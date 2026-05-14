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El Comando Central aseguró que EEUU cortó el suministro de armas iraníes a los grupos terroristas Hamas, Hezbollah y los hutíes

El almirante Brad Cooper atribuyó el resultado a “meses de planificación cuidadosa” en el marco de la Operación Furia Épica. Además, rindió homenaje a los militares y civiles que murieron desde el inicio de la ofensiva contra el régimen persa

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El almirante Brad Cooper, comandante del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), testifica ante la Comisión de Servicios Armados del Senado en el Capitolio, Washington, el 14 de mayo de 2026. (REUTERS/Kevin Lamarque)
El almirante Brad Cooper, comandante del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), testifica ante la Comisión de Servicios Armados del Senado en el Capitolio, Washington, el 14 de mayo de 2026. (REUTERS/Kevin Lamarque)

El jefe del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), el almirante Brad Cooper, aseguró ante el Congreso que Hamas, Hezbollah y los hutíes han quedado completamente aislados del suministro de armas y apoyo de Irán, en lo que describió como el resultado de meses de operaciones militares meticulosamente planificadas.

“Hoy, Hamas, Hezbollah y los hutíes están todos cortados del suministro y el apoyo de armas de Irán”, declaró Cooper en su testimonio ante legisladores estadounidenses. “Este resultado no estaba predeterminado, ni fue producto del azar. Es la culminación de meses de planificación cuidadosa, construida sobre décadas de experiencia.

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Cooper rindió homenaje a los caídos durante la Operación Epic Fury, el nombre dado a las operaciones del CENTCOM en el marco del conflicto: 14 militares muertos en combate, más dos soldados y un civil que perdieron la vida en Palmira, Siria. “Representan verdaderamente lo mejor de todos nosotros”, afirmó.

Sin embargo, el almirante advirtió que Irán mantiene una influencia significativa sobre el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz por medios no militares. “Su voz es muy fuerte, y las amenazas son claramente escuchadas por la industria naviera y la industria aseguradora”, señaló, al tiempo que reconoció que las capacidades militares iraníes han sido “dramáticamente degradadas”. Cooper indicó que Washington tiene poder militar suficiente para reabrir de forma permanente el estrecho, pero que la decisión final corresponde a los responsables políticos en un momento de “negociaciones sensibles”.

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Buques de carga navegan por el estrecho de Ormuz, frente a la península de Musandam, Omán, en una fotografía de archivo del 8 de mayo de 2026. (REUTERS/Stringer)
Buques de carga navegan por el estrecho de Ormuz, frente a la península de Musandam, Omán, en una fotografía de archivo del 8 de mayo de 2026. (REUTERS/Stringer)

El testimonio se produjo en una jornada de nueva escalada en torno al estrecho, por el que antes del conflicto transitaba una quinta parte del petróleo mundial. Un buque fue secuestrado frente a las costas de los Emiratos Árabes Unidos y trasladado hacia aguas iraníes, mientras que un carguero de bandera india, el Haji Ali, se hundió cerca de Omán tras un ataque que desató un incendio a bordo. Los 14 tripulantes indios fueron rescatados por la guardia costera omaní.

No quedó claro de inmediato quién estaba detrás de ambos incidentes. Irán, sin referirse explícitamente al secuestro, reiteró que tiene derecho a incautar buques vinculados a Estados Unidos en el estrecho. El vicepresidente senior iraní, Mohammadreza Aref, fue taxativo: “El estrecho nos pertenece y no lo cederemos a ningún precio”, declaró a la televisión estatal.

Teherán condicionó además cualquier nueva negociación con Washington al cumplimiento de cinco exigencias, entre ellas el pago de reparaciones de guerra y el reconocimiento de la soberanía iraní sobre el estrecho, según la agencia semioficial Fars.

En ese contexto, el presidente Donald Trump y el líder chino, Xi Jinping, coincidieron durante su cumbre en Beijing en que el estrecho debe seguir abierto para favorecer la libre circulación de la energía”, según la Casa Blanca. Irán, por su parte, autorizó el paso de varios buques chinos por el estrecho el miércoles por la noche, tras gestiones diplomáticas de Beijing, en un movimiento que coincidió con la llegada de Trump a China.

El presidente chino, Xi Jinping, y el presidente estadounidense, Donald Trump, se saludan durante un banquete de Estado en el Gran Salón del Pueblo en Beijing, el 14 de mayo de 2026. (REUTERS/Evan Vucci)
El presidente chino, Xi Jinping, y el presidente estadounidense, Donald Trump, se saludan durante un banquete de Estado en el Gran Salón del Pueblo en Beijing, el 14 de mayo de 2026. (REUTERS/Evan Vucci)

La jornada estuvo marcada además por nuevas fricciones en el frente libanés: el ejército israelí anunció una nueva oleada de ataques contra Hezbollah en el sur del Líbano e instó a la evacuación de una decena de localidades, a pesar de la tregua vigente desde el 17 de abril. Un ataque con drones de Hezbolá hirió a decenas de civiles en el norte de Israel.

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