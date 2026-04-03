Umberto Eco: “El libro es una pequeña anticipación de inmortalidad hacia atrás”

Umberto Eco, filósofo italiano: “El libro es una pequeña anticipación de inmortalidad hacia atrás” (Fotogramma / Splash News/ Vida P)

Umberto Eco es uno de esos escritores que más han pensado el valor de los libros en nuestra sociedad. Los que visitaron su casa decían que su biblioteca era una de las más grandes que jamás hayan visto. Era un bibliófilo apasionado, escribió muchos libros, pero también una gran cantidad de artículos en la prensa porque creía en el debate público.

Hoy nos detendremos en uno que publicó en el diario italiano L’Espresso el 2 de junio de 1991 y luego los medios del mundo lo replicaron. Se titula “Perché i libri allungano la vita” (¿Por qué los libros alargan la vida?). Allí reivindica el valor de los anciones, de “los viejos”: “Quizá primero no servían y eran desechados cuando ya no eran eficaces para la caza. Pero con el lenguaje, los viejos se han convertido en la memoria de la especie”.

“Se sentaban en la caverna, alrededor del fuego y contaban lo que había sucedido (o se decía que había sucedido, ésta es la función de los mitos) antes de que los jóvenes hubieran nacido”, escribió este intelectual fallecido en 2016. ”No nos damos cuenta, pero nuestra riqueza respecto del analfabeto (o del que, alfabeto, no lee) consiste en que él está viviendo y vivirá sólo su vida y nosotros hemos vivido muchísimas”.

Umberto Eco (1932–2016) fue un intelectual italiano de relieve mundial, reconocido por su capacidad para unir la erudición académica con el éxito literario

Aquel artículo concluye de este modo: “El libro es un seguro de vida, una pequeña anticipación de inmortalidad. Hacia atrás (¡ay!) más que hacia adelante. Pero no se puede tener todo y al instante".

Quién fue Umberto Eco

Umberto Eco (1932–2016) fue un intelectual italiano de relieve mundial, reconocido por su capacidad para unir la erudición académica con el éxito literario. Se destacó como semiólogo, filósofo, medievalista y novelista, convirtiéndose en una de las figuras más influyentes del pensamiento contemporáneo. Fue profesor en la Universidad de Bolonia y un pionero en el estudio de los signos (semiótica) y la cultura de masas.

Entre sus aportes se cuenta que introdujo la idea de que los textos artísticos son campos de significado “abiertos” donde el lector tiene un papel activo en la interpretación (EFE/Carmen Siguenza)

Entre sus aportes se cuenta que introdujo la idea de que los textos artísticos son campos de significado “abiertos” donde el lector tiene un papel activo en la interpretación. También que analizó las posturas ante la cultura de masas, distinguiendo entre quienes la ven como una degradación cultural (apocalípticos) y quienes la aceptan sin crítica (integrados), proponiendo una tercera vía de análisis crítico.

Entre sus libros se puede mencionar el bestseller de 1980 El nombre de la rosa (que fue adaptada al cine con Sean Connery como protagonista) El péndulo de Foucault (una compleja sátira de 1988 sobre las teorías de conspiración), Baudolino (2000), El cementerio de Praga (2010) y Número cero (2015), entre tantas otros.