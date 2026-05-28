Economía

Excluyeron a tres países de la lista de jurisdicciones que no cooperan en el intercambio de información fiscal

Según confirmaron las autoridades nacionales, la modificación se dio luego de que estos países acreditaran mayor colaboración en materia de transparencia e intercambio de datos fiscales

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Con la actualización, el listado se achicó a un total de 72 jurisdicciones (Télam)

Esta madrugada, el Gobierno nacional oficializó una actualización en el listado de jurisdicciones consideradas no cooperantes en el intercambio de información fiscal. De esta manera, excluyó a Filipinas, Madagascar y Trinidad y Tobago del listado.

La medida entró en vigencia luego de que se publicara el Decreto 398/2026 en el Boletín Oficial. Con la aprobación del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, la modificación quedó plasmada en el primer párrafo del artículo 24 correspondiente a la reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias.

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El cambio respondió a cambios recientes en el estatus de algunas jurisdicciones ante la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y del Consejo de Europa. Este instrumento internacional establece los estándares globales en materia de transparencia e intercambio de información tributaria.

Según explicaron las autoridades, la actualización era necesaria, debido a que algunas jurisdicciones originalmente incluidas en el listado comenzaron a cumplir los requisitos de cooperación internacional en materia fiscal.

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Ganancias - ARCA
La Argentina actualizó el listado de jurisdicciones consideradas no colaborativas en el intercambio de información tributaria internacional

“El listado debe adaptarse a los acuerdos y compromisos vigentes que la República Argentina mantiene con organismos multilaterales y con las administraciones tributarias de terceros países”, señalaron.

De esta manera, la nómina descendió de 75 jurisdicciones a las 72 que continúan en vigencia. Entre ellas se encuentran el Estado de la Ciudad del Vaticano, el Estado de Libia, el Estado Plurinacional de Bolivia, la República de Cuba, la República de Irak y la República Islámica de Irán.

La actualización, detallada por el Boletín Oficial, busca ajustar el listado de acuerdo a los estándares internacionales de cooperación tributaria y al grado de colaboración efectiva de cada jurisdicción. El decreto establece que la nueva lista se compone de 72 territorios, en contraste con los 75 que se consignaban previamente, e instruye que el artículo 24 de la reglamentación fiscal refleje estos cambios.

El Decreto 398/2026 ya se encuentra en vigencia tras su publicación, y su implementación impacta en los criterios que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) utiliza para determinar las operaciones alcanzadas por regímenes de información y retención en el Impuesto a las Ganancias.

Cuáles son las jurisdicciones que no cooperan en material fiscal

  1. Brecqhou.
  2. Estado de Eritrea.
  3. Estado de la Ciudad del Vaticano.
  4. Estado de Libia.
  5. Estado Plurinacional de Bolivia.
  6. Isla Ascensión.
  7. Isla de Sark.
  8. Isla Santa Elena.
  9. Islas Salomón.
  10. Los Estados Federados de Micronesia.
  11. Reino de Bután.
  12. Reino de Camboya.
  13. Reino de Lesoto.
  14. Reino de Tonga.
  15. República Kirguisa.
  16. República Árabe de Egipto.
  17. República Árabe Siria.
  18. República Argelina Democrática y Popular.
  19. República Centroafricana.
  20. República Cooperativa de Guyana.
  21. República de Angola.
  22. República de Bielorrusia.
  23. República de Burundí.
  24. República de Costa de Marfil.
  25. República de Cuba.
  26. República de Fiyi.
  27. República de Gambia.
  28. República de Guinea.
  29. República de Guinea Ecuatorial.
  30. República de Guinea-Bisáu.
  31. República de Haití.
  32. República de Honduras.
  33. República de Irak.
  34. República de Kiribati.
  35. República de la Unión de Myanmar.
  36. República de Malaui.
  37. República de Malí.
  38. República de Mozambique.
  39. República de Nicaragua.
  40. República de Palaos.
  41. República de Sierra Leona.
  42. República de Sudán del Sur.
  43. República de Surinam.
  44. República de Tayikistán.
  45. República de Uzbekistán.
  46. República de Yemen.
  47. República de Yibuti.
  48. República de Zambia.
  49. República de Zimbabue.
  50. República del Chad.
  51. República del Níger.
  52. República del Sudán.
  53. República Democrática de Santo Tomé y Príncipe.
  54. República Democrática de Timor-Leste.
  55. República del Congo.
  56. República Democrática del Congo.
  57. República Democrática Federal de Etiopía.
  58. República Democrática Popular Lao.
  59. República Democrática Socialista de Sri Lanka.
  60. República Federal de Somalia.
  61. República Federal Democrática de Nepal.
  62. República Gabonesa.
  63. República Islámica de Afganistán.
  64. República Islámica de Irán.
  65. República Popular de Bangladés.
  66. República Popular Democrática de Corea.
  67. República Togolesa.
  68. República Unida de Tanzania.
  69. Territorio Británico de Ultramar Islas Pitcairn, Henderson, Ducie y Oeno.
  70. Tristán da Cunha.
  71. Tuvalu.
  72. Unión de las Comoras.

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