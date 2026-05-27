Salud

Más allá de los fármacos: los 3 pilares que los expertos recomiendan para tratar la fibromialgia

El dolor tiene bases neurobiológicas aunque no haya lesión visible, y los especialistas plantean un abordaje integral con ejercicio aeróbico y de fuerza, alimentación y apoyo psicológico

Guardar
Google icon
fibromialgia, dolor crónico, dolor de espalda, dolor - (Imagen ilustrativa Infobae)
Especialistas destacan tres pilares, junto con terapias psicológicas y participación activa del paciente, contribuyen a manejar mejor el dolor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas explicaron que la fibromialgia afecta a entre el 2% y 4% de la población mundial y no tiene cura farmacológica a corto plazo, de acuerdo con la Sociedad Española de Reumatología. En este marco, expertos reunidos en el 52º Congreso Nacional de la SER presentaron las claves de un abordaje integral basado en ejercicio, fisioterapia y dieta. Los avances en neurociencia confirman que el dolor de esta enfermedad tiene bases biológicas reales, aunque no exista una lesión estructural visible.

El reumatólogo español Joaquim J. Esteve, del Hospital General Universitario Dr. Balmis de Alicante, afirmó al portal especializado Infosalud, que el tratamiento debe basarse en ejercicio aeróbico y de fuerza, movimientos meditativos y, en determinados casos, fisioterapia. El especialista, respaldado por diversos estudios científicos, propone un abordaje que vaya más allá de los fármacos y en el que el paciente participe de forma activa en su recuperación.

PUBLICIDAD

Esteve también señaló que una dieta adecuada, la meditación y las terapias psicológicas son necesarias para gestionar los síntomas. El médico advirtió que “no existe a corto o medio plazo un tratamiento único curativo” para esta enfermedad, una constatación que los especialistas reconocen a nivel global.

Alteraciones cerebrales y tipos de dolor en la fibromialgia

Los avances en neurociencia de los últimos años demostraron que el dolor puede registrarse como real incluso en ausencia de daño estructural visible. El experto sostuvo que ese descubrimiento transformó el diagnóstico y el abordaje clínico de la enfermedad a nivel mundial.

PUBLICIDAD

Según el especialista, la ciencia distingue tres tipos de dolor: el nociceptivo, producido por daño en tejidos; el neuropático, que aparece por lesión del sistema nervioso; y el nociplástico, predominante en la fibromialgia, relacionado con un procesamiento anómalo de las vías del dolor sin daño identificable.

Primer plano de una mano humana sobre una superficie gris, con un dedo mostrando una zona rojiza e hinchada en la articulación.
Investigaciones recientes muestran alteraciones específicas en neurotransmisores y patrones cerebrales asociados al dolor, lo que ayuda a legitimar este síndrome (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el portal de salud, este último tipo fue reconocido oficialmente por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la clasificación internacional de enfermedades, bajo el apartado de dolor primario, que incluye la fibromialgia. Ese reconocimiento representa un punto de inflexión para millones de pacientes en todo el mundo.

Las investigaciones con técnicas de neuroimagen evidencian que, cuando el paciente experimenta dolor, se activan áreas cerebrales específicas denominadas matriz del dolor. El especialista español explicó que eso respalda que la experiencia dolorosa tiene un fundamento biológico, aunque no se detecte daño tisular visible.

En el mismo sentido, el reumatólogo indicó que el cerebro pasó de concebirse como un conjunto de áreas aisladas a entenderse como un sistema de redes. “En la fibromialgia observamos una hiperactividad que mantiene al organismo en un estado de alerta constante, como si hubiera una amenaza permanente”, indicó el médico. Ese estado favorece el cansancio, el trastorno del sueño y la dificultad para concentrarse, síntomas habituales en pacientes de todo el mundo.

Se identificaron además alteraciones en neurotransmisores como la serotonina y la noradrenalina, que suelen estar disminuidos. El glutamato, por el contrario, aparece incrementado en la ínsula, un área cerebral, lo que facilita la amplificación del dolor.

Cómo varía la enfermedad entre pacientes

La fibromialgia se define como un síndrome de dolor crónico derivado de una alteración en el procesamiento de las señales dolorosas por parte del sistema nervioso. Según estimaciones de la OMS, la afección es más frecuente en mujeres y su prevalencia se mantiene en distintas regiones del planeta.

xpertos internacionales resaltan la diversidad en síntomas y mecanismos de este trastorno crónico, lo que dificulta el diagnóstico y exige una atención adaptada (Imagen ilustrativa infobae)
xpertos internacionales resaltan la diversidad en síntomas y mecanismos de este trastorno crónico, lo que dificulta el diagnóstico y exige una atención adaptada (Imagen ilustrativa infobae)

De acuerdo con expertos consultados por Infosalud, en la fibromialgia se identificaron alteraciones funcionales, procesos inflamatorios de bajo grado y pequeñas anomalías estructurales cerebrales. No obstante, existe una “muy elevada variabilidad entre pacientes”; no todos presentan las mismas alteraciones ni el mismo nivel de afectación. Esa heterogeneidad añade complejidad al diagnóstico y al diseño de tratamientos personalizados.

Nuevas investigaciones y terapias psicológicas

Por otra parte, el congreso detalló los beneficios de las terapias psicológicas de tercera generación y la posibilidad de visualizar el dolor por medio de técnicas de imagen. Ambas áreas representan avances en el abordaje de una enfermedad que durante décadas fue objeto de controversia en la comunidad médica internacional.

El profesional en reumatología señaló que las investigaciones actuales exploran diversas líneas prometedoras: los biomarcadores como los neurofilamentos de cadena ligera, progresos en neuroimagen apoyados en inteligencia artificial y estudios sobre la neuroinflamación y el papel de la microbiota intestinal. Estas iniciativas buscan un diagnóstico más preciso y tratamientos más eficaces a futuro.

El especialista subrayó que “la fibromialgia debe entenderse como una enfermedad compleja del sistema nervioso con bases neurobiológicas claras”. Aunque aún no exista una cura farmacológica, los modelos de atención deben centrarse en el paciente como agente activo de su recuperación, una premisa avalada por expertos a escala global.

Temas Relacionados

FibromialgiaSociedad Española de ReumatologíaNeurocienciaDolor CrónicoNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Por qué una persona se puede sentir cansada, aunque sea joven y sana, según Conrado Estol

El neurólogo profundizó en las causas de la fatiga persistente durante una conversación en Infobae en Vivo. El especialista detalló los hábitos y el impacto de la vida moderna sobre el descanso

Por qué una persona se puede sentir cansada, aunque sea joven y sana, según Conrado Estol

Cuáles son las especias que los atletas de élite convirtieron en aliadas del rendimiento deportivo

Más allá de los suplementos convencionales, estos condimentos ganan terreno en la nutrición gracias a evidencia científica que respalda su impacto en la recuperación, el metabolismo y la tolerancia al dolor

Cuáles son las especias que los atletas de élite convirtieron en aliadas del rendimiento deportivo

Chikungunya: qué regiones de Europa, Estados Unidos y Asia podrían convertirse en nuevos focos, según un estudio

El análisis, desarrollado por científicos de China, advierte sobre el avance de los mosquitos transmisores hacia zonas templadas. Qué recomiendan para proteger a las poblaciones que nunca estuvieron expuestas al patógeno

Chikungunya: qué regiones de Europa, Estados Unidos y Asia podrían convertirse en nuevos focos, según un estudio

Así impacta el ciclismo en la memoria, el estrés y el círculo social

La evidencia científica respalda que es una herramienta accesible y efectiva para potenciar la mente y la salud emocional a cualquier edad

Así impacta el ciclismo en la memoria, el estrés y el círculo social

Investigadores de Harvard diseñaron relojes moleculares que miden el envejecimiento en humanos y animales

Desarrollaron una herramienta capaz de predecir no solo la edad biológica, sino también la esperanza de vida en mamíferos. Cómo los resultados podrían usarse en intervenciones para prolongar la vida en distintas especies y tejidos

Investigadores de Harvard diseñaron relojes moleculares que miden el envejecimiento en humanos y animales

DEPORTES

Racing juega con Independiente Petrolero en el cierre de su actuación en la Copa Sudamericana

Racing juega con Independiente Petrolero en el cierre de su actuación en la Copa Sudamericana

Rosario Central visita a Independiente del Valle en busca de terminar en el primer lugar de su grupo de Copa Libertadores

Schmeichel confesó la decisión que más lamenta en su carrera: “Nunca debí haberme ido del Manchester United”

La osada decisión de Ralf Schumacher en su casamiento con Étienne Bousquet-Cassagne: “Salirle al paso a los prejuicios”

La inédita confesión que Pekerman le hizo a Messi antes de convocarlo a su primer Mundial en Alemania 2006

TELESHOW

La emotiva despedida de Rodolfo Barili a uno de sus históricos camarógrafos en el noticiero: “Siempre será su casa”

La emotiva despedida de Rodolfo Barili a uno de sus históricos camarógrafos en el noticiero: “Siempre será su casa”

El emotivo reencuentro de Nicolás Cabré con Rufina: “El abrazo que me da años de vida”

Mercedes Funes fue tajante al responder cómo es su relación con Nicolás Vázquez a casi 20 años de la separación

Se conoció el primer parte médico sobre la salud de Pata Villanueva, que permanece internada en terapia intensiva

El sofisticado look de Antonela Roccuzzo en la presentación de la nueva colaboración de Messi

INFOBAE AMÉRICA

Identifican a tres estudiantes asesinados en nueva masacre en Yoro, Honduras

Identifican a tres estudiantes asesinados en nueva masacre en Yoro, Honduras

Una detonación nuclear, dos “rarezas” y una pista insospechada: así nació un cristal imposible en 1945

Cielos abiertos: República Dominicana y Trinidad y Tobago apuestan por mayor integración aérea

Gobierno hondureño amplía reserva estratégica de granos ante riesgo por sequía y baja producción

El sector de alimentos y bebidas de El Salvador impulsa la armonización regional del etiquetado nutricional frontal