Qué leer gratis: la emocionante aventura de Moisés, “De la Tierra a la Luna” y secretos para tratar con gente difícil

Tres portadas de libros se exhiben sobre una superficie de madera, presentando una variedad de géneros literarios que abarcan desde autoayuda y ciencia ficción hasta temas religiosos.

Días libres para pensar, pasear, leer. ¿Qué más se puede pedir? Aquí algunas ideas para cargar ebooks en el teléfono, la tablet o la computadora y leerlos gratis: no hace falta “tener ebook”.

En esta entrega -y en atención a Pesaj, la Pascua judía- volveremos a la apasionante historia de Moisés y la salida de Egipto, en un libro breve y un audiolibro que elaboró la editorial digital de Infobae.

También pasaremos por De la Tierra a la Luna, la novela que Julio Verne publicó en 1865 y donde ya pronosticaba algunas de las cosas que están pasando en estos días.

Finalmente, 60 secretos para tratar con personas difíciles. ¿Se puede convivir con ellos y establecer una relación saludable? “Este libro -se explica en el prólogo- ayudará a reconocer los perfiles de estas personas y a desarrollar estrategias efectivas para tratarlas y convivir con ellas”.

Allá vamos.

1) Moisés, la libertad

Moisés guía a los hebreos hacia una vida libre, uno de los grandes relatos de la humanidad.

La historia se cuenta desde el principio: “Hubo un tiempo en que Egipto fue refugio. La tierra se había secado en Canaán. El hambre devoraba a los hombres como langosta invisible. Y entonces Jacob, viejo y cansado, descendió a Egipto con sus hijos, llevado por la mano poderosa de un hijo al que creía muerto: José, el soñador convertido en príncipe. Faraón los recibió, y el clan de Israel fue asentado en Gosén, fértil y apartada, junto a las márgenes del Nilo".

Con el tiempo, cuenta el relato bíblico, ese refugio se convirtió, para los hebreos, en esclavitud. En amargura. Por temor a que esos esclavos se volvieran fuertes, el Faraón ordenó que se asesinara a cada bebé varón que naciera en ese pueblo. Pero una madre desobedeció y, en vez de sacrificarlo, puso a su hijo en una canasta en el río. Y otra mujer, la hija del Faraón, lo encontró y se lo quedó. El niño creció como un príncipe, al punto que Freud en Moisés y la religión monoteísta, especula con que, en realidad era un príncipe egipcio.

Lo que sigue se sabe: el bebé salvado de las aguas sacará a los hebreos de Egipto y su nombre se convertirá en sinónimo de “libertad”.

Esa historia, contada con emoción -los diálogos de Moisés con Dios son imperdibles- recorre las páginas de Moisés, la libertad, un ebook gratuito que también tiene su audiolibro, narrado por Sergio levinzon.

2) De la Tierra a la Luna, de Julio Verne

"De la Tierra a la Luna": el viaje que Julio Verne soñó mucho antes de que pudiera ser realidad.

De la Tierra a la Luna, de Julio Verne, cuenta la audaz empresa del Gun Club, un grupo de artilleros que, tras la guerra, decide volcar su ingenio en un sueño desmesurado: llegar a la Luna. Con fervor casi infantil y rigor científico, diseñan un colosal cañón capaz de lanzar una cápsula tripulada. En ella viajan tres hombres que encarnan la curiosidad humana, dispuestos a abandonar la Tierra y enfrentar lo desconocido, impulsados más por el deseo que por la certeza.

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Hoy, mientras la humanidad vuelve a mirar hacia arriba con misiones activas como Artemis, el relato de Verne late con una vigencia conmovedora. Hay algo intacto en esa mezcla de cálculo y asombro, en esa fe casi poética en el progreso.

Verne acertó de manera asombrosa al imaginar el lanzamiento desde Florida y el uso de cápsulas habitables, anticipando rasgos clave de la exploración espacial moderna. Pero también se equivocó, entre otras cosas, al suponer que los viajeros experimentarían una especie de “ingravidez” solo en ciertos momentos, sin comprender del todo el concepto de órbita y caída libre continua que hoy explica la microgravedad.

Aun así, en ese error hay también grandeza: la de haber imaginado, antes que nadie, que el sueño de tocar la Luna no era imposible, sino inevitable.

3) 60 secretos para tratar con personas difíciles

"60 secretos para tratar con personas difíciles", como identificarlas y maneras para plantarse y mejorar el vínculo

“Nos resulta difícil estar con ellos. Nos agotan emocionalmente, nos frustran con su maltrato y nos despiertan toda clase de emociones negativas: culpa, vergüenza, enojo, duda acerca de nuestra propia valía, miedo o decepción. Son las personas tóxicas”, explica 60 secretos para tratar con personas difíciles en el arranque.

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Y advierte: “Los vínculos entre los seres humanos no se enturbian de la noche a la mañana. Es posible que la tensión se haya acumulado con el paso del tiempo, con situaciones incómodas para ambas partes o con actitudes desafortunadas de uno u otro lado. Lo más probable, sin embargo, es que se hayan pasado por alto algunos indicios de que la relación, cuando estaba en ciernes, tenía todo para ser difícil”.

Entre sus páginas se abordan cuestiones como la identificación temprana de relaciones conflictivas, el manejo de la ira y la frustración, la superación de la culpa y los métodos para entablar vínculos positivos. La psicología ha dedicado años al estudio de las personas conflictivas, y este libro propone herramientas para reconocer sus perfiles y establecer estrategias efectivas de convivencia.

Los libros de la Biblioteca Leamos: grandes títulos y muchos, gratis.

La obra incluye test y preguntas diseñadas para fomentar la reflexión, junto con sugerencias prácticas que buscan restablecer el equilibrio personal y fortalecer los recursos emocionales frente a los desafíos cotidianos.

Porque cada persona posee una sabiduría interna capaz de superar adversidades y extraer aprendizajes de cada experiencia.