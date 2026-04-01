Misión Artemis II de la NASA: los astronautas hablaron desde el espacio y contaron lo que nunca antes vieron en la Tierra y la Luna

Judd Frieling, director de vuelo de Artemis II, detalló que los meteorólogos evalúan diferentes modelos y que la misión se encuentra entre dos sistemas atmosféricos. Dependiendo de cómo evolucionen, podrían verse obligados a modificar la ubicación del amerizaje y desplazarse más hacia el Pacífico si las condiciones en San Diego no resultan favorables.

La NASA sigue de cerca las condiciones meteorológicas en la zona prevista para el amerizaje de Artemis II. La pregunta sobre el regreso de la cápsula al final de la misión se centró en la posibilidad de que el clima afecte los planes. El descenso está programado frente a la costa de San Diego el próximo viernes, aunque los pronósticos indican posibles complicaciones climáticas en la región.

En la mañana, el depósito de aguas residuales registró un 64% de su capacidad, aunque los niveles han descendido al menos un 15% desde ese momento. Para las necesidades menores, cada integrante de la tripulación cuenta con dos urinarios plegables, los cuales pueden vaciarse al exterior de la nave.

Judd Frieling, director de vuelo de Artemis II, explicó que el inodoro continúa operativo para las necesidades mayores y, técnicamente, también para las menores. Sin embargo, recomendó a los astronautas utilizarlo únicamente para defecar, mientras el equipo investiga el origen de un inconveniente con los tanques.

Durante una conferencia de prensa, directivos de la NASA respondieron preguntas de los medios, iniciando con una consulta sobre el funcionamiento de los baños en la cápsula Orión.

21:30 hs

Un viaje como ningún otro

Los astronautas Christina Koch, Reid Wiseman, Victor Glover y Jeremy Hansen, protagonistas de la misión Artemis II de la NASA, hablaron unos breves minutos en directo para todo el mundo desde la cápsula Orión, en trayectoria directa hacia la Luna.

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista que brindaron la protagonizó el especialista de la misión Victor Glover de la NASA, quien explicó qué significa para todos ellos protagonizar esta misión espacial.

“Si bien tres de nosotros estuvimos ya en el espacio, este viaje no se compara con ninguno otro. Hemos pasado meses en la Estación Espacial Internacional, pero la dimensión de este viaje, su trascendencia e importancia, y las vistas únicas que hasta ahora hemos tenido de la Tierra y la Luna son increíbles e irrepetibles”, explicó emocionado Glover.

Reid Wiseman, actual comandante de Artemis II, integró previamente la Expedición 40/41 en la Estación Espacial Internacional (EEI) en 2014. Durante esa misión, permaneció 165 días en órbita, participando en investigaciones científicas y caminatas espaciales que expandieron el conocimiento sobre la vida y el trabajo en microgravedad.

Christina Koch, ingeniera eléctrica y astronauta de la NASA, se destacó por su permanencia récord en la EEI: permaneció 328 días consecutivos en el espacio entre 2019 y 2020, estableciendo el récord femenino de misión espacial más larga y participando en la primera caminata espacial exclusivamente femenina junto a Jessica Meir.

Victor Glover, piloto de la NASA y capitán de la Marina de Estados Unidos, participó en la misión SpaceX Crew-1, la primera misión operativa comercial tripulada a la EEI, permaneciendo 167 días en órbita entre 2020 y 2021. Glover cumplió funciones de piloto y realizó varias caminatas espaciales.

Jeremy Hansen, astronauta de la Agencia Espacial Canadiense, debuta en vuelos espaciales con Artemis II: hasta ahora, su carrera se centró en tareas de entrenamiento y apoyo en tierra, incluida la formación de astronautas y la participación en simulaciones internacionales. Artemis II representa el primer vuelo espacial para Hansen y la oportunidad de convertirse en el primer canadiense en viajar al entorno lunar.