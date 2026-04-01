Misión Artemis II de la NASA: los astronautas hablaron desde el espacio y contaron lo que nunca antes vieron en la Tierra y la Luna

La NASA sigue de cerca las condiciones meteorológicas en la zona prevista para el amerizaje de Artemis II. La pregunta sobre el regreso de la cápsula al final de la misión se centró en la posibilidad de que el clima afecte los planes. El descenso está programado frente a la costa de San Diego el próximo viernes, aunque los pronósticos indican posibles complicaciones climáticas en la región.
Judd Frieling, director de vuelo de Artemis II, detalló que los meteorólogos evalúan diferentes modelos y que la misión se encuentra entre dos sistemas atmosféricos. Dependiendo de cómo evolucionen, podrían verse obligados a modificar la ubicación del amerizaje y desplazarse más hacia el Pacífico si las condiciones en San Diego no resultan favorables.
Durante una conferencia de prensa, directivos de la NASA respondieron preguntas de los medios, iniciando con una consulta sobre el funcionamiento de los baños en la cápsula Orión.
Judd Frieling, director de vuelo de Artemis II, explicó que el inodoro continúa operativo para las necesidades mayores y, técnicamente, también para las menores. Sin embargo, recomendó a los astronautas utilizarlo únicamente para defecar, mientras el equipo investiga el origen de un inconveniente con los tanques.
En la mañana, el depósito de aguas residuales registró un 64% de su capacidad, aunque los niveles han descendido al menos un 15% desde ese momento. Para las necesidades menores, cada integrante de la tripulación cuenta con dos urinarios plegables, los cuales pueden vaciarse al exterior de la nave.
Los astronautas Christina Koch, Reid Wiseman, Victor Glover y Jeremy Hansen, protagonistas de la misión Artemis II de la NASA, hablaron unos breves minutos en directo para todo el mundo desde la cápsula Orión, en trayectoria directa hacia la Luna.
Uno de los momentos más emotivos de la entrevista que brindaron la protagonizó el especialista de la misión Victor Glover de la NASA, quien explicó qué significa para todos ellos protagonizar esta misión espacial.
“Si bien tres de nosotros estuvimos ya en el espacio, este viaje no se compara con ninguno otro. Hemos pasado meses en la Estación Espacial Internacional, pero la dimensión de este viaje, su trascendencia e importancia, y las vistas únicas que hasta ahora hemos tenido de la Tierra y la Luna son increíbles e irrepetibles”, explicó emocionado Glover.
Reid Wiseman, actual comandante de Artemis II, integró previamente la Expedición 40/41 en la Estación Espacial Internacional (EEI) en 2014. Durante esa misión, permaneció 165 días en órbita, participando en investigaciones científicas y caminatas espaciales que expandieron el conocimiento sobre la vida y el trabajo en microgravedad.
Christina Koch, ingeniera eléctrica y astronauta de la NASA, se destacó por su permanencia récord en la EEI: permaneció 328 días consecutivos en el espacio entre 2019 y 2020, estableciendo el récord femenino de misión espacial más larga y participando en la primera caminata espacial exclusivamente femenina junto a Jessica Meir.
Victor Glover, piloto de la NASA y capitán de la Marina de Estados Unidos, participó en la misión SpaceX Crew-1, la primera misión operativa comercial tripulada a la EEI, permaneciendo 167 días en órbita entre 2020 y 2021. Glover cumplió funciones de piloto y realizó varias caminatas espaciales.
Jeremy Hansen, astronauta de la Agencia Espacial Canadiense, debuta en vuelos espaciales con Artemis II: hasta ahora, su carrera se centró en tareas de entrenamiento y apoyo en tierra, incluida la formación de astronautas y la participación en simulaciones internacionales. Artemis II representa el primer vuelo espacial para Hansen y la oportunidad de convertirse en el primer canadiense en viajar al entorno lunar.
Los astronautas ya iniciaron el día 4 de la misión espacial y buscan tener todo preparado para el vital paso por la órbita lunar, especialmente el filmar y fotografiar el lado oculto de nuestro satélite natural.
En cada misión espacial tripulada hay una foto que hace historia. Así como lo fue la imagen de nuestro planeta tomada por las misiones Apolo en órbita terrestre o en la superficie de la Luna, la misión Artemis II de la NASA también marca un hito en este aspecto de la exploración espacial.
Los astronautas de la misión Artemis II dedicaron el tercer día en el espacio a ensayar técnicas de salvamento para condiciones de gravedad cero en el espacio profundo.
“Glover, Koch y Hansen demostrarán los procedimientos de RCP o reanimación cardiopulmonar en el espacio; Wiseman y Glover revisarán parte del equipo médico de Orion, incluidos el termómetro, el monitor de presión arterial, el estetoscopio y el otoscopio”, escribió más temprano la NASA.
Además, Koch tuvo reservado tiempo en la segunda mitad del día para probar el sistema de comunicaciones de emergencia de Orión en la Red del Espacio Profundo.
Previamente, toda la tripulación se reunió para ensayar la coreografía del trabajo de observación científica que realizarán el sexto día de vuelo, cuando la nave se acerque más a la Luna y la transite por detrás, observando su lado oculto para la Tierra.
“Vemos nuestro planeta natal en su totalidad, iluminado con espectaculares tonos azules y marrones. Incluso una aurora verde ilumina la atmósfera. Somos nosotros, juntos, observando cómo nuestros astronautas emprenden su viaje a la Luna“, escribieron los funcionarios de la NASA en la publicación de la red social X.
Mientras la nave Orión de la misión Artemis II avanza en dirección a la Luna con Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, astronautas de la NASA, junto con Jeremy Hansen de la Agencia Espacial Canadiense, equipos científicos y técnicos en la Tierra afinan los detalles para una sesión de observación de seis horas que ocurrirá durante el próximo sobrevuelo lunar, el lunes por la tarde.
En ese periodo, la posición relativa del Sol, la Luna y la nave facilitará que la tripulación observe alrededor del 20 % de la cara oculta de la Luna que estará iluminada.
Esa zona, inaccesible desde la superficie terrestre, alberga estructuras como la cuenca Orientale, el cráter Pierazzo y el cráter Ohm, algunas de las cuales los astronautas podrán ver a simple vista, sin necesidad de instrumentos ópticos.
A bordo de Orión, los cuatro tripulantes se preparan para esta fase organizando sus instrumentos, acomodando y ensayando el uso de cámaras y ajustando su desplazamiento en el espacio limitado de la cabina, que tiene dimensiones de cinco metros de diámetro. Además, preparan cámaras portátiles equipadas con lentes de 80-400 y de 14-24 milímetros para registrar imágenes del sobrevuelo lunar.
La tripulación de la misión Artemis II de la NASA a bordo de la cápsula Orión continúa su trayectoria precisa para sobrevolar la Luna el próximo lunes 6 de abril.
“Los controladores de vuelo en el centro de control de la misión en el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston decidieron cancelar la primera maniobra de corrección de trayectoria de la nave espacial, ya que la trayectoria de la nave se encuentra en el camino de vuelo correcto”, explicó la agencia espacial estadounidense en un comunicado
Las maniobras de correcciones de trayectoria previstas en el cronograma de la misión buscan optimizar la velocidad y rumbo de la nave espacial. Cualquier ajuste necesario puede incorporarse en una maniobra de corrección posterior.
Por medio de un comunicado oficial, la NASA informó que la misión Artemis II ya recorrió la mitad del camino hacia la Luna. La nave inició el trayecto el 1 de abril, luego de haber despegado desde el Centro Espacial Kennedy, ubicado en el Estado de Florida, Estados Unidos.
“En el momento de publicar esto, la misión Artemis II se encuentra aproximadamente a mitad de camino hacia la Luna”, destacó la agencia espacial durante la noche del viernes.
En este sentido, la NASA detalló que el propósito será realizar un sobrevuelo lunar cuando la tripulación alcance el destino. De esta manera, durante la aproximación a la Luna, los astronautas llevarán a cabo la recopilación de observaciones científicas directas de la superficie lunar, utilizando instrumentos a bordo y sistemas de observación remota.
El viaje de Artemis II representa la primera misión tripulada hacia la Luna desde el programa Apolo. En esta oportunidad, se buscará profundizar en el análisis de la composición y características del entorno lunar. A partir de esto, se prepararían futuras misiones que pretenden un alunizaje y la posible instalación de una base permanente.
En medio de la transmisión de este viernes de la NASA, que registra los movimientos de los astronautas de la misión Artemis II, una imagen captó la atención de todos: el piloto Victor Glover realizando ejercicios físicos. La práctica es fundamental para que los tripulantes puedan proteger sus músculos y huesos en el espacio, donde el cuerpo humano experimenta cambios profundos, muchos de ellos indeseados.