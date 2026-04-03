El romántico saludo de cumpleaños de Daniela Christiansson a Maxi López: “Mi hombre increíble y mi lugar seguro”

Daniela Vhristiansson y Maxi López siguen construyendo su romance a dos tierras

Daniela Christiansson eligió una imagen íntima y un mensaje cargado de afecto para celebrar el cumpleaños de Maxi López. En una publicación en redes sociales, la modelo sueca compartió una fotografía en la que ambos se muestran abrazados y besándose y un texto para sintetizar una relación cada vez más consolidada.

“Feliz cumpleaños a mi hombre increíble. El padre de mis hijos, mi ancla, mi lugar seguro. Me enamoré de ti hace años y hoy te amo aún más. Incondicionalmente”, escribió en inglés para reflejar la solidez de la familia que han formado y la etapa de cambios personales que atraviesan.

El saludo de Christiansson rápidamente se destacó entre los mensajes recibidos por el exfutbolista. La dedicatoria, donde lo define como “el padre de mis hijos” y expresa su amor sin reservas, coincide con un período de transición para la pareja. Ambos preparan un próximo viaje a Argentina junto a los pequeños Elle y Lando, como parte de un plan familiar que incluye el inicio de una nueva etapa en ese país.

Daniela Christiansson celebra el cumpleaños de Maxi López con un romántico beso (Instagram)

El cumpleaños de Maxi López también fue motivo de celebración por parte de Valentino, el mayor de sus hijos con Wanda Nara. El futbolista de las inferiores de River publicó una foto junto a su padre y sus hermanos Benedicto y Constantino. “Feliz cumple pa”, escribió, junto a un emoji de corazón y una imagen en la que los cuatro aparecen sonrientes y abrazados. El gesto ilustra la cercanía de López con sus hijos y la presencia activa en la vida familiar, tanto en Europa como en Argentina.

En los días previos al cumpleaños de López, la familia vivió otra celebración importante: el tercer cumpleaños de Elle, la hija mayor del exfutbolista y Christiansson. El exfutbolista viajó desde Buenos Aires a Ginebra para estar con su familia en esta fecha tan significativa. La familia celebró en conjunto los tres años de Elle. La protagonista lució un vestido rosa con tul y lentejuelas, decorado con un gran moño en la espalda, y en distintos momentos usó alas de hada y tatuajes temporales de arco iris en la cara y las manos. Las imágenes mostraron a la niña corriendo y jugando con sus amigos en un sector preparado con colchonetas, juegos de equilibrio y toboganes, siempre con una sonrisa.

El saludo de Valentino López para su padre junto a sus hermanos

Durante las últimas semanas, las redes sociales de la familia reflejaron el ritmo de los cambios que se vienen. En el horizonte cercano aparece la inminente mudanza a la Argentina, donde López volvió a posicionarse en el mundo del espectáculo luego de su participación en MasterChef Celebrity. Recientemente la modelo compartió un detalle que acelera los tiempos, y que contempla a Lando, el bebé nacido el 31 de diciembre pasado.

“Pasaporte en camino”, escribió Daniela en una tierna postal del bebé junto a su hermana Elle. Este documento es clave para que el núcleo familiar, que ha compartido su vida entre Suiza y la Argentina, pueda realizar el viaje y avanzar con su mudanza. El viaje a la Argentina no solo responde a compromisos laborales, sino también al deseo de fortalecer los lazos con el país de origen de López y compartir una experiencia de vida distinta con sus hijos.

Elle y Lando, los hijos de Maxi López y Daniela Christiansson

De esta manera, el cumpleaños de Maxi López se transformó en una celebración atravesada por reencuentros, nuevos proyectos y la inminencia de un gran cambio familiar. El saludo de Daniela, las muestras de afecto de sus hijos y la inminente mudanza a la Argentina sintetizan el presente de una familia que prioriza los lazos y el acompañamiento en cada paso.