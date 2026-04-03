El riesgo de los hongos silvestres: por qué confundirlos puede ser mortal

La recolección de hongos silvestres sin formación supone un riesgo mortal por la presencia de especies altamente tóxicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Confundir un hongo silvestre comestible con uno venenoso puede tener consecuencias fatales en pocas horas. La recolección de hongos, una actividad en auge entre aficionados a la naturaleza y la gastronomía, implica un riesgo muchas veces subestimado: existen especies extremadamente tóxicas que presentan formas y colores casi idénticos a las variedades seguras, lo que dificulta su identificación incluso para recolectores experimentados. La peligrosidad aumenta a medida que proliferan el interés y la difusión de consejos no verificados en redes sociales y aplicaciones móviles, donde la información puede inducir a errores graves.

La ausencia de un método infalible para distinguir hongos comestibles de venenosos convierte la ingesta de ejemplares recolectados en la naturaleza en una práctica de alto riesgo. Según Cleveland Clinic, cada año se producen más de 100 muertes en el mundo por intoxicaciones graves relacionadas con hongos silvestres, una cifra que pone en evidencia la magnitud del problema y la dificultad de establecer reglas universales o trucos confiables para evitarlo. Además, muchas de las especies tóxicas tienen un rango geográfico amplio, lo que significa que el conocimiento local no siempre es suficiente y puede conducir a falsas certezas.

Expertos en medicina de áreas silvestres subrayan que solo personas con formación especializada pueden identificar con seguridad los hongos aptos para el consumo humano. Desaconsejan el uso de métodos tradicionales, creencias populares o aplicaciones móviles para distinguir especies y recomiendan limitarse a consumir productos de supermercados o fuentes certificadas.

La identificación errónea de hongos comestibles y venenosos causa más de 100 muertes anuales a nivel mundial

Ante cualquier duda o síntoma tras la ingesta de hongos silvestres, la indicación es buscar atención médica inmediata para evitar complicaciones graves o irreversibles, ya que el margen de tiempo para actuar puede ser muy limitado.

Cuáles son los síntomas y consecuencias de la intoxicación

Consumir hongos venenosos expone al organismo a toxinas que pueden desencadenar cuadros clínicos graves en muy poco tiempo. Según la Cleveland Clinic, los primeros síntomas suelen manifestarse entre dos y seis horas después de la ingesta e incluyen náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea. En ocasiones, estas molestias iniciales pueden desaparecer transitoriamente, lo que da una falsa sensación de mejoría.

Sin embargo, durante esta “fase latente”, que puede extenderse hasta 24 horas, las toxinas fúngicas continúan su acción y pueden provocar lesiones progresivas en órganos vitales, principalmente el hígado y los riñones. Las complicaciones más severas, como la insuficiencia hepática aguda o la insuficiencia renal, pueden aparecer de forma súbita y poner en peligro la vida, requiriendo en muchos casos el ingreso en cuidados intensivos.

Consumir hongos venenosos puede provocar intoxicaciones graves con síntomas como náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea (Imagen Ilustrativa Infobae)

No existe un antídoto universalmente eficaz para las toxinas presentes en los hongos peligrosos. El tratamiento suele ser sintomático y de sostén, centrado en el control de los síntomas gastrointestinales, la hidratación y la vigilancia estrecha de la función hepática y renal. En los cuadros más graves, puede ser indispensable un trasplante de hígado como única medida para salvar la vida del paciente.

Ante la sospecha de intoxicación por hongos, el doctor Christopher Bazzoli, especialista en medicina de áreas silvestres citado por la Cleveland Clinic, recomienda buscar atención médica inmediata. Retrasar la consulta puede aumentar el riesgo de secuelas irreversibles o de fallecimiento, ya que el éxito del tratamiento depende en gran medida de la rapidez con la que se reciba la atención adecuada.

Claves para consumir hongos de manera segura

Los expertos insisten en adoptar una actitud extremadamente cautelosa ante los hongos silvestres encontrados en la naturaleza. “Si no se tiene la seguridad total de que un hongo es apto para el consumo humano, lo más prudente es dejarlo donde está”, aconseja Bazzoli, citado por la Cleveland Clinic.

La única manera segura de aprender a identificar hongos silvestres comestibles es mediante formación junto a recolectores experimentados. Existen salidas organizadas por asociaciones especializadas, pero la alternativa más confiable sigue siendo adquirir hongos únicamente en supermercados o comercios reconocidos.

Los especialistas aconsejan adquirir hongos solo en supermercados o comercios certificados y rechazar creencias populares o experiencias locales para garantizar la seguridad (hongo silvestre)

El conocimiento sobre hongos de una región no es aplicable en otras zonas, ya que especies visualmente similares pueden ser muy diferentes y potencialmente tóxicas. Los intentos de eliminar las toxinas mediante cocción, lavado o remojo resultan ineficaces; el calor no neutraliza la toxicidad.

Solo alrededor del 3% de las especies de hongos son realmente venenosas, pero pueden encontrarse en casi cualquier lugar donde crecen hongos silvestres. Por ello, para el consumidor sin experiencia, lo más seguro es evitar riesgos y limitarse a fuentes verificadas.

La experiencia y la prudencia son esenciales al buscar hongos silvestres. Solo quienes combinan ambos aspectos pueden reducir al máximo el peligro, ya que la improvisación o la confianza excesiva pueden tener consecuencias fatales.