El minuto clave: cuándo el hielo acelera la recuperación de una lesión según la ciencia

Los especialistas destacan que utilizar el hielo en las primeras seis horas posteriores a una lesión traumática reduce el dolor y la inflamación, favoreciendo la recuperación y minimizando el daño, siempre que se respeten las indicaciones médicas precisas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aplicación de hielo en lesiones musculoesqueléticas es una práctica extendida, pero el momento en que se utiliza resulta fundamental para su evolución. Según especialistas, las primeras seis horas tras el traumatismo son el periodo de ventana de mayor efectividad del hielo: en ese intervalo se puede reducir el dolor, limitar la hinchazón y evitar la extensión del daño. Un artículo reciente publicado por la revista científica British Journal of Sports Medicine resalta que aplicar hielo en este periodo agudo inmediato puede marcar la diferencia en la recuperación.

De acuerdo con Dores Sánchez Corretger, jefa de servicio de Medicina Física y Rehabilitación en el Hospital Universitari Sagrat Cor de Barcelona y miembro de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física, la aplicación precoz de hielo genera dos efectos principales. Por un lado, disminuye el flujo sanguíneo y la acumulación de líquidos en la zona, lo que ayuda a reducir el edema y el sangrado. Por otro, ofrece un efecto analgésico, ya que el frío ralentiza la conducción nerviosa y reduce el dolor.

La profesional explica que, aunque la mayor eficacia del hielo se encuentra en las primeras seis horas tras la lesión, puede seguir siendo útil en las primeras 24 a 48 horas. Más allá de ese periodo, el efecto disminuye y puede incluso volverse contraproducente si se prolonga en exceso, ya que podría interferir en la respuesta inflamatoria natural y retrasar la reparación del tejido.

Qué efectos tiene el hielo en las lesiones

Expertos señalan que aplicar el frío inmediatamente después de un traumatismo ayuda a controlar la hinchazón y limita el avance del daño, siendo especialmente útil en contusiones, esguinces y lesiones musculares agudas según la evidencia científica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los efectos beneficiosos del hielo incluyen la disminución del metabolismo celular, lo que ralentiza las reacciones químicas que pueden extender el daño a zonas adyacentes. Además, el frío reduce el espasmo muscular y facilita la relajación, lo que contribuye a aliviar la tensión y el dolor. Estos mecanismos resultan especialmente útiles en casos de contusiones, esguinces, lesiones musculares agudas y en el postoperatorio inmediato de procedimientos ortopédicos.

Indicaciones y contraindicaciones del uso del hielo

El uso del hielo no está recomendado para todas las lesiones. Según Sánchez Corretger, el frío debe aplicarse principalmente en lesiones agudas traumáticas, como golpes, esguinces o desgarros musculares recientes. En cambio, en situaciones de rigidez articular, contracturas o lesiones crónicas, el hielo puede no aportar beneficios y, en algunos casos, ser perjudicial. La inflamación controlada es necesaria para la reparación tisular, por lo que bloquearla por completo en fases avanzadas puede dificultar la recuperación.

El hielo debe aplicarse con precaución en pacientes con ciertas patologías. Las contraindicaciones incluyen fenómeno de Raynaud, crioglobulinemia, urticaria por frío, alteraciones graves de la sensibilidad y enfermedad vascular periférica significativa. También se recomienda especial precaución en niños, ancianos o personas con dificultad para expresar molestias, así como en zonas con poca cobertura cutánea.

De acuerdo con la evidencia científica, la aplicación debe ser intermitente, precoz y controlada. Se recomienda colocar el hielo sobre la zona afectada durante 10 a 15 minutos por sesión (o hasta 20-30 minutos, según algunas guías), siempre con un paño o protección para evitar el contacto directo con la piel y el riesgo de quemaduras. El procedimiento puede repetirse varias veces al día, con intervalos de 2 a 3 horas, especialmente durante las primeras horas después de la lesión.

Cómo aplicar el hielo

Aplicar hielo más allá de las primeras horas posteriores al trauma puede interferir en la respuesta inflamatoria natural y entorpecer la regeneración tisular, por lo que su empleo debe ser siempre controlado y en situaciones bien indicadas por especialistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo de la crioterapia no es anestesiar completamente la zona, sino modular el dolor y la inflamación sin bloquear la respuesta biológica necesaria para la curación. El exceso de frío puede resultar perjudicial y prolongar el proceso de recuperación. La especialista recomienda alternar periodos de enfriamiento y recalentamiento pasivo durante las primeras horas, evitando la aplicación continua durante tiempos prolongados.

El frío no solo produce vasoconstricción y efecto analgésico, sino que también ralentiza el metabolismo celular y protege el tejido sano que rodea la lesión. Además, ayuda a reducir el espasmo muscular, que a menudo aparece como mecanismo de defensa tras el traumatismo.

Sánchez Corretger indica que el hielo es más útil cuanto antes se aplica tras una lesión aguda. A partir de las doce horas, el uso del frío debe ser más prudente, ya que podría interferir en la fase de reparación y en los procesos fisiológicos necesarios para la regeneración tisular, como la angiogénesis y la activación celular.

Individualización y precauciones

De acuerdo al estudio, no todas las lesiones ni todos los pacientes requieren el mismo tratamiento. La indicación del hielo debe individualizarse según la fase biológica de la lesión, considerando tanto la evolución clínica como el diagnóstico específico. Sánchez Corretger enfatiza que el objetivo no es eliminar completamente la inflamación, sino modularla para evitar el daño excesivo y facilitar la recuperación.

La especialista alerta sobre el uso indiscriminado del hielo y recuerda que su efectividad se limita principalmente a la fase aguda. En lesiones crónicas como tendinopatías o artrosis, la aplicación de frío puede ser ineficaz o incluso contraproducente. En cambio, en casos de contracturas musculares o rigidez articular, el calor suele resultar más beneficioso.

No obstante, para un uso adecuado del hielo es fundamental la educación del paciente y el seguimiento profesional, especialmente en deportistas o personas con antecedentes de lesiones frecuentes. El hielo, bien utilizado y en el momento adecuado, puede ser una herramienta eficaz para controlar el dolor y limitar el daño inicial, pero nunca debe sustituir el asesoramiento médico ni ser la única medida terapéutica.