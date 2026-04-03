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Jazmín Ortenzi logró el mejor triunfo de su carrera y habrá una argentina en semifinales en el WTA de Bogotá

La riojana superó a la colombiana Camila Osorio -54° del mundo y la mejor tenista sudamericana en la actualidad- y este viernes enfrentará a Julia Riera por un lugar en semis

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Camila Osorio, vestida de blanco, golpea una pelota de tenis amarilla con una raqueta en una cancha de arcilla roja, con un fondo oscuro de patrocinadores
El triunfo de su vida: Jazmín Ortenzi dio el batacazo en Colombia (Fuente: Copa Colsanitas)

Jazmín Ortenzi sacudió el cuadro del WTA 250 de Bogotá con el mejor triunfo de su carrera: venció a la colombiana Camila Osorio por 7-6 (4) y 7-6 (5) y avanzó a los cuartos de final.

La victoria no solo tuvo valor por la jerarquía de la rival -la mejor jugadora del tenis sudamericano en la actualidad y habitual protagonista en este torneo-, sino también por la manera en que fue construida: la riojana mostró personalidad en los momentos decisivos y supo inclinar la balanza a su favor luego de dos sets extremadamente parejos, ambos definidos en el tie break ante una adversaria que además tenía el apoyo del público.

El batacazo, a su vez, aseguró presencia nacional en semifinales: este viernes, desde las 13:00 en la Argentina, Ortenzi (206° del ranking WTA) enfrentará a Julia Riera (186°) por un lugar entre las cuatro mejores de la Copa Colsanitas, que se juega en la capital colombiana sobre polvo de ladrillo y reparte USD 283.347 en premios.

La argentina, que viene consolidando su crecimiento en el circuito profesional, logró sostener un nivel alto durante todo el encuentro. Con un juego sólido desde el fondo de la cancha y una gran capacidad para manejar la presión, evitó que Osorio (54° del mundo y tercera favorita en el torneo) pudiera imponer su habitual intensidad. En los puntos clave, Ortenzi fue más precisa y tomó decisiones acertadas que terminaron marcando la diferencia.

Jazmín Ortenzi y una semana inolvidable

Ortenzi venía de superar a la española Irene Burillo (211°) por 6-4 y 6-1, en lo que fue su primer triunfo en una competencia del circuito principal. Y en la instancia siguiente dio el gran golpe de su carrera, que la deposita además en el puesto 178º del ranking en vivo y le permite quebrar la barrera del Top 200 por primera vez.

Más allá de su suerte en lo que queda del torneo, lo conseguido hasta aquí marca un hito en la trayectoria de Jaz. No es habitual que una jugadora argentina derrote a una de las principales favoritas en un torneo WTA, y menos aún en condición de visitante y con el público en contra.

Una tenista con moño y camiseta blanca golpea una pelota de tenis amarilla con una raqueta negra, su expresión facial denota esfuerzo. Fondo negro con logo claro
Jazmín Ortenzi jugó un partidazo y sorprendió a la máxima figura del tenis sudamericano (Fuente: Copa Colsanitas)

Para Ortenzi, el desafío inmediato será sostener este nivel y aprovechar la oportunidad que se le presenta en Bogotá. Un triunfo más no solo la colocaría en semifinales de un torneo WTA, sino que también podría significarle un impulso importante en el ranking y en su confianza de cara a las siguientes estaciones en la temporada.

Julia Riera, su rival de este viernes y otra de las exponentes del recambio generacional, también viene mostrando un nivel en ascenso: en su presentación anterior derrotó a la rusa Anna Blinkova (99° de la clasificación WTA y sexta favorita en el certamen) por 0-6, 6-2 y 6-1.

El cruce entre las argentinas no solo pondrá en juego un lugar entre las cuatro mejores, sino que además retrata la gran semana del tenis femenino nacional, que empieza a recuperar protagonismo en el principal circuito mundial.

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Tenis ArgentinoJazmín OrtenziCamila OsorioBogotáWTAJulia RieraTenisDeportes-Argentina

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