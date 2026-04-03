Romina Gaetani vuelve al teatro bajo la dirección de José María Muscari: “Es un tema muy profundo”

Romina Gaetani regresa al teatro de la mano de José María Muscari

El regreso de Romina Gaetani al teatro marca un punto de inflexión en la cartelera argentina de 2026. Tras un periodo alejada de los escenarios, la reconocida actriz vuelve a escena bajo la dirección de José María Muscari, integrándose al elenco de El divorcio del año. La noticia genera expectativa tanto en el público como en el medio, ya que su incorporación coincide con un momento personal complejo y con el primer trabajo conjunto entre dos figuras de gran trayectoria.

El anuncio se realizó a través de un video difundido por Muscari y Gaetani, donde ambos compartieron detalles sobre la nueva etapa de la obra y la próxima gira nacional. En el material, se ve a la actriz junto al director, anticipando el tono de humor y complicidad que caracteriza a la propuesta.

La interacción entre ambos deja ver la química profesional que promete trasladarse al escenario: “La llamaba por teléfono y a todo me decía que no ella. Ahora me dijo que sí”, expresó Muscari al subrayar la importancia de este esperado encuentro. Gaetani, por su parte, responde con una sonrisa: “Aquí con el señor José María Muscari”.

El regreso adquiere una dimensión especial por el contexto en que se produce. Luego de una temporada fuera del teatro, la actriz retoma su actividad artística en un proyecto que combina humor filoso, actualidad y emoción. En la obra interpreta a Evangelina, una mujer atravesada por una separación de altísima exposición mediática, donde los límites entre lo privado y lo público se diluyen y los conflictos familiares adquieren centralidad. El personaje, potente, incómodo y profundamente humano, representa un desafío actoral para Gaetani y una oportunidad de conectar con el público desde un lugar distinto.

El papel de Evangelina no solo exige versatilidad interpretativa, sino también sensibilidad para abordar temas vinculados a la salud emocional y la exposición mediática. Según palabras de la actriz durante la presentación: “Entre tanta risa, la vamos a romper. De repente hay un tema muy profundo”. Así, la obra transita entre la comedia y la reflexión, invitando al espectador a transitar emociones diversas. La expectativa es alta: “Se van a morir de risa y un final inesperado. Allí vamos con El divorcio del año”, anticipó la intérprete.

El director José María Muscari y la actriz Romina Gaetani sonríen mientras posan juntos en lo que parece ser un escenario o set de televisión.

La obra inicia en mayo una gira nacional que recorrerá todo el país. La propuesta de Muscari y Mariela Asensio —dupla creativa detrás del fenómeno Perdidamente— se posiciona como uno de los títulos más fuertes de la temporada. La obra conjuga humor mordaz, actualidad y una mirada sobre los vínculos contemporáneos, en sintonía con la línea autoral de Muscari, caracterizada por explorar temáticas actuales y provocar al público.

El elenco se completa con Fabián Vena, Juan Palomino, Ernestina Pais y Rochi Igarzábal, figuras de amplia experiencia en teatro, televisión y cine. La llegada de Gaetani potencia la propuesta y renueva la dinámica escénica. Según Guillermina Valdés, quien cede su lugar en la obra: “Evangelina va a estar interpretada por la señora Romina Gaetani”. La inclusión de la actriz suma atractivo a una obra que ya había cosechado elogios en sus funciones en la emblemática calle Corrientes.

La gira nacional responde a la demanda del público y busca acercar la obra a distintas ciudades, consolidando el vínculo entre el espectáculo y una audiencia diversa. El director destaca: “Gira nacional por todo el país y el Gran Buenos Aires. Así que si no vieron El divorcio del año o si ya la vieron y la quieren volver a ver, nueva versión con la diosa”. El alcance federal de la producción refuerza el carácter inclusivo y la apuesta por el teatro como espacio de encuentro.

La colaboración entre Romina Gaetani y José María Muscari representa un hecho esperado en el ámbito teatral argentino. Durante años, el encuentro profesional entre ambos fue objeto de especulación y deseo mutuo. Muscari lo expresa en el video: “Al fin vamos a trabajar juntos. Tantos años intentando”. La frase sintetiza el valor de este momento para ambos y para el medio. La obra se convierte así en un espacio de experimentación conjunta, donde confluyen miradas, estilos y trayectorias diferentes.

El debut de Gaetani en una producción de Muscari agrega un condimento especial a la temporada teatral. La combinación de talento, experiencia y frescura promete una propuesta potente, tanto en lo artístico como en lo emocional. El trabajo conjunto permite además renovar el repertorio y explorar nuevos registros, potenciando el atractivo de la obra.

Otros tiempos: Romina Gaetani y Luis Cavanagh

El regreso de Gaetani a las tablas transcurre en paralelo a un momento personal de gran exposición. A comienzos de 2026, la actriz fue víctima de un episodio de violencia por parte de su expareja, Luis Cavanagh, hecho que tuvo lugar en el lote 60 del Tortugas Country Club. Según el testimonio de Romina, la agresión se desencadenó tras una discusión originada por un episodio de celos, cuando su expareja revisó su teléfono móvil. El conflicto escaló y derivó en un ataque físico en el que Gaetani fue arrojada al suelo, inmovilizada y trasladada fuera de la vivienda, donde quedó abandonada.

La intervención policial se produjo luego de un llamado al 911 que alertaba sobre una situación familiar conflictiva. El personal de la Comisaría Pilar 4 llegó al lugar y encontró a la actriz descompensada y dolorida. Una ambulancia la trasladó al Hospital Central de Pilar, donde el informe médico constató escoriaciones en el dorso izquierdo, antebrazo derecho y cadera derecha, además de un hematoma en la pierna izquierda y un corte en la pierna derecha.

La investigación judicial incluyó registros de las cámaras de seguridad del country, en los que se observa a Gaetani acercándose dos veces al domicilio y, en la segunda oportunidad, la llegada de la policía y la ambulancia. La Unidad Fiscal recopiló además declaraciones de allegados y testigos, junto con placas fotográficas de las lesiones sufridas por la actriz.

En su declaración, Gaetani describió una relación que comenzó de manera positiva, pero que luego estuvo marcada por episodios de control y celos. El episodio de violencia y sus consecuencias impactaron en la vida personal de la actriz, quien debió afrontar el proceso judicial y la recuperación física y emocional.

Su regreso al teatro, en este contexto, adquiere una resonancia especial. La posibilidad de volver a trabajar, de interpretar un personaje atravesado por conflictos y de reencontrarse con el público, se convierte en un acto de resiliencia y reafirmación profesional.