Los regímenes de Cuba y China reforzaron su alianza estratégica en medio de la presión de EEUU

"Sostuve grato y fructífero encuentro con el estimado compañero Wang Yi, miembro del Buró Político del Comité Central del PCCh y Canciller de China", sostuvo Bruno Rodríguez (@BrunoRguezP)

Los cancilleres de Cuba, Bruno Rodríguez, y de China, Wang Yi, manifestaron su voluntad de fortalecer las relaciones estratégicas y multifacéticas entre ambos regímenes durante un encuentro celebrado en el marco de la sesión especial del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El ministro de Relaciones Exteriores cubano detalló que coincidió con su par chino en la necesidad de “avanzar en los consensos alcanzados entre los líderes de ambos países y continuar la construcción de una Comunidad de Futuro Compartido”.

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En un mensaje difundido por X, el jefe de la diplomacia cubana se refirió “la permanente solidaridad y el apoyo del Partido, el Gobierno y el Pueblo chinos, principalmente en la actual situación en que Cuba enfrenta las amenazas y el recrudecimiento extremo del bloqueo de Estados Unidos, con medidas adicionales, sanciones secundarias y un cerco energético”.

La semana pasada, Cuba recibió las primeras 15.000 toneladas de arroz de un total de 60.000 toneladas comprometidas por Beijing como parte de una asistencia alimentaria de emergencia ante la crisis económica que atraviesa la isla bajo el mandato de la dictadura castrense.

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Por su parte, el régimen chino reiteró su disposición a “seguir ofreciendo apoyo y asistencia dentro de sus capacidades” y expresó su rechazo a la “interferencia por parte de fuerzas extranjeras”, en alusión a las presiones de Estados Unidos sobre La Habana, incluidas las restricciones sobre sectores clave de la economía cubana.

China, uno de los principales socios comerciales y aliados políticos de Cuba en Asia, denunció el pasado jueves el “abuso de los medios judiciales”, después de que Washington imputara cargos criminales contra el dictador cubano Raúl Castro por el derribo de dos avionetas en 1996.

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En respuesta a la advertencia de la administración estadounidense sobre la supuesta presencia de bases militares chinas en la isla, Beijing aseguró que “inventar pretextos y difundir rumores para difamar no puede servir de justificación para el bloqueo brutal y las sanciones ilegales de EE.UU. contra Cuba”.

La economía de Cuba enfrenta una crisis prolongada, con una contracción económica del 15% en los últimos cinco años, según cifras oficiales. La Habana y Beijing mantienen vínculos políticos y económicos estrechos, con el gigante asiático consolidado como uno de los aliados principales de la isla.

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El ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, y el ministro de Asuntos Exteriores cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, se dan la mano antes de su reunión en la Residencia Oficial de Huéspedes de Diaoyutai, en Beijing (China), el 12 de mayo de 2025 (REUTERS/Florence Lo/Archivo)

En paralelo a la reunión de los cancilleres, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, expresó su confianza en que las conversaciones en curso entre Washington y La Habana conduzcan a un resultado favorable para el pueblo cubano, al tiempo que advirtió que el colapso del país caribeño representa una amenaza directa para la seguridad estadounidense.

“Hablaremos con ellos, trabajaremos en ello; queremos algo bueno para el pueblo cubano y, con suerte, habrá un buen resultado para ellos. Tiene que haberlo”, afirmó Rubio, hijo de inmigrantes cubanos establecidos en Miami en 1956.

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El funcionario subrayó, durante una reunión de gabinete encabezada por Donald Trump en la Casa Blanca, que la existencia de un Estado fallido a 145 kilómetros de las costas de Estados Unidos constituye una amenaza para la nación norteamericana. A su vez, calificó al régimen cubano liderado hoy por Miguel Díaz-Canel como un grupo de “comunistas incompetentes” y denunció que el conglomerado empresarial Gaesa, bajo control de las Fuerzas Armadas, acapara el 70% de la economía del país sin que sus ingresos beneficien a la población.

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, habla junto al secretario del Interior, Doug Burgum, y al presidente de EE. UU., Donald Trump, durante una reunión del Consejo de Ministros en la Sala del Consejo de Ministros de la Casa Blanca, en Washington D. C., EE. UU., el 27 de mayo de 2026 (REUTERS/Evan Vucci)

Las afirmaciones de Rubio tienen lugar en un contexto de negociaciones discretas entre ambos gobiernos, que ya generaron contactos de alto nivel. El director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a La Habana el 14 de mayo y mantuvo reuniones con el ministro del Interior, Lázaro Álvarez Casas; el jefe de inteligencia cubana, general Ramón Romero Curbelo; y Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como “Raulito”, nieto del exmandatario Raúl Castro y teniente coronel del Ministerio del Interior (MININT).

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(Con información de EFE)