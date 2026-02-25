Ciencia

Cuál es el carbohidrato que favorece el control del peso y previene enfermedades crónicas, según expertos

Especialistas internacionales subrayan la necesidad de priorizar alternativas ricas en fibra y vitaminas para mantener una dieta equilibrada y proteger la salud cardiovascular a largo plazo

El consumo habitual de granos integrales se asocia con menor grasa abdominal y favorece la saciedad, contribuyendo al control de peso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las dietas bajas en carbohidratos y los debates sobre riesgos y beneficios de restringir este grupo de nutrientes han cobrado protagonismo en los últimos años. Según el portal británico Independent, lejos de recomendar la eliminación total de los carbohidratos, especialistas y entidades científicas ponen el foco en el valor de los granos integrales, tanto para el control del peso como para la prevención de enfermedades crónicas.

El auge de regímenes que limitan o excluyen los hidratos de carbono ha generado dudas sobre el impacto real de estas prácticas en la salud a largo plazo. Frente a esta tendencia, la atención se desplaza hacia alternativas que priorizan la calidad de los carbohidratos. El debate gira en torno a la inclusión estratégica de carbohidratos integrales y los beneficios que aportan en comparación con sus versiones refinadas.

La inclusión de granos enteros en la dieta constituye una de las estrategias más eficaces para el manejo del peso corporal. El análisis reciente de la Cleveland Clinic, la clínica estadounidense especializada, vincula el consumo habitual de granos integrales con un índice de masa corporal más bajo y una menor acumulación de grasa abdominal. Esta relación se debe, en parte, al aporte de fibra proveniente de los granos integrales. A diferencia de los refinados, estos alimentos conservan sus capas externas, ricas en fibra y vitaminas. Además de mejorar la digestión y la salud intestinal, la fibra prolonga la sensación de saciedad, aspecto valorado en los planes de adelgazamiento y en el mantenimiento del peso a largo plazo.

Los granos integrales aportan fibra y vitaminas fundamentales que estimulan la digestión y prolongan la sensación de saciedad diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dietista registrada Caroline Susie, portavoz de la Academy of Nutrition and Dietetics, advierte sobre las dificultades para mantener dietas demasiado restrictivas. En declaraciones a la publicación culinaria EatingWell, señaló: “Es difícil mantener la constancia cuando uno sigue un plan demasiado restrictivo y siente privación. Incluir granos integrales saludables puede ayudarte a mantener tu estrategia para gestionar tu peso". Así, la presencia de carbohidratos integrales en la alimentación favorece la pérdida de peso y facilita la adherencia a los regímenes alimentarios.

El alcance de los granos integrales va más allá del control del peso e incluye la prevención de afecciones crónicas. Un estudio realizado en 2020, citado por la Mayo Clinic, la institución médica estadounidense, asocia el consumo regular de estos alimentos durante tres años con una reducción significativa del riesgo de hipertensión. Esta condición, a su vez, está vinculada a la diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas y ciertos tipos de cáncer.

Otra evidencia relevante es que solo dos porciones diarias de granos integrales pueden reducir el riesgo de diabetes tipo 2, según un estudio que analizó la salud de más de 160.000 mujeres a lo largo de casi 20 años. Estos datos refuerzan la postura de que la inclusión de carbohidratos integrales resulta compatible con los planes de control de peso y además aporta beneficios protectores frente a enfermedades metabólicas.

Desde el MD Anderson Cancer Center, hospital de referencia en oncología, destacan que los granos integrales no solo proporcionan fibra, sino también fitonutrientes: “La fibra en los granos integrales puede ayudar a bajar el riesgo de cáncer. Los granos integrales también contienen fitonutrientes, conocidos a veces como antioxidantes. Ayudan a proteger tu cuerpo y aportan beneficios a todos, incluidos pacientes con cáncer o sobrevivientes".

Un estudio vincula el consumo regular de granos integrales con reducción del riesgo de hipertensión y enfermedades crónicas como diabetes tipo 2 (Imagen ilustrativa infobae)

El aporte nutricional de los granos integrales reside en su estructura completa. Mantienen el salvado, el germen y el endospermo, lo que les permite conservar una mayor concentración de fibra y vitaminas, especialmente del complejo B y E. Según la Cleveland Clinic, estos nutrientes refuerzan el sistema inmunológico y favorecen el metabolismo. En contraste, los granos refinados pierden la mayor parte de estos componentes durante el procesamiento, reduciendo así su aporte nutritivo y su potencial protector.

Especialistas consultados recomiendan evitar la privación y buscar planes alimentarios sostenibles. La inclusión de granos integrales, como subraya Caroline Susie, sostiene la constancia y facilita la adaptación a largo plazo. Entre las opciones más utilizadas figuran la avena, el pan de trigo integral, la quinoa, el arroz integral, el farro, el mijo y las palomitas de maíz. Incorporar estos alimentos puede lograrse, por ejemplo, añadiendo una taza de farro a la ensalada, eligiendo un desayuno de avena o preparando quinoa como guarnición.

La variedad de granos integrales permite diferentes combinaciones en la alimentación cotidiana. Incluir avena en el desayuno, optar por pan de trigo integral en las comidas o aprovechar el arroz integral y la quinoa son formas de enriquecer la dieta. Estas alternativas aportan sabor, textura y contribuyen a alcanzar la dosis diaria recomendada de fibra para la salud digestiva y metabólica.

La nutricionista Annalise Pratt señala, de acuerdo al análisis de Independent, que consumir entre 100 y 150 gramos de hidratos de carbono diarios resulta compatible con los enfoques bajos en carbohidratos, siempre que se dé prioridad a los integrales. Elegir estos alimentos en lugar de opciones procesadas maximiza los beneficios nutritivos y protectores.

