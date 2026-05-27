Cómo la neurociencia moderna redescubrió las ideas de Freud en el tratamiento de la salud mental

El vínculo entre Freud y la neurociencia moderna redefine el abordaje de la salud mental desde una perspectiva interdisciplinaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante décadas, el psicoanálisis y la neurociencia parecieron hablar idiomas distintos. Mientras uno exploraba deseos, conflictos y experiencias subjetivas, la otra buscaba explicar el comportamiento humano a través de neuronas, circuitos cerebrales y procesos biológicos.

Pero una nueva línea de investigación está acercando ambos mundos: cada vez más científicos consideran que las formulaciones de Freud sobre cómo la mente interpreta la realidad encuentran paralelos directos en la neurociencia moderna.

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El vínculo fue documentado recientemente por Erik Stänicke, Bendik Sparre Hovet y Line Indrevoll Stänicke, del Departamento de Psicología de la Universidad de Oslo, en un estudio publicado en la revista Entropy.

Los autores identificaron coincidencias clave entre el psicoanálisis y las teorías contemporáneas del cerebro predictivo, y sostienen que ambas perspectivas convergen en algo fundamental: la mente humana no percibe el mundo de manera objetiva, sino que interpreta la realidad a partir de experiencias previas, expectativas emocionales y formas aprendidas de anticipar los vínculos.

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La integración entre psicoanálisis y cerebro predictivo destaca que la mente interpreta la realidad a partir de experiencias y expectativas previas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa convergencia no es accidental. Aunque hoy se lo recuerda principalmente como el padre del psicoanálisis, Freud comenzó su carrera como neurólogo en la Viena de fines del siglo XIX, en un momento en que la ciencia intentaba comprender la mente desde bases biológicas sin contar aún con herramientas para observar el cerebro en detalle.

Su búsqueda de un modelo científico que explicara cómo las experiencias dejan huellas duraderas sobre las emociones, la percepción y la conducta quedó plasmada en Proyecto de psicología para neurólogos (1895), donde propuso que el aparato psíquico funcionaba regulando tensiones internas para mantener cierto equilibrio.

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Aunque más tarde abandonó parcialmente ese enfoque biológico —limitado por las herramientas de su época—, muchas de esas intuiciones reaparecen hoy en los debates centrales de la neurociencia cognitiva.

El cerebro como máquina de predicción

El modelo predictivo sostiene que el cerebro actúa como una máquina especializada en anticipar situaciones del entorno: ajusta constantemente percepciones, emociones y acciones para reducir la incertidumbre y el margen de error entre expectativas y realidad. Los neurocientíficos consideran ese proceso fundamental para todas las formas de comportamiento humano y regulación emocional.

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El estudio de la Universidad de Oslo identifica puntos de encuentro clave entre proyección psicoanalítica y predicción neurocientífica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gran parte de este enfoque contemporáneo fue desarrollado por Karl Friston, neurocientífico del University College de Londres y autor del artículo The free-energy principle: a unified brain theory?, publicado en la revista Nature Reviews Neuroscience.

Allí propuso que el cerebro funciona minimizando de manera constante la incertidumbre y el error entre sus predicciones internas y la información proveniente del entorno, un mecanismo que denominó “principio de energía libre”.

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Tanto el psicoanálisis como este modelo coinciden en que la mente tiende a minimizar la discrepancia entre lo que espera y lo que percibe. Stänicke, citado por la Universidad de Oslo, lo resumió con precisión: “Durante más de 130 años, el psicoanálisis ha desarrollado teorías sobre cómo se generan las predicciones subjetivas, un área que la neuropsicología cognitiva analiza a nivel fisiológico”.

La investigación distingue dos maneras de reducir esa incertidumbre. La primera es la inferencia perceptual: actualizar el modelo interno para que se ajuste mejor a la realidad. La segunda es la inferencia activa: actuar sobre el entorno para que confirme las expectativas previas, sin modificarlas.

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La teoría del principio de energía libre, desarrollada por Karl Friston, describe cómo el cerebro minimiza la incertidumbre en su predicción del entorno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta segunda vía es la que el psicoanálisis describe cuando habla de mecanismos de defensa como la negación o la identificación proyectiva, estrategias mediante las cuales el paciente moldea su realidad para que coincida con lo que ya espera, en lugar de revisar sus predicciones.

Proyección y predicción: puntos de encuentro entre dos modelos de la mente

La investigación del equipo noruego subraya la cercanía conceptual entre la “predicción” neurocientífica y la “proyección” descrita históricamente por el psicoanálisis. En neurociencia, las predicciones pueden estudiarse desde la actividad cerebral y la cognición; el psicoanálisis, en cambio, pone el foco en cómo esos procesos son vividos subjetivamente.

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La proyección ocurre cuando se atribuyen intenciones o emociones a otras personas en función de las propias expectativas. Una persona que creció esperando rechazo o crítica puede interpretar situaciones ambiguas como confirmación de esos temores, incluso cuando no exista una amenaza real.

El neuropsicoanálisis surge como enfoque holístico que busca integrar mecanismos neurológicos y experiencia subjetiva en la psicoterapia actual (Imagen Ilustrativa Infobae)

De esta manera, la mente organiza las nuevas experiencias según modelos emocionales previamente aprendidos. Stänicke señala, además, que las personas pueden modificar sus interpretaciones sobre el entorno o, por el contrario, buscar de manera inconsciente situaciones que confirmen aquello que ya esperan, lo que perpetúa ciertos patrones relacionales con el tiempo.

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Un concepto psicoanalítico que el estudio considera especialmente compatible con el modelo predictivo es la transferencia: la tendencia del paciente a interpretar el vínculo con el analista según patrones emocionales construidos en relaciones previas.

Según los autores, ambos enfoques coinciden en que las personas no reaccionan únicamente a lo que ocurre en el presente, sino también a expectativas aprendidas a lo largo de su historia. Desde el paradigma predictivo, esas respuestas reflejan anticipaciones automáticas que el cerebro utiliza para interpretar nuevos vínculos y reducir la incertidumbre.

Por qué persisten los síntomas

Ambas teorías sostienen que la mente prioriza la estabilidad incluso cuando ciertos esquemas emocionales resultan poco saludables, lo que en biología se denomina homeostasis.

El cerebro intenta hacer el mundo lo más comprensible y predecible posible, aferrándose a las expectativas establecidas. “Los psicoanalistas se refieren a la tendencia de la mente a recrear patrones relacionales familiares, incluso cuando estos no se adaptan bien”, afirmó Stänicke.

Esa búsqueda de estabilidad explica por qué los síntomas persisten aun cuando generan sufrimiento. “Los síntomas rígidos y persistentes, como las ideas paranoides o una voz crítica internalizada, pueden ser modelos de predicción estables pero poco flexibles”, afirmó Stänicke.

La transferencia, concepto psicoanalítico, encuentra respaldo en la neurociencia como un mecanismo de anticipación automática en las relaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes esperan rechazo, por ejemplo, suelen interpretar gestos ambiguos como confirmación de ese temor, aun cuando la evidencia objetiva no lo indique, porque esos patrones ofrecen una sensación transitoria de previsibilidad y control.

Según el estudio, estas formas de anticipar y responder a los vínculos también se apoyan en la memoria procedural, un sistema que almacena modos habituales de sentir, pensar y actuar. De este modo, las experiencias tempranas pueden seguir moldeando la conducta mucho después de que los recuerdos conscientes hayan desaparecido.

La sorpresa como motor del cambio terapéutico

Uno de los puntos de mayor convergencia entre ambas tradiciones es el rol que cumplen la sorpresa y el insight en el proceso de cambio.

En el modelo predictivo, la sorpresa es la señal afectiva de que una predicción falló: activa emociones que motivan al individuo a revisar sus modelos internos y construir predicciones más precisas.

La persistencia de síntomas psicológicos se explica por la tendencia cerebral a priorizar estabilidad emocional mediante modelos internos rígidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En psicoanálisis, el insight opera de manera análoga: el cambio ocurre cuando el paciente advierte cómo sus patrones relacionales se repiten en el vínculo con el analista y esa repetición no coincide con lo que efectivamente sucede en sesión. Según la Universidad de Oslo, ambos procesos describen el mismo fenómeno desde niveles distintos: uno fisiológico, el otro experiencial.

Esto tiene implicaciones directas para la práctica clínica. El modelo predictivo sugiere que los procesos de cambio deben incluir sorpresas, es decir, experiencias relacionales que no confirmen las predicciones del paciente, sino que las contradigan de manera tolerable. El espacio terapéutico, entendido así, no es solo un lugar de comprensión racional, sino un entorno donde nuevas experiencias emocionales pueden alterar formas habituales de anticipar el mundo.

Implicaciones para la psicoterapia

El estudio establece una distinción de peso clínico: el modelo predictivo es descriptivo —explica cómo funciona la mente—, mientras que el psicoanálisis es normativo: define qué debe cambiar y hacia dónde. No se oponen, sino que se complementan.

Este acercamiento también impulsó el desarrollo del neuropsicoanálisis, corriente representada por investigadores como Mark Solms, quien en The Hidden Spring: A Journey to the Source of Consciousness exploró cómo los hallazgos sobre emoción, conciencia y cerebro pueden dialogar con conceptos psicoanalíticos clásicos.

La sorpresa y el insight surgen como motores de cambio terapéutico tanto en el psicoanálisis como en la neurociencia predictiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La integración de estos dos campos puede dar lugar a una psicología más holística, que incluya tanto los mecanismos neurológicos como la experiencia subjetiva. De este modo, podremos comprender la subjetividad de una manera más científica”, concluyó Stänicke.

Las aplicaciones clínicas de este enfoque, no obstante, aún enfrentan obstáculos concretos: fragmentación entre escuelas y dificultad para traducir marcos teóricos en protocolos de intervención.