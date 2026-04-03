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Trump dijo que “con un poco más de tiempo” EEUU podría reabrir Ormuz con facilidad y hacer una fortuna con el petróleo

El presidente norteamericano no dio mayores detalles de cómo se pondrá fin al control iraní sobre la vía marítima, pero dejó una pregunta abierta sobre cómo impactaría al mundo un logro como ese

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (Alex Brandon/Pool via REUTERS)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (Alex Brandon/Pool via REUTERS)

El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos podría “abrir” de nuevo el estrecho de Ormuz y “tomar el petróleo” con “un poco más de tiempo”.

En su mensaje, publicado en su plataforma Truth Social, Trump no explicó cómo podría Estados Unidos poner fin al control iraní sobre la vía marítima de Ormuz ni a qué petróleo se refería.

Con un poco más de tiempo, podemos ABRIR FÁCILMENTE EL ESTRECHO DE ORMUZ, TOMAR EL PETRÓLEO Y HACER UNA FORTUNA. ¿¿¿SERÍA UN ‘GUSHER’ (un “éxito”, un “pozo petrolero que fluye sin cesar”) PARA EL MUNDO???”, publicó Trump.

Captura de pantalla de un tuit de Donald J. Trump. Muestra el texto de su publicación del 3 de abril de 2026 sobre el Estrecho de Ormuz
El mensaje de Donald Trump

En un mensaje anterior, el mandatario advirtió que las fuerzas estadounidenses aún no comenzaron a “destruir lo que queda en Irán” y señaló que más infraestructuras del país están en la mira.

Trump afirmó en su red Truth Social que el Ejército estadounidense “ni siquiera empezó a destruir lo que queda en Irán. Los puentes son los próximos, luego las plantas de energía eléctrica”, en referencia a posibles ataques contra infraestructura clave.

En el mismo mensaje, el presidente indicó que el liderazgo del país persa debe actuar con rapidez para alcanzar un acuerdo con Washington. “El liderazgo del ‘nuevo régimen’ de Irán sabe lo que tiene que hacer, y tiene que hacerlo RÁPIDO”, expresó.

Horas antes, el mandatario estadounidense sostuvo que el puente más alto de Irán fue destruido y reiteró que la mayoría de los principales objetivos militares iraníes ya resultaron dañados o destruidos durante el último mes de guerra. Trump difundió en redes sociales un video que muestra el bombardeo y colapso de lo que describió como “el puente más grande de Irán” y advirtió que “esto es solo el principio”.

El puente iraní destruido (Majid Asgaripour/WANA)
El puente iraní destruido (Majid Asgaripour/WANA)

También instó a las autoridades iraníes a aceptar un acuerdo para poner fin al conflicto “antes de que sea demasiado tarde” y afirmó que, de no hacerlo, “no quedará nada de lo que aún podría ser un gran país”.

Medios estatales iraníes informaron que ocho personas murieron y 95 resultaron heridas en el ataque estadounidense contra un puente de una autopista que conecta Teherán con la ciudad de Karaj.

Diversos medios verificaron las imágenes difundidas por Trump, en las que se observa el derrumbe de un tramo importante de un puente en construcción en Karaj, ubicada a unos 40 kilómetros al oeste de Teherán. Según la agencia iraní Fars y la televisión estatal, la estructura, conocida como puente B1, recibió dos ataques aéreos durante el jueves. Las fotografías del lugar muestran una brecha considerable en el tramo central y maquinaria de construcción a ambos lados.

Equipos de verificación internacionales confirmaron la autenticidad de los videos. Identificaron un primer ataque con una explosión de gran magnitud y una segunda detonación que provocó el colapso visible en otra sección. Imágenes satelitales previas al ataque, tomadas en enero, muestran el puente intacto.

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