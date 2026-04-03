Cultura

Umberto Eco: “El libro es una pequeña anticipación de inmortalidad hacia atrás”

Bibliófilo apasionado e influyente semiólogo, el intelectual italiano dejó una variada y extensa obra en la que reivindicó el valor de la literatura como una forma de vivir muchas vidas

Guardar
Umberto Eco, filósofo italiano: “El libro es una pequeña anticipación de inmortalidad hacia atrás” (Fotogramma / Splash News/ Vida P)
Umberto Eco, filósofo italiano: “El libro es una pequeña anticipación de inmortalidad hacia atrás” (Fotogramma / Splash News/ Vida P)

Umberto Eco es uno de esos escritores que más han pensado el valor de los libros en nuestra sociedad. Los que visitaron su casa decían que su biblioteca era una de las más grandes que jamás hayan visto. Era un bibliófilo apasionado, escribió muchos libros, pero también una gran cantidad de artículos en la prensa porque creía en el debate público.

Hoy nos detendremos en uno que publicó en el diario italiano L’Espresso el 2 de junio de 1991 y luego los medios del mundo lo replicaron. Se titula “Perché i libri allungano la vita” (¿Por qué los libros alargan la vida?). Allí reivindica el valor de los anciones, de “los viejos”: “Quizá primero no servían y eran desechados cuando ya no eran eficaces para la caza. Pero con el lenguaje, los viejos se han convertido en la memoria de la especie”.

“Se sentaban en la caverna, alrededor del fuego y contaban lo que había sucedido (o se decía que había sucedido, ésta es la función de los mitos) antes de que los jóvenes hubieran nacido”, escribió este intelectual fallecido en 2016. ”No nos damos cuenta, pero nuestra riqueza respecto del analfabeto (o del que, alfabeto, no lee) consiste en que él está viviendo y vivirá sólo su vida y nosotros hemos vivido muchísimas”.

Umberto Eco (1932–2016) fue un intelectual italiano de relieve mundial, reconocido por su capacidad para unir la erudición académica con el éxito literario
Umberto Eco (1932–2016) fue un intelectual italiano de relieve mundial, reconocido por su capacidad para unir la erudición académica con el éxito literario

Aquel artículo concluye de este modo: “El libro es un seguro de vida, una pequeña anticipación de inmortalidad. Hacia atrás (¡ay!) más que hacia adelante. Pero no se puede tener todo y al instante".

Quién fue Umberto Eco

Umberto Eco (1932–2016) fue un intelectual italiano de relieve mundial, reconocido por su capacidad para unir la erudición académica con el éxito literario. Se destacó como semiólogo, filósofo, medievalista y novelista, convirtiéndose en una de las figuras más influyentes del pensamiento contemporáneo. Fue profesor en la Universidad de Bolonia y un pionero en el estudio de los signos (semiótica) y la cultura de masas.

El-nombre-de-la-rosa-sera-una-opera
Entre sus aportes se cuenta que introdujo la idea de que los textos artísticos son campos de significado “abiertos” donde el lector tiene un papel activo en la interpretación (EFE/Carmen Siguenza)

Entre sus aportes se cuenta que introdujo la idea de que los textos artísticos son campos de significado “abiertos” donde el lector tiene un papel activo en la interpretación. También que analizó las posturas ante la cultura de masas, distinguiendo entre quienes la ven como una degradación cultural (apocalípticos) y quienes la aceptan sin crítica (integrados), proponiendo una tercera vía de análisis crítico.

Entre sus libros se puede mencionar el bestseller de 1980 El nombre de la rosa (que fue adaptada al cine con Sean Connery como protagonista) El péndulo de Foucault (una compleja sátira de 1988 sobre las teorías de conspiración), Baudolino (2000), El cementerio de Praga (2010) y Número cero (2015), entre tantas otros.

Temas Relacionados

Umberto EcoFilosofíaLibrosLiteratura

Últimas Noticias

La increíble historia detrás de “El Principito” y cómo Antoine de Saint-Exupéry lo escribió en Nueva York

De un departamento en Manhattan y las viñetas dibujadas en servilletas a un homenaje póstumo y 200 millones de ejemplares vendidos. Un libro forjado hace 83 años entre presiones políticas, un amor distante y sugerencias inesperadas que conquistó el mundo

La increíble historia detrás de “El Principito” y cómo Antoine de Saint-Exupéry lo escribió en Nueva York

El manual que pone en jaque la obsesión moderna por “sanar”

A través de capítulos breves y situaciones reales,Verónica Buchanan y Luciano Lutereau cuestionan la ansiedad contemporánea por soluciones rápidas, mostrando otra cara del psicoanálisis contemporáneo

El manual que pone en jaque la obsesión moderna por “sanar”

Una sorprendente travesía en busca del verdadero significado de la amistad

En su nuevo libro, Andrew McCarthy narra un emotivo recorrido por veintidós estados, buscando respuestas sobre la amistad masculina y el impacto de la soledad en la vida adulta

Una sorprendente travesía en busca del verdadero significado de la amistad

La belleza de la semana: dos siglos de Gustave Moreau, el artista que transformó la pintura moderna

Antes del simbolismo, el pintor francés produjo una ruptura de los estilos de finales del siglo XIX, abriendo paso a nuevas corrientes que se extienden hasta el arte contemporáneo

La belleza de la semana: dos siglos de Gustave Moreau, el artista que transformó la pintura moderna

Exponen los cuadernos inéditos de la internación “por una crisis mental” de Leonora Carrington

La muestra londinense presenta cartas y bocetos de una joven Leonora Carrington, fusionando su travesía personal con figuras icónicas y recuerdos de Sigmund Freud en un diálogo tan inesperado como fascinante

Exponen los cuadernos inéditos de la internación “por una crisis mental” de Leonora Carrington
DEPORTES
Fue el primer socio de Maradona en Argentina, jugó en Racing y San Lorenzo y tiene canción propia: el gesto de Diego que jamás olvidó

Fue el primer socio de Maradona en Argentina, jugó en Racing y San Lorenzo y tiene canción propia: el gesto de Diego que jamás olvidó

A 40 años de la tarde inolvidable del Beto Alonso en la Bombonera: quién se llevó la pelota naranja y la promesa de la vuelta olímpica

Corinthians, al borde del abismo: despidió al técnico Dorival Júnior tras caer con el Inter y quedar a dos puntos del descenso

El entrenador del Ascenso que tuvo un pico de presión, quedó internado en el entretiempo y fue despedido tras la derrota

El histórico récord de una leyenda de River Plate que igualó Chacho Coudet tras la victoria contra Belgrano

TELESHOW
El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

Así fue el escándalo en Gran Hermano: el escupitajo de Pincoya a Tamara Paganini que terminó en una sanción

La preocupación de Catherine Fulop por un video de la casa de Oriana Sabatini y Paulo Dybala que se viralizó

Florencia de la V contó cuál es el regalo que le pidieron sus hijos por sus cumpleaños de 15: “No quieren una fiesta”

Marcela Tauro presentó a su novio Leopoldo “Polo” Arancibia y contó cómo nació su amor: “Es muy caballero”

INFOBAE AMÉRICA

Tras el ultimátum a Irán, Trump brindará una conferencia de prensa sobre la guerra en Medio Oriente desde la Casa Blanca

Tras el ultimátum a Irán, Trump brindará una conferencia de prensa sobre la guerra en Medio Oriente desde la Casa Blanca

Seguridad: el nuevo eje político de América Latina

China es el principal beneficiario estratégico de la guerra de Irán

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones contra el sur de Ucrania: al menos tres muertos y varios heridos

EN VIVO |Israel llevó a cabo una nueva oleada de ataques aéreos en Teherán contra el régimen iraní