoramiento de condiciones para inversión”, señaló la ministra.

Sommerfeld indicó que el mensaje del Gobierno ecuatoriano se centró en presentar al país como un socio confiable, no solo para la cooperación en seguridad, sino también como un destino atractivo para la inversión.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader; el presidente de Argentina, Javier Milei; el presidente de El Salvador, Nayib Bukele; el presidente de Guyana, Mohamed Irfaan Ali; el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles; el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz; el presidente de Ecuador, Daniel Noboa; el presidente de Paraguay, Santiago Peña; y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, posan para una foto de grupo durante la Cumbre "Escudo de las Américas" en Miami, Florida, Estados Unidos, el 7 de marzo de 2026. REUTERS/Kevin Lamarque
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader; el presidente de Argentina, Javier Milei; el presidente de El Salvador, Nayib Bukele; el presidente de Guyana, Mohamed Irfaan Ali; el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles; el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz; el presidente de Ecuador, Daniel Noboa; el presidente de Paraguay, Santiago Peña; y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, posan para una foto de grupo durante la Cumbre "Escudo de las Américas" en Miami, Florida, Estados Unidos, el 7 de marzo de 2026. REUTERS/Kevin Lamarque

“Todas las medidas ayudaron a estabilizar la macroeconomía y a llevarle a una mejor situación al Ecuador para que sea atractivo de la inversión, tanto local como extranjera, para crear mayor cantidad de plazas de trabajo”, afirmó.

En la reunión con JD Vance se abordaron los mismos ejes temáticos. Según la canciller, el vicepresidente estadounidense expresó una valoración positiva de las políticas implementadas por Noboa y mostró interés en ampliar los mecanismos de cooperación. “Ve con muy buenos ojos lo que está sucediendo con el Ecuador y quería saber también cómo podemos seguir cooperando”, relató Sommerfeld.

Uno de los conceptos que Noboa puso sobre la mesa fue el principio de “trade over aid” (“comercio por encima de ayuda”), una idea que plantea sustituir esquemas tradicionales de asistencia por mecanismos de cooperación orientados a generar crecimiento económico y beneficios mutuos: “El Ecuador, más que ayuda, quiere cooperación para el desarrollo”, resumió la canciller.

Fotografía de archivo de miembros de las fuerzas armadas ecuatorianas. EFE/ José Jácome
Fotografía de archivo de miembros de las fuerzas armadas ecuatorianas. EFE/ José Jácome

En materia de seguridad, Noboa expuso la experiencia ecuatoriana en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal, así como los esfuerzos de coordinación con socios internacionales para enfrentar el crimen organizado transnacional.

Sommerfeld señaló que esta cooperación se enmarca, entre otros mecanismos, en el Escudo de las Américas, una iniciativa promovida por Washington para fortalecer la coordinación regional en seguridad.

La canciller también destacó que Ecuador ya fue calificado para desarrollar programas con la Millennium Challenge Corporation (MCC), un organismo estadounidense que financia proyectos de desarrollo en países que cumplen determinados estándares de gobernanza y estabilidad institucional.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ofrece una rueda de prensa en la Sala de Tratados Indígenas del complejo de la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos, el 13 de mayo de 2026. REUTERS/Evelyn Hockstein
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ofrece una rueda de prensa en la Sala de Tratados Indígenas del complejo de la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos, el 13 de mayo de 2026. REUTERS/Evelyn Hockstein

“Buscar aquellos puntos donde pueden dar un impulso al desarrollo económico del Ecuador” es parte del objetivo de esta relación, indicó.

Durante la mañana, Noboa también concedió entrevistas a medios internacionales como The Washington Post y BBC, en las que destacó los avances de su administración en seguridad, reducción del riesgo país, educación, programas sociales y vivienda.

De acuerdo con el boletín oficial, el presidente reafirmó que Estados Unidos es un “aliado estratégico” con el que Ecuador ha concretado resultados importantes en seguridad y defensa, movilidad humana y comercio exterior.

La visita continuará este miércoles 14 de mayo en la sede de la Organización de los Estados Americanos, en Washington, donde Noboa participará en una sesión del Consejo Permanente.

La ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, se dirige a la 80.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York, EE. UU., el 25 de septiembre de 2025. REUTERS/Eduardo Muñoz
La ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, se dirige a la 80.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York, EE. UU., el 25 de septiembre de 2025. REUTERS/Eduardo Muñoz

Según Sommerfeld, el mandatario presentará la experiencia ecuatoriana en materia de seguridad y desarrollo económico, enfocándose en las políticas implementadas para enfrentar al crimen organizado y generar mejores oportunidades para la población.

“Nosotros siempre vamos a sumar, no vamos a dividir”, respondió la canciller al ser consultada sobre si Ecuador planteará un modelo alternativo o complementario al Escudo de las Américas.

La agenda internacional de Noboa se produce en un contexto regional marcado por tensiones diplomáticas entre Ecuador y algunos países como México y Colombia, aunque la canciller evitó adelantar si el mandatario se referirá a esos temas o a la situación de Venezuela en su intervención ante la OEA.

“Vamos a esperar que mañana el presidente dé su discurso y de ahí vamos a sacar las noticias”, señaló.

Para el Gobierno ecuatoriano, el viaje a Washington representa una oportunidad para afianzar el respaldo político de la administración de Donald Trump y fortalecer los vínculos con actores clave del Congreso y de los organismos multilaterales, en momentos en que Ecuador busca apoyo internacional para enfrentar su crisis de seguridad y reactivar la economía.

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