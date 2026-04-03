Mario Pergolini se conmovió con la carta de una abuela a un soldado caído en Malvinas: “No puedo seguir leyendo”

Mario Pergolini se largó a llorar al intentar leer la carta de una abuelita para un soldado que combatía en la Guerra de Malvinas

En las últimas horas del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, Mario Pergolini recibió en Otro día perdido (El Trece) a dos soldados que combatieron en las islas, Marcelo Lapajufker y José Cruz. Su relato emotivo giró en torno a la historia de su compañero Ignacio María Indino, caído durante la guerra. El relato cobró intensidad cuando se mencionó una carta manuscrita, conservada como un tesoro por quienes compartieron momentos con él.

Durante el diálogo, se reveló que la misiva provenía de la escuela Euskal Echea, una institución vinculada a la comunidad vasca al que asistía Ignacio. “Esa está hecha ad hoc, está hecha a propósito por una escuela”, explicó uno de los invitados, quien luego detalló que la carta fue enviada por una abuela y dirigida a los soldados.

La emotividad invadió el estudio cuando la lectura de la carta reveló la profunda huella emocional de la guerra de Malvinas

El mismo interlocutor relató la vida de su compañero: “La historia de Ignacio María Indino, un chico que sabía hablar inglés, muy de buenos modos. Entonces lo tomaron de estafeta, que es el que va y viene con documentos, papeles. Y por la tarde noche del viernes 11 de junio, con un ataque aéreo de los Sea Harriers de los ingleses, mueren tres soldados y él fue uno”.

El testimonio resalta cómo la escuela mantuvo viva la memoria del joven. “Me hice amigo de los directores, de los profesores, y los chicos contentos, quieren saber, hay un cartel con el nombre de Ignacio. Esas cosas sirven”, resumió el invitado, subrayando el valor que tiene para la comunidad recordar a quienes participaron en el conflicto.

La escuela Euskal Etxea mantiene viva la memoria de Ignacio Indino con un homenaje permanente y actividades de reconocimiento

La pregunta sobre el destino de la carta permitió conocer que no fue enviada al frente, sino conservada por el entrevistado al descubrir el vínculo con la escuela de Ignacio. “Yo no sabía en ese momento, después me enteré y me puse en contacto con esa escuela y le di una charla a seiscientos chicos”, contó.

La emoción invadió el estudio cuando Pergolini intentó leer la carta. “Es una letra manuscrita de una abuela”, aclaró su interlocutor, mientras Mario reconocía: “Leí la primera parte y ya...”. La dificultad para continuar la lectura evidenció la carga emocional del documento: “No, la verdad que no, puedo...”, admitió ante el texto.

La emotividad invadió el estudio cuando la lectura de la carta reveló la profunda huella emocional de la guerra de Malvinas

Ignacio María Indino fue recordado no solo por sus compañeros, sino también por la comunidad educativa que lleva adelante su nombre en una placa. El impacto de la carta, escrita por una abuela a un soldado anónimo, se refleja en los gestos y las palabras de quienes mantienen viva la historia.

En esos minutos de programa, la memoria de un joven y la solidaridad de toda una comunidad quedaron entrelazadas por el valor de una carta jamás entregada en el frente, pero que sigue conmoviendo a quienes se acercan a su historia.

Claudio Maffia, baterista de Kapanga, habló sobre su experiencia como veterano de Malvinas y rindió homenajes a los caídos (Instagram)

Las Islas Malvinas volvieron a ser centro de memoria colectiva en Argentina al conmemorarse el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, en el cuadragésimo cuarto aniversario del desembarco argentino en el archipiélago. La jornada no solo evocó el inicio del conflicto, sino que también representa un acto de reconocimiento permanente a quienes participaron en la guerra y a las familias que sufrieron sus consecuencias.

Cada año, la bandera celeste y blanca vuelve a izarse simbólicamente en las islas a través de actos y homenajes. Los argentinos recuerdan la determinación de los soldados y el sacrificio de quienes no regresaron.

El conflicto duró poco más de dos meses y finalizó el 14 de junio de 1982. Sin embargo, el reclamo de soberanía argentina sobre el territorio permanece vigente. El recuerdo de los veteranos y los caídos se mantiene como una de las causas más sentidas y unificadoras para la sociedad argentina.