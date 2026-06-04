Robo de casas en La Plata: cayó una banda integrada por adolescentes

Cinco adolescentes, presuntos responsables de robos en casas de La Plata, son detenidos y se incautan sus pertenencias tras un operativo policial (0221)

Un grupo de cinco personas, entre ellas tres menores de edad, fue detenido en la madrugada de ayer miércoles tras un operativo policial en La Plata, luego de que perpetraran un robo en una vivienda del barrio Altos de San Lorenzo. El hecho generó un despliegue policial que permitió identificar y capturar a los sospechosos en menos de una hora.

La secuencia comenzó cerca de la medianoche en una casa ubicada en 74 entre 13 y 14, cuando un llamado al 911 alertó sobre movimientos extraños dentro de la propiedad. La rápida respuesta de la Policía Bonaerense permitió asistir a la víctima, un joven de 19 años, quien relató que se despertó sobresaltado al oír ruidos provenientes de la planta alta de su casa. Al revisar, constató que desconocidos habían forzado la reja de una ventana y accedido al interior.

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Los asaltantes lograron sustraer un iPhone 15 Pro que se encontraba en una de las habitaciones de la planta superior, donde en ese momento no había personas. Según la información oficial, el ingreso se produjo mediante el uso de herramientas para violentar la reja y aprovechar un momento de distracción del ocupante.

De acuerdo a lo informado por el portal 0221, las tareas de investigación incluyeron el análisis de imágenes de cámaras de vigilancia cercanas, que permitieron confirmar la participación de cinco individuos y reconstruir su ruta de escape tras el robo. Los registros muestran cómo el grupo huyó del domicilio a pie, dispersándose por calles aledañas en un intento por evitar a la policía.

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Con los datos recogidos, los agentes de la Policía Bonaerense montaron un operativo de rastrillaje en la zona. Apenas 45 minutos después del aviso telefónico, los sospechosos fueron localizados en la intersección de 80 entre 18 y 19. En el procedimiento se procedió a la aprehensión de L.A., de 18 años, y de cuatro adolescentes de 16 y 17 años. Todos fueron trasladados a una dependencia policial para su identificación y declaración ante la Justicia.

Durante la requisa, se hallaron mochilas con materiales presuntamente utilizados en el hecho: pasamontañas, guantes de látex y algodón, martillos y un destornillador. Los elementos secuestrados serán peritados para establecer su relación con el robo y posibles antecedentes en otros ilícitos de la zona.

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Los cinco acusados quedaron imputados en una causa caratulada como robo en poblado y en banda agravado por la participación de menores y escalamiento. La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11, que continuará trabajando para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados y si existen conexiones con otros hechos similares en la jurisdicción.

Las fuentes judiciales indicaron que los imputados permanecerán a disposición de la Justicia mientras se avanza con la instrucción de la causa y se esperan las declaraciones de testigos y la víctima. En el caso de los menores, la intervención de organismos de protección de derechos será clave para definir las medidas a adoptar.

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La Policía detuvo a los sospechosos a pocas cuadras de la casa robada(Télam)

Ingresaron a una casa en La Plata, cargaron todo en un auto y escaparon

Una semana atrás, un grupo de delincuentes se metió en una vivienda del barrio La Loma en La Plata y en una hora y media se llevó dinero, dispositivos electrónicos, ropa, entre otros elementos de valor.

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La víctima relató que el robo comenzó minutos antes de las 14, cuando uno de los delincuentes logró violentar la puerta principal e ingresar al inmueble. Estando adentro, revisó los distintos ambientes de la vivienda y agarró una suma considerable de dinero en efectivo, una computadora tipo CPU, relojes de alto valor y varias prendas de vestir.

Lo que más indignó a la familia es que redujeron al perro de la casa mediante alguna sustancia, lo que hizo que el animal no reaccionara. La propietaria explicó que se trata de un animal de gran tamaño.

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A los 45 minutos de estar revolviendo la casa, un vehículo Toyota Corolla de color blanco se detuvo frente a la vivienda. Del automóvil descendieron varios cómplices, quienes ayudaron a sacar los elementos de adentro. Según la reconstrucción realizada por los investigadores, el grupo permaneció en el lugar hasta las 15:24, momento en que abandonaron la escena a toda velocidad llevándose el botín.

La familia formalizó la denuncia en la comisaría Cuarta de La Plata. Las autoridades policiales comenzaron inmediatamente el análisis de las cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, para intentar identificar a los responsables y determinar la ruta de escape utilizada por la banda.

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