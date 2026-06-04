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Los precios del petróleo caen tras la ratificación del alto el fuego entre Israel y Líbano

Los futuros del crudo Brent bajaron 87 centavos, o un 0,89%, hasta los 96,92 dólares por barril. En tanto, el petróleo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos retrocedió 78 centavos, o un 0,81%, hasta los 95,24 dólares por barril

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Los precios del petróleo caen tras la ratificación del alto el fuego entre Israel y Líbano (REUTERS)
Los precios del petróleo caen tras la ratificación del alto el fuego entre Israel y Líbano (REUTERS)

Los precios del petróleo cayeron este jueves después de que Israel y Líbano anunciaran un acuerdo de alto el fuego, una medida que impulsó las expectativas de un acuerdo más amplio para poner fin a la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán y que podría conducir a la reapertura del estrecho de Ormuz.

Los futuros del crudo Brent bajaron 87 centavos, o un 0,89%, hasta los 96,92 dólares por barril a las 04:58 GMT. En tanto, el petróleo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos retrocedió 78 centavos, o un 0,81%, hasta los 95,24 dólares por barril.

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La caída redujo parte de las ganancias registradas el miércoles, cuando ambos contratos avanzaron alrededor de un 2% tras la reanudación de las hostilidades en Medio Oriente, incluidos los ataques iraníes contra Kuwait y las operaciones militares estadounidenses cerca del estrecho de Ormuz.

Israel y Líbano anunciaron el miércoles por la noche que acordaron implementar un alto el fuego. El anuncio aumentó las expectativas de un posible acuerdo entre Washington y Teherán, después de que Irán condicionara cualquier entendimiento, en parte, al cese de los combates entre Israel y Líbano.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió el miércoles que podría haber avances en las negociaciones con Irán “tan pronto como este fin de semana”.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, afirmó que “los contactos de Teherán con Washington no se han interrumpido”, aunque señaló que “no se ha logrado ningún progreso en las negociaciones”. También agregó que ambas partes “están estudiando los textos intercambiados”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió el miércoles que podría haber avances en las negociaciones con Irán “tan pronto como este fin de semana” (EP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió el miércoles que podría haber avances en las negociaciones con Irán “tan pronto como este fin de semana” (EP)

Mientras tanto, en Estados Unidos, la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, aprobó una resolución para impedir que Trump continúe la guerra contra Irán. Para que la resolución entre en vigor, necesitará la aprobación del Senado y una mayoría de dos tercios en ambas cámaras para superar un eventual veto presidencial.

En el mercado energético, la Administración de Información Energética informó el miércoles que las reservas de crudo de Estados Unidos disminuyeron en 8 millones de barriles durante la semana que finalizó el 29 de mayo, hasta alcanzar los 433,7 millones de barriles.

A su vez, la Agencia Internacional de Energía advirtió el martes que las reservas mundiales de petróleo podrían alcanzar niveles críticos antes del pico de demanda estival si la reducción de existencias continúa al ritmo actual.

La advertencia se produjo pese a que las importaciones chinas de crudo cayeron en 6 millones de barriles diarios en mayo en comparación con marzo. En una nota, ING sostuvo que “los inventarios han servido de amortiguador para el mercado petrolero”. La entidad agregó que “incluso si vemos una reanudación inminente de los flujos de petróleo a través del Estrecho de Ormuz, la recuperación será lenta y gradual”.

Asimismo, señaló que “esto sugiere que es probable que los inventarios sigan reduciéndose durante el tercer trimestre, lo que deja un riesgo al alza para los precios”.

(Con información de REUTERS)

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