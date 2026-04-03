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Revelaron que el Cuti Romero podría volver al fútbol argentino después del Mundial 2026

El defensor del Tottenham de Inglaterra tendría decidido retornar al país al término de la temporada

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Fernando Lavecchia contó que el Cuti Romero quiere volver a Belgrano

Siempre existen rumores que sobrevuelan a las figuras de la selección argentina y un posible retorno al fútbol nacional, pero pocas veces se lo mencionó, a esta altura de su carrera profesional, a Cristian Romero. Una información tuvo eco en las últimas horas: el Cuti tendría decidido volver a Argentina una vez que concluya la participación de la Albiceleste en el Mundial 2026 y, lógicamente, finalice la temporada con su equipo.

“¿Conté la historia del jugador que quiere volver a Belgrano, del loco que quiere volver? No sé si lo puedo decir al aire, pero lo voy a contar con nombre. El Cuti Romero quiere volver ahora a Belgrano. No quiere vivir más en Europa. Cuti Romero quiere volver a Belgrano al final de la temporada”, fue lo que reveló el periodista Fernando Lavecchia en Radio Splendid.

La información causó alto impacto en Córdoba, teniendo en cuenta que el defensor de 27 años es capitán del Tottenham -que pelea el descenso en la Premier League-, todavía tiene contrato vigente por dos años más y está en vísperas de disputar la segunda Copa del Mundo con la selección argentina, equipo al que también capitaneó en el amistoso contra Mauritania frente a las ausencias de Lionel Messi y Nicolás Otamendi, que fueron suplentes.

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“El tema es que Belgrano dice ‘¿cómo hago para pagarte? Y él piensa ‘el contrato lo arreglamos, no pasa nada’, pero tiene dos años más con Tottenham, que no te lo va a regalar. Pero hay una cuestión: el Tottenham pelea por el descenso y, si baja de categoría, va a querer sacarse de encima a algunos jugadores pesados y ahí puede llegar a ser más fácil que salga. Claro, que salga no quiere decir que vaya a Belgrano gratis. Te lo puede pagar el Atlético Madrid, Real Madrid o algunos clubes europeos, pero él quiere volver a vivir en Córdoba“, aseguró el comentarista radial y televisivo que lanzó la primicia.

Consultado en la mesa por algún inconveniente que pudiera haber tenido en Inglaterra, Lavecchia aclaró: “No pasó nada. Lo que sucede es que hay jugadores que se adaptan bien y otros no tanto. Otros son muy arraigados con ciertas tradiciones y la cuestión familiar, los amigos y todo. Recontra banco esa idea o decisión, que no será fácil, porque Belgrano dice ‘sí, yo te puedo arreglar el contrato, vas a tener que bajarte un montón, pero ¿cómo hago para sacarte del Tottenham pagando 50, 60, 70 u 80 millones. No sé, lo que sea, no se puede”.

Vale mencionar que, durante la última concentración de la selección argentina de cara a los amistosos por Fecha FIFA, el presidente de Belgrano de Córdoba, Luis Fabián Artime, lo visitó y le obsequió una camiseta alternativa del Pirata, donde hace no mucho también le dedicaron un telón con su imagen. La entidad cordobesa, que atraviesa uno de los mejores momentos de su historia a nivel institucional, ya se jerarquizó recientemente con los regresos del Chino Lucas Zelarayán, el Mudo Franco Vázquez y Emiliano Rigoni. Sin embargo, el retorno del Cuti Romero simbolizaría el fichaje más relevante de su historia.

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Tottenham está a un punto de la zona del descenso en la liga inglesa (le lleva una unidad de ventaja al West Ham a falta de siete encuentros para el final). Este domingo visitará al Sunderland con el resultado puesto de los Hammers, que recibirán al colista de la tabla, Wolverhampton. Luego de resolver la situación deportiva con los Spurs, el Cuti Romero disputará el Mundial en Estados Unidos y más tarde definirá su futuro. Mientras tanto, en Córdoba el pueblo pirata se ilusiona.

Lavecchia remató: “Algunos amigos me dicen ‘está loco, cómo va a volver si tiene cinco años más para ganar un dinero importante en Europa’, pero yo me pongo del otro lado del mostrador, pienso que ya debe tener una cuenta bancaria inmensa y ¿cuánto más necesitás para vivir? ¿Saben qué necesitás para vivir? Estar cómodo, estar contento, estar cobijado, estar entre familia o con amigos. Yo lo recontra banco”.

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