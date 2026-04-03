Cultura

Qué leer gratis: la emocionante aventura de Moisés, “De la Tierra a la Luna” y secretos para tratar con gente difícil

Tres ebooks -uno con audiolibro- ligados a los temas de hoy, que se pueden leer en cualquier tablet, computadora o teléfono. Descargalos desde acá

Guardar
Tres portadas de libros. De izquierda a derecha: una mano con hilo rojo sobre fondo azul, planetas con texto 'De la Tierra a la Luna', y Moisés separando las aguas
Tres portadas de libros se exhiben sobre una superficie de madera, presentando una variedad de géneros literarios que abarcan desde autoayuda y ciencia ficción hasta temas religiosos.

Días libres para pensar, pasear, leer. ¿Qué más se puede pedir? Aquí algunas ideas para cargar ebooks en el teléfono, la tablet o la computadora y leerlos gratis: no hace falta “tener ebook”.

En esta entrega -y en atención a Pesaj, la Pascua judía- volveremos a la apasionante historia de Moisés y la salida de Egipto, en un libro breve y un audiolibro que elaboró la editorial digital de Infobae.

También pasaremos por De la Tierra a la Luna, la novela que Julio Verne publicó en 1865 y donde ya pronosticaba algunas de las cosas que están pasando en estos días.

Finalmente, 60 secretos para tratar con personas difíciles. ¿Se puede convivir con ellos y establecer una relación saludable? “Este libro -se explica en el prólogo- ayudará a reconocer los perfiles de estas personas y a desarrollar estrategias efectivas para tratarlas y convivir con ellas”.

Allá vamos.

1) Moisés, la libertad

Portada de libro con ilustración de Moisés de pie en medio del mar, sosteniendo un báculo y separando las aguas, con un grupo de personas caminando
Moisés guía a los hebreos hacia una vida libre, uno de los grandes relatos de la humanidad.

La historia se cuenta desde el principio: “Hubo un tiempo en que Egipto fue refugio. La tierra se había secado en Canaán. El hambre devoraba a los hombres como langosta invisible. Y entonces Jacob, viejo y cansado, descendió a Egipto con sus hijos, llevado por la mano poderosa de un hijo al que creía muerto: José, el soñador convertido en príncipe. Faraón los recibió, y el clan de Israel fue asentado en Gosén, fértil y apartada, junto a las márgenes del Nilo".

book img

Moises, la libertad

Por Equipo Leamos

eBook

Gratis

Descargar
book img

Moises, la libertad

Por Equipo Leamos y Sergio Levinzon

Audiolibro

Gratis

Descargar

Con el tiempo, cuenta el relato bíblico, ese refugio se convirtió, para los hebreos, en esclavitud. En amargura. Por temor a que esos esclavos se volvieran fuertes, el Faraón ordenó que se asesinara a cada bebé varón que naciera en ese pueblo. Pero una madre desobedeció y, en vez de sacrificarlo, puso a su hijo en una canasta en el río. Y otra mujer, la hija del Faraón, lo encontró y se lo quedó. El niño creció como un príncipe, al punto que Freud en Moisés y la religión monoteísta, especula con que, en realidad era un príncipe egipcio.

Lo que sigue se sabe: el bebé salvado de las aguas sacará a los hebreos de Egipto y su nombre se convertirá en sinónimo de “libertad”.

Esa historia, contada con emoción -los diálogos de Moisés con Dios son imperdibles- recorre las páginas de Moisés, la libertad, un ebook gratuito que también tiene su audiolibro, narrado por Sergio levinzon.

2) De la Tierra a la Luna, de Julio Verne

Un póster o portada de libro 'De la Tierra a la Luna' de Julio Verne. Presenta un diseño gráfico abstracto con planetas en tonos neón sobre un fondo oscuro, sobre madera
"De la Tierra a la Luna": el viaje que Julio Verne soñó mucho antes de que pudiera ser realidad.

De la Tierra a la Luna, de Julio Verne, cuenta la audaz empresa del Gun Club, un grupo de artilleros que, tras la guerra, decide volcar su ingenio en un sueño desmesurado: llegar a la Luna. Con fervor casi infantil y rigor científico, diseñan un colosal cañón capaz de lanzar una cápsula tripulada. En ella viajan tres hombres que encarnan la curiosidad humana, dispuestos a abandonar la Tierra y enfrentar lo desconocido, impulsados más por el deseo que por la certeza.

book img

De la Tierra a la Luna

Por Julio Verne

eBook

Gratis

Descargar

Hoy, mientras la humanidad vuelve a mirar hacia arriba con misiones activas como Artemis, el relato de Verne late con una vigencia conmovedora. Hay algo intacto en esa mezcla de cálculo y asombro, en esa fe casi poética en el progreso.

Verne acertó de manera asombrosa al imaginar el lanzamiento desde Florida y el uso de cápsulas habitables, anticipando rasgos clave de la exploración espacial moderna. Pero también se equivocó, entre otras cosas, al suponer que los viajeros experimentarían una especie de “ingravidez” solo en ciertos momentos, sin comprender del todo el concepto de órbita y caída libre continua que hoy explica la microgravedad.

Aun así, en ese error hay también grandeza: la de haber imaginado, antes que nadie, que el sueño de tocar la Luna no era imposible, sino inevitable.

3) 60 secretos para tratar con personas difíciles

Cubierta de un libro azul brillante titulado "60 Secretos para tratar con personas difíciles", con una mano sujetando una cuerda roja enredada, sobre madera
"60 secretos para tratar con personas difíciles", como identificarlas y maneras para plantarse y mejorar el vínculo

“Nos resulta difícil estar con ellos. Nos agotan emocionalmente, nos frustran con su maltrato y nos despiertan toda clase de emociones negativas: culpa, vergüenza, enojo, duda acerca de nuestra propia valía, miedo o decepción. Son las personas tóxicas”, explica 60 secretos para tratar con personas difíciles en el arranque.

book img

60 secretos para tratar con personas difíciles

Por

eBook

Gratis

Descargar

Y advierte: “Los vínculos entre los seres humanos no se enturbian de la noche a la mañana. Es posible que la tensión se haya acumulado con el paso del tiempo, con situaciones incómodas para ambas partes o con actitudes desafortunadas de uno u otro lado. Lo más probable, sin embargo, es que se hayan pasado por alto algunos indicios de que la relación, cuando estaba en ciernes, tenía todo para ser difícil”.

Entre sus páginas se abordan cuestiones como la identificación temprana de relaciones conflictivas, el manejo de la ira y la frustración, la superación de la culpa y los métodos para entablar vínculos positivos. La psicología ha dedicado años al estudio de las personas conflictivas, y este libro propone herramientas para reconocer sus perfiles y establecer estrategias efectivas de convivencia.

Los libros de la Biblioteca Leamos: grandes títulos y muchos, gratis.
Los libros de la Biblioteca Leamos: grandes títulos y muchos, gratis.

La obra incluye test y preguntas diseñadas para fomentar la reflexión, junto con sugerencias prácticas que buscan restablecer el equilibrio personal y fortalecer los recursos emocionales frente a los desafíos cotidianos.

Porque cada persona posee una sabiduría interna capaz de superar adversidades y extraer aprendizajes de cada experiencia.

Temas Relacionados

qué leer esta semanaqué leer el fin de semanaqué leer gratisMoisésPesajJulio VernePsicología

Últimas Noticias

La increíble historia detrás de “El Principito” y cómo Antoine de Saint-Exupéry lo escribió en Nueva York

De un departamento en Manhattan y las viñetas dibujadas en servilletas a un homenaje póstumo y 200 millones de ejemplares vendidos. Un libro forjado hace 83 años entre presiones políticas, un amor distante y sugerencias inesperadas que conquistó el mundo

La increíble historia detrás de “El Principito” y cómo Antoine de Saint-Exupéry lo escribió en Nueva York

El manual que pone en jaque la obsesión moderna por “sanar”

A través de capítulos breves y situaciones reales,Verónica Buchanan y Luciano Lutereau cuestionan la ansiedad contemporánea por soluciones rápidas, mostrando otra cara del psicoanálisis contemporáneo

El manual que pone en jaque la obsesión moderna por “sanar”

Una sorprendente travesía en busca del verdadero significado de la amistad

En su nuevo libro, Andrew McCarthy narra un emotivo recorrido por veintidós estados, buscando respuestas sobre la amistad masculina y el impacto de la soledad en la vida adulta

Una sorprendente travesía en busca del verdadero significado de la amistad

La belleza de la semana: dos siglos de Gustave Moreau, el artista que transformó la pintura moderna

Antes del simbolismo, el pintor francés produjo una ruptura de los estilos de finales del siglo XIX, abriendo paso a nuevas corrientes que se extienden hasta el arte contemporáneo

La belleza de la semana: dos siglos de Gustave Moreau, el artista que transformó la pintura moderna

Exponen los cuadernos inéditos de la internación “por una crisis mental” de Leonora Carrington

La muestra londinense presenta cartas y bocetos de una joven Leonora Carrington, fusionando su travesía personal con figuras icónicas y recuerdos de Sigmund Freud en un diálogo tan inesperado como fascinante

Exponen los cuadernos inéditos de la internación “por una crisis mental” de Leonora Carrington
DEPORTES
Fue el primer socio de Maradona en Argentina, jugó en Racing y San Lorenzo y tiene canción propia: el gesto de Diego que jamás olvidó

Fue el primer socio de Maradona en Argentina, jugó en Racing y San Lorenzo y tiene canción propia: el gesto de Diego que jamás olvidó

A 40 años de la tarde inolvidable del Beto Alonso en la Bombonera: quién se llevó la pelota naranja y la promesa de la vuelta olímpica

Corinthians, al borde del abismo: despidió al técnico Dorival Júnior tras caer con el Inter y quedar a dos puntos del descenso

El entrenador del Ascenso que tuvo un pico de presión, quedó internado en el entretiempo y fue despedido tras la derrota

El histórico récord de una leyenda de River Plate que igualó Chacho Coudet tras la victoria contra Belgrano

TELESHOW
El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

Así fue el escándalo en Gran Hermano: el escupitajo de Pincoya a Tamara Paganini que terminó en una sanción

La preocupación de Catherine Fulop por un video de la casa de Oriana Sabatini y Paulo Dybala que se viralizó

Florencia de la V contó cuál es el regalo que le pidieron sus hijos por sus cumpleaños de 15: “No quieren una fiesta”

Marcela Tauro presentó a su novio Leopoldo “Polo” Arancibia y contó cómo nació su amor: “Es muy caballero”

INFOBAE AMÉRICA

Tras el ultimátum a Irán, Trump brindará una conferencia de prensa sobre la guerra en Medio Oriente desde la Casa Blanca

Tras el ultimátum a Irán, Trump brindará una conferencia de prensa sobre la guerra en Medio Oriente desde la Casa Blanca

Seguridad: el nuevo eje político de América Latina

China es el principal beneficiario estratégico de la guerra de Irán

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones contra el sur de Ucrania: al menos tres muertos y varios heridos

EN VIVO |Israel llevó a cabo una nueva oleada de ataques aéreos en Teherán contra el régimen iraní