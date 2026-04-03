Marco Trungelliti dio otro batacazo y cumplió un sueño: será Top 100 por primera vez a los 36 años

El santiagueño derrotó al francés Courentin Moutet en tres sets y avanzó a semifinales del ATP de Marrakech

El tenista argentino Marco Trungelliti consiguió por primera vez en su carrera meterse en el selecto grupo del Top 100 del ranking ATP Tour y firmó un hito histórico: es el jugador de mayor edad en lograrlo en los últimos 50 años. El salto lo concretó al clasificarse para las semifinales del ATP 250 de Marrakech, tras superar al francés Corentin Moutet por 4-6, 6-3 y 6-4.

Con 36 años y 65 días, el santiagueño es el debutante más veterano en acceder al Top 100 desde 1975. De esta manera, dejó atrás el registro del español Daniel Muñoz de la Nava, quien lo había conseguido con 33 años y 214 días en agosto de 2015, y también al dominicano Víctor Estrella Burgos, que lo hizo con 33 años y 213 días en marzo de 2014.

El viernes 3 de abril de 2026 no será un día más en la vida de Trunge. El santiagueño, que obtuvo su primer punto en julio de 2008, ingresó al Top 200 en 2012 y alcanzó su mejor ranking en 2019, cuando llegó a los cuartos de final en el ATP de San Pablo y trepó hasta el puesto 112. Ahora, tras instalarse entre los cuatro mejores, ascendió al puesto 85 del ranking en vivo y, en caso de consagrarse, podría cerrar la semana cerca del puesto 63.

El argentino, surgido de la clasificación en el certamen marroquí —donde a lo largo de la historia se consagraron seis campeones nacionales: Franco Davin (1988), Guillermo Pérez Roldán (1992 y 1993), Guillermo Cañas (2001), Mariano Puerta (2005) y Federico Delbonis (2016)—, volvió a alcanzar las semifinales de un torneo ATP por segunda vez en su carrera, algo que no lograba desde Umag 2018.

Por un lugar en la final, el santiagueño enfrentará al italoargentino Luciano Darderi (19°), primer cabeza de serie, quien accedió a esta instancia tras la no presentación de su rival en los cuartos de final, el alemán Yannick Hanfmann (61°).

La carrera del argentino está marcada por episodios épicos. Desde aquel triunfo ante el Top 10 Marin Cilic en Roland Garros 2016 hasta la inolvidable odisea de 2018, cuando manejó durante diez horas desde Barcelona hasta París junto a su abuela Daphne para ingresar como lucky loser y vencer a Bernard Tomic en la primera ronda del Grand Slam francés.

Marco Trungelliti enfrentará a Luciano Darderi en las semifinales del ATP de Marrakech

Trungelliti, también conocido como “el hombre qualy”, disputó a lo largo de su carrera 43 clasificaciones de Grand Slam y logró superarlas en nueve oportunidades: en el Australian Open 2016, 2020 y 2022; en Roland Garros 2016, 2017 y 2018; en el US Open 2019 y 2021; y en Wimbledon 2021. Su mejor rendimiento en los cuadros principales llegó al alcanzar en cinco ocasiones la tercera ronda, con tres presencias en París y una tanto en Melbourne como en Nueva York.

Además, el norteño cuenta con un historial de 276 victorias en el circuito Challenger y siete títulos en la categoría —cuatro de ellos conquistados en los últimos dos años, en Lyon, Tulln, Targu Mureș y Kigali—. Radicado en Andorra, ha demostrado que la edad es solo una estadística.

Esta temporada también se dio el gusto de vestir la camiseta nacional en la Copa Davis, durante la primera ronda de los Qualifiers ante Corea del Sur en Busan, serie que quedó en manos del conjunto asiático.