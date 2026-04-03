Los posteos de Edinson Cavani durante la victoria de Boca Juniors ante Talleres de Córdoba

El posteo de Edinson Cavani ejercitando mientras juega Boca

Edinson Cavani siguió a distancia el triunfo de Boca Juniors ante Talleres de Córdoba y compartió imágenes de lo que es su rehabilitación del tratamiento de lumbalgia que está llevando a cabo para volver a las canchas lo antes posible. En vísperas del debut del Xeneize en la Copa Libertadores, el uruguayo busca la puesta a punto teniendo en cuenta que las molestias en la espalda lo tienen a maltraer desde hace meses.

En un video que compartió en su feed de Instagram, el Matador se mostró realizando ejercicios de estiramiento y elongación con la indumentaria azul y oro. Además, grabó la pantalla al término del encuentro de Boca con la T, que terminó 1-0 a favor de los de Claudio Úbeda por el tanto de Adam Bareiro, con la frase “Vamoooo Boquitaaa” y la compartió en sus historias. Todas las publicaciones fueron realizadas durante la visita de los de la Ribera a Córdoba.

Aunque en esta oportunidad el entrenador no se refirió al posible retorno de Cavani al primer equipo, sí lo había hecho luego de la victoria contra Instituto de Córdoba en la Bombonera: “Estamos todos los días, está en el Predio como siempre y en una etapa de rehabilitación que viene avanzando de a poco. Todavía no se integró de manera completa para que realice trabajos normales. Una vez que esté en condiciones 100 físicas y técnicas completas, ahí sabremos cuándo lo vamos a poder usar”.

Cavani ya había realizado otros posteos sobre su rehabilitación

Desde octubre de 2025, la presencia del atacante en el conjunto xeneize fue mínima: hasta el momento, Cavani solo participó en cinco partidos oficiales, de los cuales cuatro significaron menos de media hora en cancha. En detalle: jugó 15 minutos ante Tigre, 13 minutos frente a Talleres, 27 minutos contra Argentinos Juniors al finalizar 2025, 25 minutos ante Platense ya en 2026 y 79 minutos en el clásico disputado contra Racing en la Bombonera, donde fue abucheado al ser reemplazado. Esta marcada reducción respecto a su protagonismo anterior evidencia la influencia directa que la lesión ha tenido sobre la estructura del equipo y sus objetivos inmediatos.

La situación médica del futbolista fue explicada detalladamente por Marcelo Delgado, director deportivo de Boca Juniors, en declaraciones a Radio La Red: “Se está recuperando de la molestia que tenía en la espalda, más allá de que tenía una hernia de disco o el disco le estaba apretando el nervio y, bueno, tenía problemas ahí, así que le tuvieron que hacer dos bloqueos. Esperemos que se recupere pronto porque es un jugador muy importante para nosotros”. El propio club indicó a Infobae que, desde enero de 2026, Cavani comenzó su segundo tratamiento con bloqueo anestésico local, después de no haber completado la pretemporada junto al resto del plantel profesional.

La complejidad de la dolencia de Cavani determinó que Boca Juniors tramitara ante la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) la autorización formal para utilizar determinados fármacos durante la recuperación del delantero. Algunas de las sustancias empleadas en el tratamiento podrían figurar en la lista de drogas prohibidas en controles antidopaje, lo que hace imprescindible contar con aval institucional para evitar sanciones o problemas regulatorios.

El delantero de Boca observó el partido ante Gimnasia de Mendoza desde la platea

A pesar de la imposibilidad de jugar, Cavani se mantuvo junto al equipo, acompañando desde las tribunas, como se evidenció en cancha de Lanús o en el empate contra Gimnasia de Mendoza. Las imágenes de la transmisión oficial captaron señales de malestar físico en el delantero, y su círculo cercano reconoció que el dolor persistente afectó su estado anímico.

El último gran instante de Cavani con la camiseta azul y oro tuvo lugar en las semifinales de la Copa Libertadores 2023, cuando anotó el tanto clave contra Palmeiras. Así lo recordó Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors, durante el sorteo del torneo en Asunción: “Cavani fue finalista de la copa, nos ha hecho el gol contra Palmeiras en semifinal. El Flaco es un jugador muy importante, necesitamos que se recupere. Sin dudas que él recuperado nos da muchas alegrías y es lo que queremos todos los hinchas”. El próximo martes, desde las 21:30, el Xeneize comenzará un nuevo periplo en la Libertadores cuando visite a la Universidad Católica de Chile por la primera fecha de su zona.