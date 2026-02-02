Ciencia

La advertencia de un experto sobre el sueño que podría transformar la salud cerebral en el futuro

Gary Brecka explicó en su podcast Ultimate Human cómo una sola noche de mal sueño puede elevar proteínas asociadas al Alzheimer y aumentar el riesgo de deterioro cognitivo a largo plazo

Guardar
Gary Brecka advierte que la
Gary Brecka advierte que la falta de sueño afecta directamente la salud cerebral y el metabolismo a largo plazo (YouTube: Ultimate Human Podcast with Gary Brecka)

El biólogo humano y divulgador Gary Brecka advierte que la vida hiperconectada y los cambios en los hábitos diarios imponen desafíos inéditos para la salud cerebral y el metabolismo.

“Las decisiones sobre tu descanso hoy determinan la salud cerebral en las próximas décadas”, afirmó Brecka. Dormir mal genera daños en el organismo en apenas unos días, y estos efectos negativos, que afectan desde la memoria hasta el metabolismo, se acumulan con el tiempo.

Dormir menos: una falsa idea de productividad

“Dormir es tan esencial para la vida que está presente en cada ser vivo con sistema nervioso”, explicó Brecka. Sin embargo, resaltó que solo los humanos modernos reducen voluntariamente el sueño, bajo la creencia errónea de que dormir menos incrementa la productividad.

Lo que revela la ciencia sobre la falta de sueño

Un estudio de Harvard revela
Un estudio de Harvard revela que dormir solo cinco horas por noche reduce la sensibilidad a la insulina un 20% en solo una semana (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto al impacto inmediato de la falta de sueño, Brecka citó un experimento de la Universidad de Harvard: “Reclutaron hombres jóvenes y sanos, sin antecedentes de diabetes ni problemas previos, y limitaron su descanso a cinco horas por noche durante una semana. Controlaron todos los demás factores: la comida, la actividad, el entorno. Solo modificaron el tiempo de sueño”.

Al concluir la semana, los resultados fueron contundentes. “La sensibilidad a la insulina cayó un 20% tras solo siete días. Eso significa que el cuerpo deja de regular la glucosa correctamente, lo que genera un entorno metabólico prediabético”, explicó Brecka.

“Los ácidos grasos libres en sangre aumentaron hasta un 30%, reforzando la resistencia a la insulina. El estado físico previo no importó: todos los participantes desarrollaron marcadores metabólicos desfavorables en muy poco tiempo”.

Las noches de mal descanso
Las noches de mal descanso incrementan los ácidos grasos libres en sangre y refuerzan la resistencia a la insulina, según evidencia científica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Brecka enfatizó que estos efectos no tardan años en manifestarse. “Se trata de la típica semana que viven millones de personas: noches largas de trabajo, mañanas tempranas en el gimnasio y sueño insuficiente. El cuerpo lo percibe antes de lo que imaginamos”.

Daño cerebral y deterioro cognitivo

Los daños de dormir mal trascienden lo metabólico. Brecka detalló: “El cerebro cuenta con un sistema de eliminación de desechos llamado sistema glinfático. Durante el sueño, los espacios entre las células cerebrales se expanden y el líquido cefalorraquídeo elimina los residuos acumulados”.

Entre estos residuos figura la proteína beta-amiloide, vinculada a las placas características del Alzheimer. “Si no descansas lo suficiente, el cerebro no logra limpiarse adecuadamente”, subrayó el experto.

Dormir insuficientemente priva al cerebro
Dormir insuficientemente priva al cerebro del proceso de limpieza de residuos tóxicos como la proteína beta-amiloide, vinculada al Alzheimer (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evidencia científica muestra la rapidez con la que aparece el daño cerebral. “Basta con una sola noche de mal descanso para que aumenten los niveles de beta-amiloide en el cerebro. Solo una noche”, recalcó Brecka.

Efectos sobre la concentración y la memoria

Las consecuencias del mal dormir se perciben en la vida cotidiana. “Después de una noche de sueño fragmentado, la capacidad de concentración se reduce un 30%. Prácticamente un tercio del foco mental desaparece en solo una jornada”. En estudiantes, la falta de descanso afecta el rendimiento: “Quienes duermen mal rinden hasta un 15% menos en pruebas de memoria que quienes descansan bien”, añadió Brecka.

Obstáculos modernos para un buen descanso

Sobre las dificultades actuales para dormir, Brecka identificó varios obstáculos: “La vida moderna sabotea todos los factores que favorecen un buen descanso.

Solo una noche de sueño
Solo una noche de sueño interrumpido eleva los niveles de beta-amiloide en el cerebro, aumentando el riesgo de daño cognitivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La luz artificial invade los hogares y altera el ritmo circadiano; las pantallas de luz azul disminuyen la producción de melatonina antes de dormir; el consumo de cafeína se prolonga demasiado; y las tensiones laborales llegan al dormitorio. Además, la cultura de la hiperproductividad transforma el sueño en un lujo innecesario”.

El descanso resulta aún más complejo para las personas mayores. “Con la edad, el sueño se fragmenta más y las fases profundas disminuyen, precisamente cuando más necesitamos protegernos del deterioro cognitivo”.

Regularidad y calidad: el verdadero secreto del sueño

Al derribar mitos sobre el descanso, Brecka aclaró que no solo importa la cantidad de horas dormidas. “La regularidad es tan relevante como la duración. El gran estudio publicado en Nature en 2021, que siguió a casi 8.000 personas durante 25 años, demostró que dormir menos de seis horas eleva el riesgo de demencia en un 30%. Mantener horarios constantes para ir a la cama y despertarse, incluso los fines de semana, marca una diferencia real”.

Hábitos clave para dormir mejor

Al resumir hábitos clave para dormir mejor, Brecka destacó cuatro puntos esenciales:

La primera prioridad es establecer un horario de sueño fijo. Aunque no siempre se puedan controlar las horas exactas, la regularidad ofrece grandes beneficios.

Establecer un horario fijo de
Establecer un horario fijo de sueño es el primer hábito recomendado para mejorar la calidad del descanso nocturno (Imagen Ilustrativa Infobae)

En segundo lugar, recomendó crear un entorno favorable para el descanso: “Más allá de la oscuridad y la temperatura, el colchón es crucial. Muchas espumas sintéticas y retardantes químicos de los colchones convencionales liberan compuestos nocivos durante años, afectando la calidad del aire en el dormitorio”. Brecka sugirió elegir un colchón hecho con materiales orgánicos certificados para evitar esa exposición.

El tercer paso consiste en exponerse a luz natural por la mañana. “Durante la primera hora tras despertar, salir al exterior y permitir que la luz natural entre por los ojos ayuda a regular el ritmo circadiano y facilita dormir mejor por la noche”.

Por último, Brecka propuso establecer una rutina tranquila antes de dormir. “Una hora antes de acostarse, hay que atenuar las luces, guardar las pantallas y dedicar tiempo a una actividad relajante. Este ritual indica al cuerpo que es hora de descansar”.

La constancia, no la perfección, como clave del bienestar

Dormir perfecto todas las noches
Dormir perfecto todas las noches es irreal, pero mantener una rutina constante beneficia la salud cerebral (Freepik)

Ante la presión de dormir a la perfección, Brecka adoptó una perspectiva realista: “Nadie duerme de manera ideal todas las noches. La vida ocurre: a veces se producen desvelos, otras el estrés persiste en la cama. Eso es normal y el cuerpo puede tolerarlo. Lo que resulta insostenible es la fatiga crónica”.

La clave, insistió Brecka, no es la perfección, sino la constancia: volver a la rutina tras una mala noche. Cada decisión relacionada con el sueño influirá tanto en el bienestar de la semana siguiente como en la salud cerebral de los próximos años.

Temas Relacionados

SueñoSalud cerebralGary BreckaDescansoUniversidad de HarvardAlzheimerRitmo circadianoNewsroom BUEMagazinesEntrevistas Podcast

Últimas Noticias

Revelan por qué la insuficiencia renal aumenta el peligro de enfermedades cardíacas

Un estudio reciente halló que los riñones dañados liberan vesículas con ARN dañino para el corazón, lo que podría transformar el diagnóstico y tratamiento

Revelan por qué la insuficiencia

¿Es realmente mejor el azúcar de la fruta? La ciencia aclara si lo “natural” es tan sano como se cree

Investigaciones actuales muestran que el metabolismo responde distinto a los azúcares según su origen, pero la cantidad sigue siendo el factor principal

¿Es realmente mejor el azúcar

Por qué el hambre provoca malhumor: la ciencia explica cómo el cuerpo influye en las emociones

Un estudio liderado por Nils Kroemer reveló que la irritabilidad no depende solo de la baja de glucosa, sino de la capacidad de reconocer determinadas señales internas. La interocepción aparece como una clave para regular el estado de ánimo cuando falta alimento

Por qué el hambre provoca

La nueva forma de entrenar tendones y ligamentos para rendir más y lesionarse menos

Keith Barr, investigador de la Universidad de California, propone un enfoque que va más allá del músculo y pone el foco en los tejidos conectivos. Según explicó a Men’s Health, ejercicios específicos y una estrategia nutricional pueden mejorar el rendimiento deportivo y reducir el riesgo de lesiones

La nueva forma de entrenar

La vacuna contra el herpes zóster se asocia con un envejecimiento biológico más lento, según expertos

Así lo planteó un estudio de la Universidad del Sur de California (USC). Por qué los beneficios persisten incluso años después de la aplicación

La vacuna contra el herpes
DEPORTES
El encuentro romántico entre Lewis

El encuentro romántico entre Lewis Hamilton y Kim Kardashian en un lujoso hotel que da que hablar en Europa

Insólita escena en el fútbol de Brasil: el árbitro paró el partido para que el arquero de Cruzeiro fuera al baño

El termómetro de la Bombonera: los gestos que confirman que los hinchas de Boca Juniors ya adoptaron a Ascacibar

Abi Burton y su historia de resiliencia: estuvo casi un mes en coma, perdió la capacidad de caminar y volvió a la élite

La historia de la nueva estrella argentina de la UFC, hija de un ex futbolista y que trabajó como maestra: “Pararte frente a un aula te da herramientas”

TELESHOW
Flor Torrente narra cómo tras

Flor Torrente narra cómo tras la muerte de padre una persona le dijo: “¿Nos podemos sacar una foto?”

Wanda Nara lanzó un comentario ácido contra la China Suárez: “Nunca Tatiana”

Juan Alberto Mateyko sobre Julio Iglesias: “En 48 horas, prácticamente, han destruido una historia de 55 años”

Nicki Nicole lanzó en los Grammy 2026 un mensaje de amor propio que inspiró su próximo álbum: “Este look lo representa”

La ácida reacción de Sabrina Rojas al pasacalles que Luciano Castro le habría dedicado a Griselda Siciliani

INFOBAE AMÉRICA

La embajada de Estados Unidos

La embajada de Estados Unidos en Uruguay dijo que sigue “con preocupación” la gira de Yamandú Orsi por China

Una especie venenosa hallada en las playas de Punta del Este alerta a la autoridades: exhortan a bañarse con precaución

Las contradicciones de la economía brasileña: entre el déficit y el récord de inversiones extranjeras

El tribunal de Oslo abre juicio contra Marius Borg Høiby por abuso sexual y otros delitos

El Kremlin confirmó que las negociaciones tripartitas sobre Ucrania se reanudarán este miércoles en Abu Dhabi