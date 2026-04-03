Estudian test rápido para detectar la infección por el “hongo del polvo” que afecta a las personas y a los perros en América

Las científicas Cristina Canteros y Mariana Viale, del Departamento Micología de ANLIS/Malbrán en la Argentina evaluaron un test rápido en muestras de perros para diagnosticar la infección coccidioidomicosis, conocida como fiebre del Valle/ANLIS/Instituto Malbrán

En zonas áridas y semiáridas de América, los seres humanos y los perros, entre otros animales, pueden inhalar un patógeno letal, conocido como “hongo del polvo”, que vive en el suelo y desarrollar la enfermedad de la coccidioidomicosis.

También esa enfermedad se conoce como fiebre del Valle o fiebre del desierto. Se transmite cuando una persona o un animal inhala esporas microscópicas que el viento o la remoción de la tierra liberan en el aire.

En Argentina, un grupo de investigadoras del Laboratorio Nacional de Referencia en Micología Clínica, que depende del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de ANLIS/Malbrán lideraron un estudio que evaluó el uso de un test rápido que sirve para detectar la infección por el hongo. Fue publicado en la revista Medical Mycology.

El hongo que causa la infección está en el suelo y afecta a humanos y perros en zonas áridas y semiáridas de América/Archivo Freepik

Esa prueba permite obtener resultados en menos de una hora. Podría usarse en veterinarias, y facilitar el diagnóstico temprano en lugares alejados de los grandes laboratorios.

“Hicimos el estudio para comparar al test rápido con otras pruebas que se utilizan habitualmente y encontramos que tiene concordancia. Es decir, puede detectar los casos de coccidioidomicosis como las pruebas convencionales”, contó a Infobae la doctora Mariana Viale, científica y primera autora del estudio.

Además, agregó: “Nos interesa generar más concientización sobre la existencia de esta enfermedad que es propia de América, que puede causar síntomas que son muy parecidos a los de otras infecciones y hoy es subdiagnosticada”.

El test rápido evaluado facilita el diagnóstico de la coccidioidomicosis en veterinarias alejadas, sin necesidad de enviar muestras a grandes laboratorios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados del trabajo podrían ayudar a detectar la enfermedad más temprano y a mejorar la respuesta veterinaria y sanitaria.

En la investigación también colaboraron Diego Cáceres, Flavia Vivot, María Cecilia López-Joffre, Jorge Iglesias Casal, Adriana Toranzo y Cristina Elena Canteros.

También participaron Patricia Evangelina Mansilla y Paola Soldá, del Hospital Interzonal San Juan Bautista en Catamarca.

Hongo en el aire, alerta en la comunidad

El hongo puede causar infecciones graves al ser inhalado por personas y animales/Archivo

La coccidioidomicosis es una enfermedad endémica de América y, en Argentina, se concentra en el noroeste, principalmente en la provincia de Catamarca. Más de la mitad de los casos humanos reportados en el país provienen de esta provincia.

En 1892, el médico Alejandro Posadas reportó el primer informe sobre la infección “coccidioidomicosis” en persona desde la Argentina.

El año pasado, un grupo de investigadores del Centro de Toxicología de la Universidad de Saskatchewan, Canadá; y el Departamento de Biología Integrativa y el Centro de Toxicología Integrativa de la Universidad del Estado de Michigan, Estados Unidos, entre otras instituciones, encontró una relación significativa entre el cambio climático y el aumento de casos de personas afectadas por el hongo en América del Norte. Lo publicaron en la revista Environment International.

Cómo se transmite

El cambio climático incrementa los casos de coccidioidomicosis en América del Norte, según investigaciones internacionales publicadas recientemente (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hongo libera esporas invisibles cuando se remueve el suelo, lo que facilita el contagio respiratorio. Personas y animales pueden infectarse solo por respirar polvo contaminado en zonas de riesgo. El primer caso en perros en la Argentina se detectó en 1997. Desde entonces, esos animales han servido para identificar áreas activas de transmisión.

“Hoy los perros son considerados centinelas de la infección. Si se detecta el hongo en ellos, se puede anticipar el riesgo para las personas cercanas”, aclaró Viale.

En los humanos, la infección suele empezar en los pulmones y puede extenderse a otros órganos. Los síntomas incluyen fiebre, tos, dolor en el pecho y debilidad. En los perros, los signos más comunes son dolor en las patas, cojera y pérdida de peso.

“Vale aclarar que los perros no contagian la enfermedad ni entre ellos ni a los humanos. Tanto los animales como los humanos pueden adquirir la enfermedad directamente desde el suelo”, aclaró la científica Cristina Canteros.

El paso a paso del estudio

Los perros pueden contagiarse con el hongo del polvo y alertar sobre el riesgo de infección en las personas de la misma zona/Archivo Freepik

Entre 2015 y 2024, el grupo de investigadores analizó 1.734 muestras de suero de perros de Catamarca mediante inmunodifusión, una técnica para detectar anticuerpos.

Encontraron 506 casos positivos, con una tasa de positividad del 29%, que se mantuvo estable en los últimos años.

El aumento de diagnósticos se debió a una vigilancia más estricta y a una mejor provisión de insumos para los laboratorios de la red nacional de micología.

De 2019 a 2021, se hizo vigilancia activa con información clínica y epidemiológica detallada de 72 perros seropositivos.

Más del 60% de los perros diagnosticados con coccidioidomicosis residían en ambientes domésticos, según estudio hecho en Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más del 60% de los perros que tenían la enfermedad vivían en ambientes domésticos, lo que sugiere que el contagio ocurre en el propio hogar o barrio.

Para comparar los métodos diagnósticos, los investigadores analizaron 225 muestras con inmunodifusión, contra-inmunoelectroforesis y el test rápido, que se conoce como LFA.

Las tres técnicas mostraron alta concordancia, pero el LFA entregó resultados en 45 minutos, frente a las 24 horas o más de los otros métodos.

El test LFA no requiere enviar muestras a laboratorios grandes, lo que facilita su uso en áreas alejadas.

En humanos, la infección por el hongo puede provocar fiebre, tos, dolor en el pecho, debilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La concordancia del LFA con los métodos tradicionales fue muy alta, lo que refuerza su valor como herramienta de tamizaje en veterinaria”, señaló la investigadora.

En el estudio recomendaron usar el test rápido como prueba inicial y confirmar con otros métodos si el resultado es dudoso.

También señalaron que hoy la colaboración entre veterinarios y médicos, junto con la capacitación y el acceso a herramientas rápidas, podría mejorar la detección y el control de la coccidioidomicosis.

La colaboración entre veterinarios y médicos podría ayuda a la detección y control de la coccidioidomicosis (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la Argentina, desde 2022 si un profesional de la salud diagnostica coccidioidomicosis en una persona, tiene la obligación de notificarlo al sistema de salud. Así, se pueden tomar medidas para evitar más casos en la comunidad.

“Como medidas de prevención -aclaró la doctora Canteros a Infobae- las personas deberían evitar levantar polvo en zonas donde vive el hongo, usar barbijo si hay viento fuerte y quedarse en el hogar durante tormentas si tienen las defensas bajas. También ayuda regar las calles de tierra para que no se levante tanto polvo".