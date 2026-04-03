Ciencia

Irrigadores dentales: aliados innovadores para una mejor salud bucal

Estos dispositivos facilitan la limpieza en zonas de difícil acceso y resultan especialmente útiles para personas con aparatos de ortodoncia, implantes o dificultades motoras, según especialistas en odontologíal

Guardar
Primer plano de una mujer utilizando un irrigador dental blanco, con la boquilla insertada en su boca y agua goteando por la barbilla.
La invención de los irrigadores dentales en los años 60 revolucionó la limpieza interdental y la salud bucal en los hogares (Imagen Ilustrativa Infobae)

La historia de los irrigadores dentales, conocidos también como water flossers, comenzó en la década de 1960, cuando el ingeniero John Mattingly y el dentista Gerald Moyer desarrollaron el primer aparato doméstico con un pequeño depósito de agua y un motor que impulsaba un chorro a presión a través de una boquilla.

Antes, en los años 50, se había inventado una jeringa dental que se conectaba a la llave de agua, aunque carecía de la practicidad del modelo moderno. La empresa fundada por estos pioneros se transformó posteriormente en la marca Waterpik, que popularizó el uso de estos dispositivos en los hogares.

El objetivo era facilitar la limpieza interdental para quienes tenían dificultades con el hilo dental tradicional, impulsando así la evolución de los irrigadores y su papel en la higiene bucal cotidiana.

Funcionamiento y beneficios generales

Los irrigadores dentales funcionan mediante un chorro pulsante de agua que elimina restos de alimentos y placa de los espacios entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías. Esta técnica permite alcanzar áreas donde ni el cepillo ni el hilo dental acceden fácilmente. Aunque los fabricantes promocionan estos aparatos como una manera eficaz de mantener la salud bucal, no sustituyen por completo el cepillado ni el hilo dental en todos los casos.

El uso habitual de un irrigador dental contribuye a reducir la acumulación de placa y ayuda a prevenir problemas como la gingivitis. Según revisiones publicadas en la revista científica Journal of Clinical Dentistry, los irrigadores dentales son herramientas complementarias, útiles para quienes buscan mejorar su rutina de higiene oral, y su utilización no plantea riesgos relevantes para los dientes cuando se emplean de manera correcta.

Un hombre con camiseta azul de perfil, utilizando un irrigador dental blanco para limpiar sus dientes. El agua sale de la boquilla hacia su boca y el lavabo.
Los irrigadores dentales facilitan la higiene oral a personas con problemas de destreza manual, como quienes padecen Parkinson, temblores o artritis reumatoide (Imagen Ilustrativa Infobae)

Grupos de personas que pueden beneficiarse de los irrigadores

Algunos grupos encuentran en los irrigadores dentales una solución frente a las dificultades que representa el hilo dental tradicional. Personas con limitaciones de destreza manual, como quienes padecen temblores, enfermedad de Parkinson o artritis reumatoide, se benefician de la facilidad de estos dispositivos, al igual que cuidadores y asistentes que ayudan en la higiene bucal de otras personas.

Su uso resulta especialmente indicado para quienes usan brackets, prótesis fijas, implantes o puentes dentales, ya que estos aparatos facilitan la limpieza alrededor de estructuras donde el hilo dental no puede introducirse adecuadamente. En estos casos, el irrigador ayuda a eliminar restos de comida y puede reducir la incomodidad asociada al hilo.

Primer plano de una persona joven con brackets usando un irrigador dental. El agua fluye de la boquilla a su boca y gotea por la barbilla.
El uso de irrigadores dentales es especialmente útil para quienes llevan brackets, prótesis fijas, implantes o puentes dentales en su higiene diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diferencias entre irrigadores y hilo dental tradicional

Aunque los irrigadores dentales ofrecen ventajas, el hilo dental tradicional sigue siendo fundamental en ciertos aspectos. El hilo elimina la placa y el biofilm por acción de fricción, envolviendo el diente y cubriendo una mayor superficie. La doctora Diana Nguyen destaca que el hilo dental logra una remoción más precisa de residuos y placa por su capacidad de adaptarse a la anatomía dental y por el movimiento de fregado.

El irrigador actúa principalmente por la presión del agua, que arrastra partículas y limpia zonas de difícil acceso, aunque no sustituye la acción mecánica del hilo. El chorro es eficaz para eliminar restos de alimentos, pero no iguala la capacidad del hilo en la remoción del biofilm adherido. Por ello, se recomienda combinar ambos métodos siempre que sea posible.

Una mujer de cabello corto y castaño se mira al espejo mientras usa hilo dental en un baño moderno con azulejos grises, un lavabo y un grifo metálico.
Aunque eficaces, los irrigadores dentales no sustituyen por completo al hilo dental tradicional, que elimina placa y biofilm mediante fricción directa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Seguridad en el uso de irrigadores dentales

Existe la inquietud de si la presión del agua puede dañar el esmalte o las encías. Según investigaciones publicadas en Journal of Periodontology, estos dispositivos son seguros cuando se emplean conforme a las instrucciones del fabricante. La doctora Diana Nguyen señala que el uso habitual no suele causar daños permanentes en los tejidos bucales. El riesgo aparece si se aplica presión excesiva con la boquilla rígida, lo que puede irritar las encías si se intenta forzar el acceso entre los dientes.

El agua a presión, bien utilizada, no representa peligro para el esmalte ni para las encías, incluso con uso frecuente y prolongado. Esta seguridad ha incrementado la popularidad de los irrigadores como complemento de la higiene oral diaria.

Frecuencia y hábitos de uso del hilo dental

A pesar de herramientas como los irrigadores dentales, la frecuencia de uso del hilo dental sigue siendo baja. Un estudio realizado en 2018 por la Universidad de Harvard, institución académica de referencia, reveló que solo el 32% de los estadounidenses utilizaba hilo dental a diario, mientras que el 68% lo hacía al menos una vez por semana y el otro 32% admitía no haberlo usado en la semana anterior. Esta baja tasa de cumplimiento preocupa a los profesionales, ya que el cepillado elimina solo hasta un 60% de la placa, dejando zonas críticas sin limpiar.

Los espacios interdentales, donde suelen formarse más caries, requieren una limpieza específica que ni el cepillo ni el irrigador pueden garantizar por sí solos. Esta constatación refuerza la importancia de mantener hábitos completos y sostenidos de higiene bucal.

Primer plano de una boca abierta con dientes blancos y rectos y encías rosadas; los labios están ligeramente separados mostrando una sonrisa.
Expertos recomiendan combinar el irrigador dental con cepillado y uso de hilo dental como rutina óptima para prevenir enfermedades bucales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para incorporar irrigadores dentales

Para una buena salud oral, la constancia y la combinación de métodos son esenciales. Los expertos, según la Asociación Dental Americana, coinciden en que el mejor sistema es el que resulta sostenible en el tiempo. Añadir un irrigador dental puede aumentar la motivación y facilitar la limpieza en personas con dificultades para usar hilo. La doctora Diana Nguyen subraya que estos aparatos favorecen la conciencia sobre el cuidado dental.

No obstante, no deben considerarse un reemplazo absoluto del hilo dental ni del cepillado, sino un complemento útil para mantener la boca limpia y saludable. Adoptar el irrigador en la rutina diaria, junto con el cepillado y el uso del hilo dental cuando sea posible, es la estrategia recomendada para prevenir enfermedades y conservar dientes y encías en buen estado.

Temas Relacionados

Irrigadores DentalesHigiene OralHilo DentalSalud BucalNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Un marcador digital cerebral durante el sueño se asocia con mayor riesgo de demencia

Un estudio internacional observacional en más de 7.000 adultos halló que una edad del cerebro superior a la cronológica, calculada mediante inteligencia artificial a partir de electroencefalografía durante el sueño, se asocia con un mayor riesgo futuro de deterioro cognitivo

Un marcador digital cerebral durante el sueño se asocia con mayor riesgo de demencia

El uso de inteligencia artificial revela rutas cerebrales secuenciales durante el procesamiento de información

El método desarrollado en Stanford University establece cuándo y dónde se producen respuestas neuronales, proporcionando una herramienta clave para anticipar alteraciones en el cerebro y personalizar terapias, según la dinámica de cada paciente

El uso de inteligencia artificial revela rutas cerebrales secuenciales durante el procesamiento de información

La actividad manual se consolida como herramienta para reducir ansiedad y depresión, según expertos

Diversos estudios confirman los beneficios de prácticas creativas como pintar, bordar o coser para la salud mental

La actividad manual se consolida como herramienta para reducir ansiedad y depresión, según expertos

Cómo un ultrasonido en la amígdala cambia nuestra reacción emocional

Científicos comprobaron que influir de manera puntual en este centro cerebral altera la forma en que interpretamos señales ambiguas, ofreciendo esperanza para abordar la ansiedad o la depresión

Cómo un ultrasonido en la amígdala cambia nuestra reacción emocional

Las células dendríticas revitalizadas logran frenar tumores, según una investigación

Un estudio en ratones mostró que mejorar el metabolismo de estas unidades del sistema inmunitario permite potenciar los tratamientos oncológicos más avanzados

Las células dendríticas revitalizadas logran frenar tumores, según una investigación
DEPORTES
El entrenador del Ascenso que tuvo un pico de presión, quedó internado en el entretiempo y fue despedido tras la derrota

El entrenador del Ascenso que tuvo un pico de presión, quedó internado en el entretiempo y fue despedido tras la derrota

El histórico récord de una leyenda de River Plate que igualó Chacho Coudet tras la victoria contra Belgrano

Un nuevo título para el tenis argentino en el Challenger Tour: Facundo Díaz Acosta festejó en Sao Leopoldo

Quién es Lautaro Pereyra, el primer juvenil al que Coudet hizo debutar en River Plate: “Va a resaltar”

8 frases de Coudet tras la goleada de River a Belgrano: los juveniles, por qué quiso “matar” a Rivero y su respaldo a Colidio

TELESHOW
La preocupación de Catherine Fulop por un video de la casa de Oriana Sabatini y Paulo Dybala que se viralizó

La preocupación de Catherine Fulop por un video de la casa de Oriana Sabatini y Paulo Dybala que se viralizó

Florencia de la V contó cuál es el regalo que le pidieron sus hijos por sus cumpleaños de 15: “No quieren una fiesta”

Marcela Tauro presentó a su novio Leopoldo “Polo” Arancibia y contó cómo nació su amor: “Es muy caballero”

Wanda Nara compartió una foto íntima de su viaje asiático: en ropa interior y acostada en la cama de un hotel

Confirmado: los Ratones Paranoicos “jugarán” el Mundial de fútbol

INFOBAE AMÉRICA

La República Democrática del Congo recibirá a migrantes de terceros países deportados por Estados Unidos

La República Democrática del Congo recibirá a migrantes de terceros países deportados por Estados Unidos

El precio del petróleo volvió a abrir al alza en plena escalada del conflicto en Medio Oriente

Ucrania y Siria restablecen sus relaciones tras la caída del dictador Al Assad, antiguo aliado de Rusia

Ucrania negó estar detrás de los explosivos hallados junto a un gasoducto en Serbia y apuntó a una posible maniobra rusa

Israel localizó una escuela del Líbano que era utilizada por los terroristas de Hezbollah para el almacenamiento de armas