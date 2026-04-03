Artemis II: el desarrollo argentino detrás del satélite Atenea y su impacto en la exploración lunar

El satélite Atenea transmite datos desde más de setenta mil kilómetros de distancia, superando ampliamente la órbita habitual de los desarrollos espaciales nacionales

Juan Pablo Cuesta González, referente de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, detalló durante una entrevista exclusiva en Infobae en vivo cómo Argentina logró integrar tecnología propia en la misión Artemis II de la NASA a través del microsatélite Atenea, que ya envía señales desde más de setenta mil kilómetros de distancia.

En diálogo con el equipo de Infobae a las Nueve, integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Cuesta González, líder del proyecto Misión Atenea, repasó las distintas etapas del mismo, la relevancia de la cooperación internacional, y el impacto que tiene el desarrollo científico argentino en un contexto global de exploración lunar.

Atenea: el salto de la tecnología argentina en la Luna

La noticia de que Argentina sumó tecnología propia a la misión Artemis II fue celebrada en el estudio: “Es un orgullo poder estar ahí. Nosotros recibimos la propuesta de NASA o la invitación a mandar ideas para participar de Artemis”, relató Cuesta González.

La estación terrena de Tierra del Fuego, junto con centros en Córdoba y La Plata, permitió un seguimiento en tiempo real del desempeño del satélite argentino

El experto explicó que el desafío exigía una respuesta veloz y coordinada: “Tocamos todas las puertas, de la gente, las empresas, todos los organismos que acá en Argentina trabajan en el sector espacial. Entre todos pudimos generar la idea que terminó siendo Atenea”.

El líder del proyecto remarcó la importancia del aporte universitario y la colaboración entre instituciones. “La Universidad de La Plata tenía ya un CubeSat, un satélite chico que tenía ciertas compatibilidades con el tamaño que nos planteaba NASA, si bien este Atenea es un poquito más grande”, detalló. “Nos apoyamos en esa base y algunos subsistemas más de otros actores, donde ahí apareció también la Universidad de San Martín”.

Consultado sobre la naturaleza de la tecnología enviada, describió: “Es un satélite de tipo CubeSat, que son como cuadrados. Es como un cubo, de tamaño chico. En este caso es de veinte por veinte por treinta centímetros. Para un CubeSat es grande, en realidad”.

“Entre universidades, empresas y organismos públicos logramos desarrollar una propuesta que fue seleccionada junto a iniciativas de países como Corea del Sur y Alemania”, destacó el referente de la CONAE

El desarrollo argentino quedó seleccionado junto a propuestas de Corea del Sur, Alemania y Emiratos árabes. Cuesta González destacó: “Quedamos como parte de Artemis II, que es un programa de la NASA que busca mucho la cooperación internacional. A nosotros, a la CONAE, ya nos conocen desde hace muchos años, hemos trabajado con ellos desde hace décadas”.

Frente a la pregunta sobre el cambio de paradigma en el desarrollo espacial, el especialista explicó: “Nosotros en CONAE veníamos haciendo lo que se llama espacio tradicional, con satélites más grandes, que llevan a veces décadas de desarrollo. Pero en este caso nos fuimos a lo que se llama el nuevo espacio y buscamos trabajar con gente joven, estudiantes, incluso startups. Estamos probando tecnología de otro tipo, de muy bajo costo, para cambiar el paradigma de lo que era el espacio tradicional”.

La misión Artemis II: ciencia y cooperación internacional

El objetivo de la misión Artemis II es, según describió Cuesta González, preparar el terreno para la futura construcción de una base lunar. “Todo lo que se va a hacer ahora es una aproximación a la Luna para ver finalmente de qué modo se va a avanzar con la construcción de una base, como si en algún momento se hicieron bases en la Antártida”, afirmó.

“La invitación de la NASA nos permitió mostrar lo que puede hacer el sector espacial argentino cuando trabaja de manera conjunta”, resaltó Juan Pablo Cuesta González en Infobae a las 9 (Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación)

Sobre la función específica de Atenea, fue claro: “En este caso es una demostración tecnológica. Estamos básicamente probando tecnología, a ver qué soporta el entorno espacial. En este caso, un entorno bastante más complejo al que nos fuimos nunca”. Señaló que la mayoría de los satélites operan en órbita baja, bajo los veinte mil kilómetros, y subrayó: “Atenea llegó a setenta y dos mil kilómetros de altura aproximadamente ayer. Más de diez veces lo normal, lo usual”.

El despliegue del satélite fue seguido en tiempo real desde varias estaciones argentinas. “Yo estoy acá con un equipo en Tierra del Fuego, en la estación terrena de CONAE. Ayer, desde la madrugada lo estuvimos recibiendo. Ni bien nos desplegó el cohete de la NASA, que se llama SLS, una segunda etapa ICPS, que llevaba también a la nave Orión, donde iban los astronautas que estaban justo arriba nuestro”, relató.

“Primero desplegaron la nave Orión con los astronautas adentro y estuvieron practicando maniobras, se llama de docking, de enganche, que están practicando para las próximas misiones Artemis, donde la idea ya es bajar a la Luna”.

El líder de proyecto rememoró el momento clave: “Cuando lo vimos nos pusimos muy contentos, que fue aproximadamente cinco horas después del lanzamiento. Fue la madrugada de la anterior. Nos sorprendió, muy contentos porque lo vimos muy rápidamente, incluso un poquito antes de lo que esperábamos. Nos estábamos preparando, que faltaban dos, tres minutos para verlo y ya apareció porque nos desplegaron un poquito antes”.

El seguimiento del satélite fue coordinado entre Tierra del Fuego, Córdoba y La Plata: “Lo vimos desde los tres lugares en simultáneo y muy contentos acá, en Tierra del Fuego. Si bien es la estación principal en el caso de esta misión, era conveniente estar cerca del polo sur para verlo durante más tiempo”.

La entrevista abordó también las complicaciones institucionales que atraviesa la CONAE en el contexto económico actual. Cuesta González reconoció: “El país está pasa un tiempo económico distinto. En la CONAE, afortunadamente con Atenea pudimos trabajar, pudimos hacerlo. Es un acuerdo que de hecho firmamos con NASA, que lo firmamos el año pasado. Hoy por hoy estamos contentos con esto y esperamos que podamos seguir haciendo cosas. Yo confío en que eso va a ser así”.

Finalmente, expresó su satisfacción personal y colectiva por el logro alcanzado: “Funcionó muy bien, lo vimos. Estuvimos todo el tiempo hasta que se fue por el horizonte a eso de las tres de la tarde de ayer, desde acá, desde Tierra de Fuego. Un momento loco de la azotea cuando se conecta la nave. Tal cual”.

El desarrollo de Atenea, su despliegue exitoso y el seguimiento coordinado desde estaciones nacionales representan no solo un hito para la ciencia argentina, sino también una muestra de la capacidad de cooperación internacional y resiliencia tecnológica, aún en escenarios adversos.

La entrevista completa a Juan Pablo Cuesta González

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