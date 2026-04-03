Helmut Ditsch exigió explicaciones por el retiro de su obra sobre el glaciar Perito Moreno de la Casa Rosada

El artista plástico argentino Helmut Ditsch confirmó hoy que se enteró por Infobae acerca del retiro de la reproducción de El triunfo de la naturaleza, (2006) cuyo original se expuso desde 2012 en la antesala de la Sala Eva Perón de la Casa Rosada y, cinco años después, tomó su lugar una reproducción en alta calidad de la misma obra hecha en carbon print con una resolución de 4 mil mega pixel.

El reconocido artista, nacido en Villa Ballester y radicado desde 1988 en Viena, expresó su desconcierto por la falta de comunicación oficial: “No, yo les quiero preguntar a ustedes si saben algo, porque el Gobierno no me responde. Yo le envié un e-mail a la persona encargada del patrimonio después de haber visto la noticia que salió en tu medio”, dijo Ditsch, vía teleconferencia, al periodista Nacho Girón, en Infobae al Amanecer, co-conducido junto a Luciana Rubinska y Belén Escobar.

El reconocido artista Helmut Ditsch posa con una paleta frente a su impresionante pintura que representa un paisaje glaciar, mostrando su profunda conexión con la naturaleza a través del arte. (@helmut_ditsch)

Y enfatizó su sorpresa. “Nadie se contactó conmigo, ni siquiera de manera informal”. Su reacción inmediata fue escribirle al departamento de Patrimonio en la sede de Gobierno. “Esto me está empezando a preocupar porque, ya hace días que les escribí amablemente que me informen cuál es el daño y en dónde está la obra y recordarles que es mía, porque si la van a poner en un depósito ya mismo voy a buscarla y la dono a alguna universidad”, aclaró con vehemencia.

“Problemas estructurales” fue la versión oficial que llegó desde Casa Rosada por lo cual la reproducción de su obra fue removida de su lugar de exposición. A lo que Ditsch se preguntó: “¿Qué significa problemas estructurales? Puede ser de restauración, pero esa no puede ser la excusa porque esa obra no se puede restaurar, porque es una copia. El único daño que se le puede hacer es con un cúter, cortar, que tenga algún corte”, reiteró.

El proceso de creación de su obra récord: El hielo y la eternidad transitoria

El artista solicitó que como esa obra es de su patrimonio y la cedió a la Casa Rosada, sea cual fuere el Gobierno o color político en cuestión, “para cuando ellos decidan podrían devolvérmela, siempre”, agregó.

La cesión de la obra y el retiro de la misma

Ditsch explicó el contexto del acuerdo artístico durante la entrevista de esta mañana. “Llegó en la gestión de Cristina Kirchner, cuando se terminó de restaurar la sala Eva Perón. Y quedó claro que eso era cedido. Yo, luego, les pregunté si ellos quieren comprar una obra y me dijeron que ´no´, que si tenía algo para darles".

Como el artista sabía que era para una sala de acceso público -ya que hay visitas guiadas a Casa Rosada para colegios e instituciones durante tres días de la semana-, él señaló que los sucesivos gobiernos aceptaron la presencia de la obra, hasta este retiro. “Después del gobierno de Cristina, les pregunté si querían la obra todavía o si preferían que me la lleve. Y Mauricio Macri me dijo que no, que estaba fascinado y es un fan de la obra. Y así siguió con el próximo gobierno y esta es la primera vez que se saca de ese lugar”.

Uno de los mensajes del artista argentina en reclamo de la obra que fue retirada de la Casa Rosada

La decisión de retirar la obra coincide con el tratamiento en el Congreso de la Ley de Glaciares, una legislación que protege estos ecosistemas y limita la minería cercana.

La Ley 26.639, sancionada en 2010 y reglamentada en 2011, establece presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y el ambiente periglacial, y ha generado fuertes fricciones entre ambientalistas y empresas del sector minero.

Ditsch relacionó el episodio con el clima de debate sobre el tema: “No puedo decirlo que es una coincidencia, pero me hace mucho ruido. Justo ahora. Una obra que la vieron millones de personas desde el 2012″, se lamentó el artista.

"Que me informen cuál es el daño y en dónde está la obra y recordarles que es mía, porque si la van a poner en un depósito ya mismo voy a buscarla y la dono a alguna universidad", dijo durante la entrevista en Infobae al Amanecer

Y aprovechó para remarcar los riesgos de las actividades extractivas sobre los glaciares: “El sentido común se está perdiendo”, advirtió. “Por eso, cuando ahora se debate la ley de glaciares, no es menor el aspecto de la fragilidad de ese fenómeno que puede desaparecer de un día para el otro. Entiendo perfectamente que el Estado necesite ingresos, que necesite ver dónde se puede hacer, dónde se pueden producir divisas, pero la meseta patagónica está llena de tierras raras, necesitas agua para la minería, conozco a las empresas austríacas que son especialistas en los túneles para las mineras", sorprendió acerca del conocimiento acerca del tema.

Y agregó: “Las mineras tienen un muy mal nombre mundialmente, si se meten en hacer trabajos de perforación cerca de glaciares, es la peor propaganda que ellos pueden hacer y van a tener más pérdida que lo que pueda dar de ganancia“, cerró.

Antecedentes y el lugar del arte argentino en el patrimonio oficial

La exhibición de obras de artistas consagrados en la Casa Rosada y otros edificios públicos es tradición en el patrimonio estatal argentino. Ditsch detalló la colocación de su trabajo: “Cuando hicimos el cambio del original por la copia (en 2017), la hicimos en una acción comando para que el público no se dé cuenta. Es una impresión de altísima calidad que costó, en su momento, unos quince mil euros“. Y fue pagada por el artista, sin ninguna ayuda del Gobierno argentino, que él solicitó.

La cesión de obras al Estado ha incluido piezas de Benito Quinquela Martín, Antonio Berni y Xul Solar evidencia la interacción entre arte y función institucional. “Toda la gente de patrimonio deberían ser, en general, muy respetuosos y, aparte, deben ser personas dedicadas al rubro de la restauración y académicos. Lo primero que hacen es llamar al artista, porque lo más fácil para restaurar una obra, si el artista está vivo, es llamarlo a él”, enfatizó.

Ditsch escaló los hielos del glaciar y de allí su conexión con este paisaje

Y dejó un mensaje acerca de su obra récord, El hielo y la eternidad transitoria, también inspirada en el Glaciar Perito Moreno -que nunca estuvo en Argentina- y fue adquirida por 1.615.900 euros por la fundación HPH Privatstiftung -récord de venta en el arte argentino- en manos de Hans Peter Haselsteiner, uno de los empresarios más influyentes del sector de la construcción en Europa.

La transacción, que consolida la posición de Helmut Ditsch como el artista argentino más cotizado, forma parte de un acuerdo aún mayor: la fundación, con sede en Viena, adquirió además el 49% del resto de la obra del pintor, elevando la inversión total a 5.560.000 euros.

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