Garantizan empleo en la planta de Oreo y Milka en Pacheco: los detalles del acuerdo que redefine condiciones laborales

El acuerdo entre Mondelez y el sindicato garantiza un año sin despidos en la planta de Oreo y Milka en Pacheco

En un momento marcado por la caída de la producción industrial y del consumo, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación logró un acuerdo histórico con la multinacional Mondelez en su planta de Pacheco, provincia de Buenos Aires. El convenio garantiza la estabilidad laboral durante un año, introduce un bono extraordinario, modifica los tiempos de descanso y promueve ascensos de categoría, según afirmó el dirigente sindical Sergio Escalante en Infobae en Vivo A las Nueve.

La planta de Mondelez en Pacheco, Buenos Aires, seguirá operando sin despidos al menos durante el próximo año. El nuevo acuerdo, firmado entre la multinacional alimenticia y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, contempla estabilidad laboral, mejoras salariales, recategorizaciones y un bono para los empleados. El pacto llega en medio de la caída del consumo y la producción industrial en la Argentina.

Los detalles del convenio fueron confirmados por Sergio Escalante, secretario general del sindicato, quien habló con este medio. El acuerdo incluye la garantía de un año sin despidos en la planta. Los trabajadores recibirán un bono de $920.000 en dos pagos y se establecieron nuevas condiciones sobre los descansos durante la jornada laboral.

La negociación se produjo luego de que la empresa presentara a comienzos de año una solicitud ante el Ministerio de Trabajo para ordenar los relevos y descansos en la línea de producción. El gremio realizó contrapropuestas y ambas partes lograron consensuar términos para proteger empleo e intereses de los trabajadores.

La reestructuración de relevos y descansos podría permitir el regreso de productos que hoy no se fabrican en la planta de Pacheco REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Condiciones y cambios en la jornada laboral

Escalante indicó que el acuerdo responde a la necesidad de Mondelez de ajustar su esquema de descansos ante la baja de la producción. “La empresa hizo una presentación en el Ministerio de Trabajo pidiendo un ordenamiento de relevos y descansos de todo el sector de producción”, explicó el dirigente sindical.

En la práctica, el nuevo convenio modifica el tiempo de descanso respecto de las condiciones previas. Según detalló Escalante, “antes los descansos eran dos de treinta minutos, y uno de cincuenta minutos, en tres partes”. Ahora, el descanso total se redujo a ochenta minutos por jornada, distribuidos por sector según nuevos criterios acordados. El sindicato aceptó la reducción prevista, teniendo en cuenta los ritmos de producción y la necesidad de preservar puestos de trabajo.

Como parte de la negociación, los trabajadores también accedieron a un bono de $920.000 pagados en dos cuotas, la incorporación de un bono de productividad ampliado y la recategorización de 230 empleados. Además, el sector logístico del establecimiento obtuvo un 18% de aumento en un premio específico del sector, según detalló Escalante.

Impacto en la producción y riesgos ante la caída del consumo

El acuerdo se firmó en un contexto de caída del consumo interno y apertura de importaciones, factores que afectan al empleo en el sector alimenticio. Escalante señaló: “Hay incertidumbre respecto de la caída del consumo en Argentina y la apertura indiscriminada de importaciones. Eso afecta no solo a Mondelez sino a toda la industria alimenticia”.

La negociación entre el sindicato y Mondelez busca preservar el empleo ante la caída del consumo interno y el aumento de importaciones REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Sobre la situación general del empleo, Escalante aclaró: “No ha caído tanto, pero se nota que no se repone el trabajador que se jubila o se desvincula. También se observa una merma en la cantidad de horas extras y en la duración de las temporadas de trabajo.”

En cuanto a la producción en la planta de Pacheco, el dirigente reconoció que existen “hechos a fason” —es decir, productos elaborados en otras plantas bajo la marca— y que se promueve la sustitución de productos importados, aunque la decisión final corresponde a la empresa.

“La empresa planteó que, con la reestructuración de descansos y relevos, podrían volver a producirse algunos productos que hoy no se están haciendo. Es una posibilidad que se analiza con la empresa”, mencionó Escalante sobre potenciales cambios en la línea productiva consecuencia del acuerdo.

Estabilidad laboral y perspectivas del sector

La estabilidad laboral por doce meses fue destacada por el gremio como uno de los puntos más relevantes del convenio. Escalante subrayó: “Lo más importante que conseguimos es la garantía de doce meses sin despidos para todos los trabajadores de la planta”. A pesar de la reducción en el tiempo de descanso, la prioridad fue conservar los puestos de trabajo en un contexto adverso.

El secretario general enfatizó la madurez de ambas partes en la negociación: “Cada uno negocia desde la posición que tiene y desde el conocimiento del ingreso. Ceder una parte del descanso era uno de los puntos que teníamos que analizar con responsabilidad”.

En relación a la situación salarial Escalante agregó: “Siempre estamos atentos al ingreso, porque el carácter alimentario del sector es fundamental. Pero la preocupación por la caída del consumo y la apertura de importaciones también está muy presente entre los trabajadores”.

Respecto al volumen de producción, Escalante sostuvo que “hay una caída en la economía y en la producción, pero los datos exactos los puede dar la empresa directamente”.

Por último, consultado sobre el impacto global del acuerdo, el dirigente planteó que la estabilidad laboral no puede depender únicamente de un convenio entre partes, sino que debe sustentarse en el crecimiento del consumo y la producción: “La estabilidad laboral tiene que depender de que haya consumo, de que haya producción, de que haya trabajo. Eso haría la discusión más sana”, concluyó.

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