El origen del regalo más creativo que recibieron Messi y la Selección tras ganar el Mundial 2022: “Uno de los momentos más lindos”

El día que Messi recibió el regalo, en el vestuario del Inter Miami

La tercera estrella que cosechó Argentina en el Mundial 2022 recogió homenajes en continuado. Pero hubo uno que tocó la fibra íntima de los nostálgicos, aquellos que crecieron en los recreos con los patios de los colegios tapizados por las bolitas que representaban un verdadero desafío de destreza, casi un deporte tan apasionante como el fútbol.

En marzo de 2024 se hizo viral una imagen de Lionel Messi sonriente, en el vestuario del Inter Miami, junto a una caja tallada a mano con 30 canicas en su interior. Las esferas de vidrio contenían los rostros de los héroes de Lusail, incluido el del astro rosarino.

PUBLICIDAD

“¡Messi con la colección de bolitas Tinka! Gracias a una gestión conjunta, el capitán recibió en sus manos el obsequio que le envió la empresa de nuestra ciudad. ¡Sos enorme, campeón! Somos felices sabiendo que un pedacito de San Jorge forma parte de tu colección”, redactó la cuenta de la municipalidad de dicha ciudad santafesina.

A días de que la Albiceleste inicie el camino hacia una nueva ilusión en busca del bicampeonato, un libro reveló el detrás de escena de uno de los reconocimientos más originales y creativos a los integrantes de La Scaloneta.

PUBLICIDAD

La bolita de Messi, con el 10, bien orgulloso

La obra, que fue presentada en la Feria del Libro, se llama “Mi mundo cristalizado”, y cuenta la historia de Víctor Chiarlo, quien fundó una fábrica de bolitas de vidrio hace más de 70 años, que se convirtió en única en Latinoamérica. Chiarlo, de 95 años, escribió su aventura de puño y letra y contó con la colaboración del periodista Andrés Sciapichetti para darle forma y llevarla al papel.

Es la historia de un niño que soñaba con un juguete al que no podía acceder porque su familia era de bajos recursos y lo terminó fabricando; de un trabajador que creó una empresa; pero, en síntesis, también es la historia de la industria nacional.

PUBLICIDAD

En las páginas del libro, se hace un recorrido desde la infancia misma de Víctor, el esfuerzo por salir adelante con su labor y su sueño, hasta materializar una empresa que desde San Jorge (Santa Fe) se proyectó a nivel internacional, creando una dinámica de trabajo que se mantiene hasta el día de hoy.

Y está el capítulo titulado “Mi sueño se hizo Mundial”, que hace alusión al homenaje a La Scaloneta, que giró en la eterna vuelta olímpica y sobre las baldosas en busca del opi o el hoyito donde descansar tras la quiña o golpe a otra canica.

PUBLICIDAD

El libro que cuenta la historia del homenaje y de la fábrica de bolitas: desde San Jorge, Santa Fe, al mundo

“En octubre de 2023 se cumplieron los 70 años de Tinka. Fue un año bastante duro económicamente con pocas ventas y como a lo largo de toda nuestra historia, ante una crisis, hay que lograr una nueva adaptación para mantener las fuentes de trabajo. Por esto, es que se empezó a proyectar nuevamente el uso del horno de vitrofusión, que permite poner en las bolitas o los bolones cualquier tipo de imagen“, describió Chiarlo en la obra.

“Se cumplía el primer año del campeonato mundial logrado por Argentina en Qatar 2022, de la mano de Lionel Messi. Fue entonces cuando surgió la idea de parte de las actuales propietarias de la empresa (sobrinas de Víctor Chiarlo) de homenajear a los campeones del mundo, produciendo bolones (de 25 milímetros de diámetro) con las caras de los veintitrés jugadores que lograron el título. Se comenzó realizando una pequeña producción, para ser vendidas en bolsas de tres bolones con los rostros de los jugadores y doce bolitas celestes y blancas. Pero como curiosamente ocurre cada vez que Tinka es noticia, el boom fue inmediato. Los medios de comunicación, y las redes sociales románticamente empezaron a hacerse eco de estas dos pasiones que unen a los argentinos: el juego de nuestra infancia y la selección argentina de fútbol. El ‘ruido’ de las bolitas de La Selección empezó a ser leído y llegó a las autoridades de la provincia de Santa Fe. La vicegobernadora, nos pidió una caja, la cual hicimos de manera personalizada, y fue enviada a Miami través del señor Miguel del Sel, para que llegaran a las manos de Lionel Messi. De esta forma se fabricó la primera caja de la colección ‘Campeones del mundo’, que llegó de manera oficial y por vía de las autoridades, al vestuario del Inter Miami. Así llegó el regalo para Lionel, quien se tomó la icónica foto con la caja de la colección en sus manos, y el boom ya no tenía contención alguna. Inmediatamente todo lo que hasta el momento se había difundido de nuestra fábrica y de las bolitas, creció exponencialmente”, contó.

PUBLICIDAD

Victor Chiarlo, de 95 años, su hijo Lucas, y Andrés Sciapichetti, redactor de la obra, durante la presentación en la última Feria del Libro

“Los clientes comenzaron a llamarnos para pedir las cajas coleccionables. Los medios de comunicación no dejaban de llamar para contar esta historia que para Tinka fue uno de los momentos más lindos de sus setenta años de historia“, continuó. Cabe aclarar que esas bolitas, con las imágenes de todos los jugadores, ya no están en venta, sino que se trató de una edición limitada, para la cual la empresa pagó por la licencia. Y valió aquella sonrisa de Messi, con las bolitas con las que jugaba en Rosario, pero con su rostro y la camiseta de la Selección que defenderá por sexta vez en un Mundial.

Los rostros de los héroes de La Scaloneta, dentro de las bolitas