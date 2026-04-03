América Latina

La oposición cubana exigió transparencia tras el anuncio del indulto a más de 2.000 presos políticos y advirtió: “No se hagan ilusiones”

La dictadura comunicó la mayor excarcelación en más de una década, pero la exclusión de delitos habituales entre opositores genera escepticismo entre familiares y disidentes, que temen una “trampa” detrás de la medida

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El dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ondea una bandera cubana durante una marcha en La Habana, Cuba, el 16 de enero de 2026 (REUTERS/Norlys Pérez)
El dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ondea una bandera cubana durante una marcha en La Habana, Cuba, el 16 de enero de 2026 (REUTERS/Norlys Pérez)

El régimen de Cuba comunicó este jueves la excarcelación anticipada de 2.010 presos como un “gesto humanitario” vinculado a la Semana Santa. La noticia, presentada por la televisión estatal, representa la mayor liberación anunciada por la dictadura de la isla en más de una década.

Sin embargo, la falta de transparencia sobre los beneficiarios y los criterios de selección, así como la exclusión explícita de delitos habitualmente imputados a opositores, generó una reacción de desconfianza entre familiares de presos políticos, activistas y analistas.

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El mensaje oficial señaló que el indulto fue aprobado por las autoridades del Partido Comunista como una medida “humanitaria y soberana”, pero no incluyó una lista de nombres ni detalles sobre los cargos por los que fueron condenados los beneficiados. El texto subrayó que los indultados cumplieron una parte sustancial de sus penas y mantuvieron buena conducta, y que se consideró su estado de salud. Entre los seleccionados hay jóvenes, mujeres, adultos mayores y ciudadanos extranjeros o residentes en el exterior.

El propio anuncio oficial especificó que quedaron excluidos del beneficio quienes cumplen condena por delitos como agresión sexual, asesinato, homicidio, tráfico de drogas, corrupción de menores, hurtos violentos, delitos contra la autoridad o reincidencia.

La categoría “delitos contra la autoridad” incluye figuras como desacato, atentado y resistencia, imputaciones habituales contra manifestantes y opositores. Organizaciones y fuentes consultadas por Infobae consideran que esta exclusión reduce de manera drástica el alcance real de la medida para los presos políticos.

Banner rectangular blanco con la frase "LIBERTAD PARA TODOS" y múltiples fotos de rostros, extendido sobre una superficie de madera, con pies alrededor
Familiares de presos políticos en una protesta por su liberación (Archivo)

“No se hagan ilusiones”

Una fuente de Infobae, en un mensaje dirigido a familiares de detenidos, advirtió sobre las limitaciones del anuncio: “Tengan en cuenta que en el propio anuncio está la trampa porque han dicho que no van a indultar a nadie que tenga delitos contra la autoridad. Eso ya excluye a los más usuales entre los presos políticos”.

La fuente insistió en que “no se hagan ilusiones porque estos criminales han excluido a la mayoría de los presos políticos”, y pidió cautela para evitar frustraciones emocionales en las familias.

“Si se llevan la sorpresa, maravilloso, lo celebraremos. Pero cuidado, no se ilusionen porque eso luego les va a afectar a su esperanza y a su ánimo”, advirtió.

La desconfianza se alimenta por antecedentes inmediatos. El pasado 12 de marzo, las autoridades cubanas anunciaron la liberación de 51 prisioneros como señal de “buena voluntad” hacia el Vaticano, que actúa como mediador entre La Habana y Washington. Sin embargo, hasta el momento fueron excarcelados solamente 26.

Frank García Hernández: “Hay fuertes negociaciones”

El historiador y sociólogo Frank García Hernández, entrevistado por Infobae en Vivo, interpretó el anuncio como parte de “fuertes negociaciones” y un hecho inédito en la historia reciente del país.

“Nunca se había hecho algo así (...). Si a eso le sumas el buque petrolero ruso (que llegó esta semana) y que Trump dice que no le importa, ahí te das cuenta que todo viene de conversaciones”, afirmó.

García Hernández proyectó un escenario de cambios en el poder, al señalar: “Pienso que en Cuba va a pasar lo mismo que en Venezuela. Van a caer Díaz-Canel y Marrero, que es el primer ministro”.

La situación social y económica de Cuba intensifica el malestar popular. El historiador describió una vida cotidiana marcada por la precariedad. “Se vive muy mal en Cuba, un país que no desarrolló su soberanía energética. En Cuba se vive sin electricidad con un salario de 20 dólares al mes. La Habana es la única capital del continente sin transporte público“, expresó.

Y completó: “La clase trabajadora en Cuba está contra las cuerdas. La leche es un producto de lujo. Hay una represión muy grande, incluso hacia los sectores de la llamada izquierda crítica”.

El indulto de 2.010 personas es el quinto que realiza el régimen cubano desde 2011, según cifras oficiales; y eleva a más de 11.000 el total de excarcelados en ese periodo. En enero de 2025 se liberaron 553 reclusos en el contexto de negociaciones con Estados Unidos y la mediación de la Santa Sede. En 2019 y 2016, los indultos alcanzaron a 2.604 y 787 personas, respectivamente.

El papel de la Iglesia Católica como canal de mediación entre Cuba y Estados Unidos fue clave durante décadas, y resultó decisivo para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas en 2015 durante el segundo mandato de Barack Obama. El nuevo indulto se anunció sin listas públicas ni verificación independiente de las identidades de los beneficiados, mientras persiste un enfoque punitivo sobre la reincidencia y la exclusión de condenados por delitos políticos.

La combinación de crisis económica, represión y negociaciones diplomáticas configura un escenario incierto para las expectativas de apertura política en la isla. El anuncio oficial, presentado como un gesto humanitario, se percibe en amplios sectores de la sociedad y la oposición como una maniobra limitada, que no responde a las demandas de libertad para quienes enfrentan condenas por razones políticas.

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