Una mujer y su hija cayeron al Río de La Plata tras perder el control de la camioneta: cómo fue el rescate

Mujer y su hija cayeron al río de la plata en su camioneta

Una camioneta, en la que estaba una mujer de 29 años y su hija de 11, perdió el control durante la madrugada en la Avenida Costanera Rafael Obligado, cerca del acceso al complejo Costa Salguero, y cayó al Río de la Plata. En ese momento, el hermano de la joven madre, que se encontraba también en el lugar, se lanzó al agua y logró rescatarlas.

El incidente ocurrió cerca de las 2 de la mañana. Vicente, el esposo de la mujer y dueño del vehículo, dio detalles del accidente en diálogo con distintos canales de televisión que acudieron al lugar.

De acuerdo con su relato, al lugar llegaron él, su esposa, la menor y su cuñado, provenientes de la localidad bonaerense de La Matanza. El plan de la familia era estacionar lo más cerca del agua y pescar durante la madrugada en el río. Según dijo, llevaban en la zona unas tres horas cuando se produjo el accidente.

Miembros de un equipo de rescate trabajan para sacar un coche negro que se encuentra parcialmente sumergido en el agua durante la noche.

Mientras pescaban él y su cuñado, por motivos que aún no fueron esclarecidos, la camioneta se deslizó, atravesó el pasto y terminó en el agua. Vicente contó que su hija -que sufre una discapacidad- estaba en el asiento de la acompañante y dormía cuando el vehículo entró al río. La ubicación de la madre no está esclarecida. Lo cierto es que ambas cayeron, reveló el propietario.

“Mi cuñado las saca del agua. Mi mujer sabe nadar pero mi hija no”, relató el hombre, visiblemente nervioso por el episodio. Según contó, ambas están fuera de peligro y ya están en su casa. “Mi cuñado las sacó por la puerta”, agregó.

Tres individuos con equipo especializado y cuerdas se preparan en un entorno oscuro para una misión de búsqueda o rescate.

Ante la posibilidad de haya sido la nena la que haya puesto en marcha la camioneta, el padre dijo que no lo descartaba pero fue tajante al decir que desconoce los motivos del accidente. “No tengo idea de cómo pasó”, aseguró. El hombre reveló que era la segunda oportunidad que venía a pescar a La Costanera, aunque aclaró que por primera vez venía en su auto.

De acuerdo con fuentes policiales consultadas por Infobae, la secuencia difieren en algunos detalles respecto al relato de Vicente.

Según revelaron, el propietario del vehículo se encontraba pescando a orillas del río cuando su esposa ingresó al automóvil para buscar su teléfono celular. Al sentarse en el asiento del conductor, la camioneta comenzó a avanzar. La esposa, que no sabe conducir, perdió el control del rodado. Logró descender antes de que el vehículo llegara al agua, aunque en el intento se golpeó la pierna derecha.

Mujer y su hija cayeron al río de la plata en su camioneta

Luego de que se diera aviso a las autoridades, el personal de la Policía de la Ciudad, Bomberos, el Grupo Especial de Rescate (GER), Prefectura Naval, los agentes de Tránsito y el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) participaron del operativo en el lugar.

Fuentes del SAME detallaron que las dos ocupantes de la camioneta se encontraban sin lesiones físicas, pese a que ambas presentaban una crisis nerviosa. Además, los pescadores fueron controlados por el equipo médico y ninguno resultó herido.

“Personal de Bomberos de la base Palermo llegó al lugar. Los buzos de la dotación confirmaron que no había personas atrapadas en el interior del vehículo sumergido.

En la zona se montó un operativo, tras haberse confirmado que el rescate fue exitoso

“Todos fuera de peligro”, confirmó el parte de las autoridades, quienes indicaron que abandonaron el lugar cerca de las 4 de la mañana. No obstante, el vehículo en el que viajaban las víctimas habría quedado parcialmente sumergido.

Tras más de nueve horas, la camioneta fue sacada del agua por una grúa particular.

Interviene en la causa la Unidad Fiscal Norte, a cargo de la Fernanda Sánchez, quien dispuso la realización de un test de alcoholemia a la mujer involucrada y aguarda los resultados para determinar la calificación del expediente.

Dos camiones cayeron al agua en las autopistas de Santa Fe y Córdoba en menos de una semana

El primero ocurrió este martes pasado el mediodía, cuando un vehículo de carga que transitaba por el kilómetro 400 de la Ruta Nacional 9, a la altura de General Roca, despistó y terminó en un arroyo al límite entre las provincias de Santa Fe y Córdoba.

Según reportó el portal Cadena3, la alarma se activó cerca de las 12:35 horas y generó la intervención de la Policía de Santa Fe, Bomberos Voluntarios de Tortugas, personal de Corredores Viales y una brigada acuática de la Regional 6.

Así quedó el primer camión que cayó en un arroyo

De acuerdo con las primeras informaciones de los equipos que intervinieron, el conductor permaneció desaparecido durante varias horas mientras se desplegaban tareas de búsqueda en el cauce. El acceso a la cabina resultó dificultoso por la posición del vehículo en el arroyo.

Finalmente, el cuerpo fue hallado a cinco kilómetros del sitio del accidente, presumiblemente arrastrado por la corriente. Asimismo, la víctima fue identificada como Rodolfo Gatti, de unos 60 años, oriundo de Cruz Alta, en el departamento Marcos Juárez.

En la misma región, días antes, un camión Ford Cargo 1722 sin carga cayó al vacío en el kilómetro 29 de la autopista Rosario-Santa Fe tras perder el control y arrancar la baranda de protección del puente. El vehículo se sumergió en el río Carcarañá y motivó la llegada inmediata de Protección Civil de Santa Fe, bomberos de Rosario, Oliveros y Andino.

El conductor, un hombre de entre 45 y 50 años oriundo de Pilar, Buenos Aires, relató desde la orilla que la presión del agua le impidió abrir la puerta, pero logró salir descendiendo la ventanilla apenas el camión tocó el agua.

El chofer del segundo camión logró escapar al bajar la ventanilla del vehículo

El rescate fue posible por la acción coordinada de pescadores, bomberos y personal de emergencia, quienes asistieron al chofer y lo trasladaron al Hospital Granaderos a Caballo de San Lorenzo para su evaluación médica. Las primeras hipótesis de los equipos en la escena apuntan a una maniobra brusca, probablemente derivada del tráfico intenso y de los desvíos ocasionados por otro incidente vial.

La extracción del camión, cuyo peso se estimó entre 9 y 11 toneladas, se complicó por la presión del agua y la ubicación en el lecho del río. Para esto, los equipos utilizaron boyas para balizar el área y organizar el operativo de remoción.

Mientras tanto, la reparación de la baranda dañada y el corte de tránsito en la mano hacia Santa Fe entre Oliveros y Maciel obligaron a desviar la circulación y a reforzar las señales de precaución en la zona de La Ribera, situada a unos 40 kilómetros al norte de Rosario.