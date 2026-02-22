Podredumbre cerebral: cómo el uso excesivo de redes y chatbots afecta la atención y la memoria

El concepto de podredumbre cerebral describe la fatiga mental causada por la sobreexposición a estímulos digitales y consumo de pantallas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La expresión “podredumbre cerebral” se popularizó entre jóvenes usuarios de redes sociales para describir la sensación de agotamiento tras largas horas frente a contenido digital repetitivo.

Aunque pueda sonar coloquial, la preocupación que encierra captó la atención de la comunidad científica y de especialistas en salud mental. Según un informe reciente de The Washington Post, el fenómeno va más allá de una simple anécdota generacional y revela un patrón de alteraciones cognitivas asociadas al uso intensivo de dispositivos electrónicos.

La vida cotidiana se ve atravesada por notificaciones, videos cortos y plataformas sociales que compiten por la atención del usuario. El efecto acumulativo de este flujo constante de información plantea interrogantes sobre la capacidad de concentración y el desarrollo cerebral, especialmente en niños y adolescentes.

Expertos destacan que la exposición constante a notificaciones y contenidos digitales fragmenta la concentración y dificulta el aprendizaje (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estudios recientes señalaron que la exposición prolongada a pantallas no solo afecta la calidad del descanso, sino que también modifica parámetros fundamentales del funcionamiento cerebral.

Impacto de los videos cortos y plataformas sociales

La periodista Maggie Penman compiló para The Washington Post testimonios de expertos y hallazgos de investigaciones científicas. Catherine Price, autora del libro Cómo romper con tu teléfono, afirmó que la distracción generalizada es una queja recurrente desde la publicación de su obra.

Según Price, quienes antes disfrutaban de la lectura ahora encuentran difícil completar un libro. “Creo que eso explica gran parte del estrés y el agotamiento que muchas personas experimentan estos días”, expresó.

Investigaciones recientes citadas por The Washington Post muestran que el consumo de videos cortos, como los que se encuentran en TikTok, Instagram o YouTube Shorts, incide de manera directa en la disminución de la atención y la memoria.

Un metaanálisis científico revela que el tiempo prolongado frente a pantallas incrementa los niveles de ansiedad y deteriora la cognición (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un metaanálisis científico identificó una relación entre el aumento del uso de este tipo de videos y un deterioro de la cognición, acompañado de mayores niveles de ansiedad.

El cerebro humano está programado para reaccionar ante estímulos imprevistos, como un ruido fuerte al leer, pero la constante fragmentación de la atención provocada por dispositivos digitales dificulta mantener el foco en una tarea prolongada.

Nataliya Kos’myna, investigadora del MIT, observó que incluso ver un tutorial de 20 minutos puede resultar incómodo frente al consumo rápido de videos breves.

Alteraciones estructurales del cerebro

The Washington Post reunió declaraciones de Jason Chein, profesor de psicología y neurociencia en la Universidad de Temple, quien señaló la existencia de diferencias en ciertas conexiones cerebrales entre quienes pasan más tiempo conectados y quienes no.

Un estudio de Translational Psychiatry analizó a más de 7.000 niños en Estados Unidos y vinculó el uso intensivo de dispositivos con menor grosor cortical en áreas asociadas al autocontrol y la toma de decisiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque advirtió que la correlación no implica causalidad, el experto planteó la posibilidad de que los usuarios más propensos a la distracción busquen con mayor frecuencia estímulos digitales.

Un estudio publicado en 2025 por la revista científica Translational Psychiatry analizó datos de más de 7.000 niños en Estados Unidos (EE. UU.). Los resultados mostraron que el uso elevado de pantallas se asoció con una reducción del grosor cortical en áreas del cerebro vinculadas al control inhibitorio, la toma de decisiones y el manejo de la impulsividad.

Mitch Prinstein, asesor científico de la Asociación Estadounidense de Psicología, explicó a The Washington Post que estas regiones también participan en el control de conductas adictivas. El mismo estudio reveló una relación entre el tiempo frente a la pantalla y un aumento en síntomas del trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH).

Sueño y salud cerebral en adolescentes

El tiempo dedicado a las pantallas durante la noche constituye otro factor de riesgo, según documentó The Washington Post. Prinstein afirmó que la principal causa de la falta de sueño en niños y adolescentes es el uso nocturno de dispositivos.

El uso nocturno de dispositivos electrónicos es la principal causa de privación de sueño en niños y adolescentes, afectando su desarrollo cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

La privación crónica de descanso en estas etapas críticas del desarrollo afecta la sustancia blanca del cerebro, que facilita la transmisión de señales neuronales y experimenta un crecimiento destacado durante la adolescencia.

El especialista expuso que la disminución de la sustancia blanca puede incidir negativamente en indicadores como la comprensión lectora, el vocabulario y la impulsividad.

Inteligencia artificial y aprendizaje

El reportaje incorpora el papel de los chatbots de inteligencia artificial en los hábitos de estudio. Kos’myna y su equipo compararon a estudiantes que redactaron ensayos con ayuda de chatbots frente a quienes lo hicieron sin asistencia digital.

Los chatbots de inteligencia artificial, al facilitar el estudio, reducen la retención de información y la conectividad cerebral funcional en estudiantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los que recurrieron a la inteligencia artificial no retuvieron la información y mostraron menor actividad cerebral durante el ejercicio. “Lo que medimos se llama conectividad cerebral funcional”, explicó y puntualizó que el fenómeno no está relacionado con la inteligencia o la pereza, sino con la interacción entre regiones cerebrales.

Recomendaciones y estrategias de prevención

Las consecuencias del uso de pantallas dependen del tipo de contenido consumido y no solo del tiempo de exposición. Un experimento demostró que eliminar las redes sociales de los dispositivos de los niños redujo los efectos negativos, aunque el tiempo total de uso permaneció constante. Prinstein aconsejó evitar dispositivos en el dormitorio y optar por cargarlos fuera del alcance durante la noche.

La moderación y la toma de decisiones conscientes sobre el uso de aplicaciones y chatbots son clave para proteger la salud mental y cognitiva. Kos’myna indicó que delegar tareas en la inteligencia artificial implica un costo, ya que “a nuestros cerebros les encantan los atajos”.

El desuso de ciertas habilidades puede conducir a su deterioro. Los expertos coincidieron en la eliminación de aplicaciones problemáticas o el uso de bloqueadores como herramientas de apoyo y la necesidad de mantener desafíos cognitivos para favorecer el aprendizaje.