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Sigue el éxodo en Italia tras no clasificar al Mundial: despidieron a Gattuso como entrenador

La federación anunció la rescisión del contrato con el ex volante, quien deja el cargo tras no alcanzar los objetivos deportivos y en medio de una profunda reestructuración dirigencial

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Italia decidió prescindir de los servicios de Gennaro Gattuso tras no clasificar al Mundial (REUTERS/Matteo Ciambelli)
Italia decidió prescindir de los servicios de Gennaro Gattuso tras no clasificar al Mundial (REUTERS/Matteo Ciambelli)

La Federación Italiana de Fútbol (FIGC) confirmó la salida de Gennaro Gattuso como director técnico de la selección nacional, profundizando la crisis interna tras la eliminación del equipo rumbo al Mundial. La decisión fue anunciada después de una reunión entre el entrenador y los dirigentes de la federación, en un contexto de fuertes cambios en la estructura del fútbol italiano.

El ciclo de Gattuso al frente de la Azurra se cerró tras solo nueve meses, periodo en el que la selección no logró cumplir el objetivo de clasificarse a la Copa del Mundo. El propio entrenador expresó su dolor por el desenlace: “Con el dolor en el corazón, no habiendo alcanzado la meta que nos propusimos, considero concluida mi experiencia en la banca de la selección”, declaró en una carta pública difundida poco después de la resolución de contrato.

La salida de Gattuso se suma a la renuncia de Gabriele Gravina, presidente de la FIGC, y a la decisión de Gianluigi Buffon de dejar el cargo de jefe de delegación de la selección. Estas dimisiones reflejan el impacto institucional de la eliminación, que dejó a Italia fuera de la máxima cita futbolística por tercera vez consecutiva. Su última participación fue en Brasil 2014, quedando fuera en fase de grupos. Luego vio por televisión las Copas del Mundo de Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora lo hará en Estados Unidos, Canadá y México 2026.

La FIGC agradeció al entrenador y a su cuerpo técnico por el trabajo realizado durante el último ciclo, destacando su profesionalismo y el esfuerzo invertido en la reconstrucción del plantel. En el comunicado oficial se lee: “La Federación Italiana de Fútbol y Gennaro Ivan Gattuso han resuelto de común acuerdo el contrato que vinculaba al entrenador con la banca nacional. La FIGC agradece a Gattuso y a todo su staff por la seriedad, dedicación y pasión con la que han trabajado”.

La gestión de Gattuso estuvo marcada por la presión de devolver a la selección a los primeros planos internacionales. El entrenador, conocido por su carácter y por su pasado como futbolista, intentó renovar la plantilla e inyectar energía a un grupo golpeado por los fracasos recientes. No obstante, los resultados en las eliminatorias no acompañaron.

En su mensaje de despedida, Gattuso subrayó el valor simbólico de la camiseta nacional: “La camiseta azzurra es el bien más preciado que existe en el fútbol, por eso considero correcto facilitar cuanto antes las futuras evaluaciones técnicas”. El ex jugador también agradeció a Gravina, a Buffon y a todos los colaboradores de la federación por el apoyo brindado durante su gestión. “Ha sido un honor poder dirigir la selección y compartir el vestuario con un grupo de jugadores que mostraron compromiso y apego a la camiseta”, agregó.

El proceso de cambios en el fútbol italiano no se limita al banquillo. La renuncia de Gravina abrió un proceso de transición institucional en la FIGC, mientras que la salida de Buffon marca el final de una etapa en la conducción deportiva del equipo. Las autoridades deberán definir en las próximas semanas los pasos a seguir en la búsqueda de un nuevo seleccionador y en la reestructuración de los cargos directivos.

Durante los nueve meses al mando de la selección, Gattuso apostó por la inclusión de jóvenes talentos y la recuperación de futbolistas experimentados. Sin embargo, los resultados en los partidos decisivos no alcanzaron para revertir la tendencia negativa. La presión externa y la expectativa de un recambio profundo precipitaron la decisión de ambas partes de finalizar el vínculo antes del vencimiento natural del contrato.

El futuro de la selección italiana queda envuelto en incertidumbre. La FIGC deberá resolver no solo la contratación de un nuevo cuerpo técnico, sino también la reconstrucción de la confianza de los aficionados, tras una serie de fracasos deportivos que han debilitado la imagen del fútbol nacional.

Ante este escenario la Federación Italiana de Fútbol analiza varios nombres para asumir la dirección técnica de la selección. Entre los candidatos más firmes se encuentran Roberto Mancini, Antonio Conte y Massimiliano Allegri. Mancini, responsable del título europeo en 2020, aparece como el favorito para regresar al cargo, a pesar de haber dejado la selección en 2023 tras diferencias con la dirigencia. Conte, hoy en el Napoli, representa otra opción de peso aunque su salida del club requeriría negociaciones complejas, mientras que Allegri, actualmente en el Milan y con contrato vigente, podría ser una alternativa de continuidad si la federación logra un acuerdo especial.

El gran sueño de la federación es la llegada de Pep Guardiola, quien debería desvincularse primero del Manchester City para aceptar el desafío. La posibilidad de contratar a un entrenador extranjero como Guardiola marcaría un hecho inédito para el fútbol italiano, aunque su arribo dependería de múltiples factores contractuales y de calendario.

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