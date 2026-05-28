Política

Mauricio Macri busca reactivar un Foro de Legisladores para reordenar al PRO a nivel nacional

El ex presidente encabezará este jueves una reunión con dirigentes de todo el país. La semana que viene viajará a Santa Fe para encontrarse con el gobernador radical Maximiliano Pullaro

Guardar
Google icon
Ilustración en acuarela de cuatro personas sentadas a una mesa. Mauricio Macri sonríe, junto a Cristian Ritondo con micrófono, Soledad Martínez y Florencia de Sensi.
Imagen ilustrativa de Mauricio Macri, Soledad Martínez, Cristian Ritondo y Florencia de Sensi (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mauricio Macri convocó este jueves a legisladores provinciales del PRO de todo el país a la sede partidaria de Balcarce, en un encuentro que busca reflotar el Foro Federal de Legisladores Provinciales y construir una mesa de coordinación legislativa nacional, mientras intensifica conversaciones con dirigentes radicales y peronistas de cara a 2027.

La jornada arrancó este miércoles a la noche con una cena de bienvenida para los dirigentes que ya llegaron a Buenos Aires, aunque sin la presencia del expresidente. La reunión formal está prevista que se realice entre las 9 y las 12, con Macri y el diputado nacional y secretario general del partido, Fernando de Andreis, como principales oradores. Se prevé, además, una presentación de cada uno de los jefes de bloque provinciales.

PUBLICIDAD

El encuentro tiene un antecedente directo: el Foro Federal de Legisladores Provinciales, que presidía el diputado rionegrino Juan Martín y que estuvo activo hasta 2023, año en que registró sus últimas publicaciones en redes, entre ellas mensajes con presencia de Patricia Bullrich, entonces presidenta del PRO. La interna que siguió a la derrota electoral de ese año desarticuló el espacio, en línea con el reacomodamiento interno que derivó en la salida la hoy senadora libertaria y del ex jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Ambos dirigentes buscaron ser presidentes en 2023 y hoy están fuera de la estructura partidaria.

Uno de los debates que se abrirá en la reunión del jueves es quién presidirá ese espacio. Hay consenso en que la conducción debería recaer en un legislador del interior, y no de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) o la provincia de Buenos Aires (PBA): el argumento es que, por peso numérico, los distritos más grandes terminarían imponiendo sus candidatos por sobre los del resto del país.

PUBLICIDAD

Mauricio Macri
Mauricio Macri busca reactivar al PRO a nivel nacional

Entre otros, los legisladores que ya confirmaron su presencia son: Silvia Lospennato, Darío Nieto, Laura Alonso, Waldo Wolff, Rocío Figueroa, Patricia Glize, Ignacio Parera, Sergio Siciliano y Gimena Villafruela, por CABA. La delegación bonaerense incluye a los diputados Agustín Forchieri, María Sotolano, Rita Salaberry, Natalia Blanco, Leticia Bontempo, María Paula Bustos, Martín Endere, Julieta Quinteros, Alejandro Rabinovich, María Laura Ricchini y Fernando Rovello, más los senadores Pablo Petrecca, Alex Campbell, Guillermo Montenegro, Jorge Schiavone y Juan Manuel Rico Zini.

Del interior del país participarán, entre otros, los rionegrinos Juan Martín, Juan Murillo y María Laura Frei; la catamarqueña Natalia Saseta; los chaqueños Laura Bisonni y Ernesto Miguel Blasco; las pampeanas María Laura Trapaglia y Noelia Viara; la mendocina Sol Salinas; y los neuquinos Verónica Lichter, Damián Canuto, Marcelo Bermúdez y Mercedes Tulian.

El trasfondo político del encuentro excede lo legislativo. En los últimos 37 días, Macri se reunió con los gobernadores Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Martín Llaryora (Córdoba). Salvo el encuentro con el dirigente peronista, el expresidente se trasladó a los territorios que hoy gobiernan los mandatarios radicales.

La reunión con Llaryora, que no se anunció y de la que no hubo foto, abre el interrogante sobre la posibilidad de incorporar una pata peronista a una eventual coalición electoral. Desde el entorno de Macri dejan trascender que “puede hablar con todos salvo el kirchnerismo, que es el enemigo”, y que su figura genera expectativa en terceros por lo que pueda aportarles.

El líder del PRO durante la cena con el gobernador mendocino, Alfredo Cornejo
El líder del PRO durante la cena con el gobernador mendocino, Alfredo Cornejo

“No jodan mucho, que si llega a medir, tiene con quienes armar y competirles”, se entusiasmó un dirigente del PRO en declaraciones a Infobae. Las definiciones sobre 2027, insisten en la sede de Balcarce 412, llegarán a fin de año, después del Mundial de Fútbol, y dependerán de la fortaleza o debilidad del gobierno en ese momento.

Este miércoles, en tanto, el ministro de Desarrollo Económico porteño, Hernán Lombardi, fue explícito sobre el futuro del expresidente. “Mauricio es insoslayable en el futuro de los argentinos. A los del PRO nos gusta que sea candidato, no lo queremos esconder”, afirmó en declaraciones a Infobae en Vivo. Al ser consultado sobre posibles alianzas electorales, fue cauto: “No es el año de alianzas electorales, ni de pensar en eso. Hay que trabajar, trabajar y trabajar”.

El encuentro en Balcarce se enmarca en la gira “Próximo Paso” que Macri lanzó en mayo con actos en Vicente López, Mendoza y Santa Fe, donde tiene previsto visitar al gobernador Maximiliano Pullaro a inicios de junio. Hasta esa provincia se trasladará también el mandatario de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. El objetivo inmediato del partido es tener candidatos propios en las 150 ciudades más grandes de Argentina para las elecciones de 2027, con una meta de 180 candidatos a intendente en total para cubrir más del 70% del electorado nacional.

Mauricio Macri Pullaro
Mauricio Macri junto a Maximiliano Pullaro

El escenario de alianzas, hasta el momento, varía según el distrito. En PBA, el senador provincial Petrecca ya se pronunció ante Infobae: “Vengo planteando hace tiempo que para ganar la Provincia hay que armar algo similar a JxC, pero ampliado, con el PRO, la UCR, la Coalición Cívica, el vecinalismo, un sector del peronismo y LLA”. El presidente del partido en territorio bonaerense, el diputado nacional Cristian Ritondo, impulsa la candidatura a gobernador de Diego Santilli, el ministro del Interior que tuvo mucha actividad durante el fin de semana largo: el domingo, fue hasta córdoba para ver la final del fútbol argentino entre River y Belgrano, y el lunes acompañó al presidente Javier Milei al tradicional Tedeum en la Catedral Metropolitana.

En Mendoza, los radicales tampoco descartan un Juntos por el Cambio (JxC) ampliado, con La Libertad Avanza (LLA) adentro. En Córdoba, el armado es más complejo, con el PRO dividido entre quienes trabajan con LLA y quienes negocian con Macri. Y en CABA, una de las principales preocupaciones del expresidente, un sector del PRO busca cerrar un acuerdo con los libertarios. En todos los casos, sin embargo, se trata de movimientos embrionarios: falta mucho para 2027 y cualquier cosa puede pasar, coinciden.

Temas Relacionados

Propuesta RepublicanaForo Federal de Legisladores ProvincialesBuenos AiresAlianzas ElectoralesMauricio MacriCristian RitondoSoledad MartínezElecciones 2027Últimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El PAMI dio de baja a 1500 prestadores por graves irregularidades y fraude según las nuevas auditorías

Las investigaciones internas arrojaron evidencias de cobros indebidos, falta de documentación y condiciones inadecuadas en clínicas y consultorios, lo que derivó en la notificación oficial y dos nuevas denuncias penales

El PAMI dio de baja a 1500 prestadores por graves irregularidades y fraude según las nuevas auditorías

Primeros cruces entre sectores del peronismo por el programa económico para enfrentar a Milei

La diputada camporista Paula Penacca planteó reparos sobre la importancia del equilibrio fiscal respecto a un eventual gobierno justicialista. Tolosa Paz, Olmos y Michel respondieron con un discurso de Néstor Kirchner. Debate abierto sobre el modelo

Primeros cruces entre sectores del peronismo por el programa económico para enfrentar a Milei

Etiquetado Frontal: la oposición cree que el Gobierno busca derogar la ley para repuntar el consumo

La iniciativa aterrizó en la Cámara alta y dialoguistas la tomaron con cautela. Otros, ya la critican. Silencios en varios despachos hasta que se convoque a la primera reunión de comisión

Etiquetado Frontal: la oposición cree que el Gobierno busca derogar la ley para repuntar el consumo

El Gobierno empieza a jerarquizar el vínculo con las provincias pensando en las reformas y el año electoral

La mesa política comenzó a discutir los criterios para el trazado de acuerdos con los gobernadores en 2027. Las diferencias y la postura que prevalece

El Gobierno empieza a jerarquizar el vínculo con las provincias pensando en las reformas y el año electoral

Milei en su laberinto: las ambiciones de la plana mayor del Gobierno y el juego que profundiza Bullrich

La reflexión del Presidente sobre su reelección y los intereses cruzados de su mesa chica. Los movimientos de la ex ministra de Seguridad de cara al círculo rojo. La discusión interna por la eliminación de las PASO. El asesoramiento a Adorni para su declaración jurada

Milei en su laberinto: las ambiciones de la plana mayor del Gobierno y el juego que profundiza Bullrich

DEPORTES

De Claudio Caniggia al Chino Garcé: las grandes sorpresas de la selección argentina en los Mundiales

De Claudio Caniggia al Chino Garcé: las grandes sorpresas de la selección argentina en los Mundiales

Qué necesita Boca Juniors para avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores: las combinaciones de resultados

9 frases de Coudet tras el triunfo de River: del tenso cruce con un periodista por los cambios ante Belgrano al ruido con Juanfer Quintero

El cumpleaños de Franco Colapinto: los regalos, la sorpresa de Gasly y el guiño de la F1 tras su encuentro con Messi

Nació en un pueblo de 2000 habitantes y casi no jugó en Reserva: Lucas Silva, el pibe del golazo en el triunfo de River

TELESHOW

Quiénes son los nominados de Gran Hermano Generación Dorada, tras la primera votación de los nuevos jugadores

Quiénes son los nominados de Gran Hermano Generación Dorada, tras la primera votación de los nuevos jugadores

La Joaqui lanzó Electra, su nuevo álbum: así es su universo oscuro y provocador con colaboraciones de lujo

María Mirabile, la cantante de Es mi sueño que conmovió hasta las lágrimas a Abel Pintos: “Impresionante”

Daniela Christiansson sorprendió en el reality de Maxi López y contó qué piensa de Argentina: “Descubrí el dulce de leche”

Yanina Zilli ganó el auto 0km en Gran Hermano y contó la historia detrás de su triunfo: “Yo soy ahorrativa”

INFOBAE AMÉRICA

Los regímenes de Cuba y China reforzaron su alianza estratégica en medio de la presión de EEUU

Los regímenes de Cuba y China reforzaron su alianza estratégica en medio de la presión de EEUU

Bolivia negocia un programa de créditos con el FMI por USD 5.000 millones para agricultores y organizaciones sociales

Estados Unidos lanzó un nuevo ataque contra una narco lancha en el Pacífico oriental: dos muertos

Estados Unidos e Irán intercambian ataques mientras crece la incertidumbre por un posible acuerdo para frenar la guerra

Estados Unidos impuso nuevas sanciones dirigidas a la agencia iraní que intenta controlar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz