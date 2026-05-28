Crimen y Justicia

Brutal ataque en La Plata: detuvieron a un hombre tras golpear a otro con una llave de rueda en Berisso

El individuo aprehendido habría participado en una agresión registrada en febrero, cuando una persona resultó gravemente herida tras ser golpeada a la salida de su hogar

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Un operativo policial culmina con aprehensión de señalado por ataque con llave de rueda (Fuente: 0221)
Un operativo policial culmina con aprehensión de señalado por ataque con llave de rueda (Fuente: 0221)

Tras meses de investigación, un hombre de 43 años fue detenido en Berisso acusado de participar de un violento ataque el pasado 22 de febrero. Durante el episodio, la víctima fue golpeada con una llave de rueda en la ciudad de La Plata. Según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Berisso, la captura se logró realizar por el seguimiento de la causa de los efectivos.

La causa está caratulada como “homicidio por ensañamiento, alevosía o insidia en grado de tentativa”, de acuerdo con 0221. El hecho tuvo como víctima a un hombre atacado en la puerta de su vivienda, que sufrió heridas graves y fue trasladado de urgencia a un hospital, donde quedó internado inconsciente.

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El operativo estuvo a cargo de personal de la comisaría Primera, junto al GTO de la Estación de Policía Departamental de Seguridad Berisso y efectivos del Comando de Patrullas. La detención se concretó durante las últimas horas, en la zona de 162 Norte entre 30 y 31 donde también fue secuestrado un Citroën C3 Picasso gris. La investigación es llevada adelante por la UFIJ N° 3 del Departamento Judicial La Plata.

Otro ataque brutal en Berisso

Braian Emanuel Medina, nieto de Juan Pablo “Pata” Medina, fue apuñalado con una botella rota durante un cumpleaños en Berisso el sábado 16 de mayo y quedó internado fuera de peligro en el Hospital Larrain. El caso es investigado como “lesiones” por la Unidad Funcional de Instrucción N°15, mientras el agresor sigue sin ser identificado.

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El ataque ocurrió en las instalaciones del Club Estrella, donde se desarrollaba la celebración. De acuerdo con las versiones policiales, una discusión entre Medina, de 31 años, y otro hombre escaló hasta que el agresor usó una botella rota y le provocó cortes en el abdomen.

Amigos de la víctima lo trasladaron al Hospital Larrain, donde recibió curaciones y quedó en observación, aunque fuera de peligro, según 0221. Desde el centro de salud, los médicos de guardia avisaron a la Policía Bonaerense para informar lo ocurrido. Las autoridades policiales se acercaron al hospital para tomarle testimonio a Medina e intentar reconstruir cómo ocurrió el episodio, sin lograr incorporar datos relevantes para la investigación.

La noticia del apuñalamiento de Medina, se cruza con otro expediente judicial que ya tenía a Braian bajo investigación. Según 0221, el nieto del ex titular de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) está imputado en una causa por presuntas amenazas y aprietes en distintos obradores de La Plata.

Ese expediente avanza en el Juzgado Correccional N°2 de La Plata, que fijó el juicio oral para el 8 de junio de 2026. En esa causa también están acusados Kevin Uriel Parrado y Gonzalo Rodrigo Pared. La investigación se abrió a partir de denuncias de empresas constructoras y trabajadores en medio de la disputa interna de la UOCRA en la capital bonaerense.

Uno de los hechos centrales del expediente ocurrió el 11 de abril de 2022 en la obra de extensión del Tren Universitario, en 72 entre 13 y 14: un grupo irrumpió en ese obrador para exigir puestos de trabajo y estaba encabezado por Medina. Durante ese reclamo, siempre de acuerdo con la acusación, se habrían lanzado amenazas contra encargados y obreros que estaban en el lugar.

El fiscal Martín Almirón pidió la elevación a juicio oral por el delito de amenazas agravadas. La defensa rechazó las acusaciones y negó cualquier episodio violento. Por su parte, Medina reconoció haber participado de reclamos sindicales, pero sostuvo que nunca hubo intimidaciones ni uso de armas. Parrado también quedó alcanzado en una serie de expedientes vinculados con la disputa interna del gremio de la construcción.

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