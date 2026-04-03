Mica Viciconte recordó el disfraz que usó para cumplirle una fantasía a Fabián Cubero: “Me dio mucha vergüenza”

La influencer recordó con humor cuando se vistió de porrista para su pareja (Video: Telefe Streams Telefe)

La conversación en el streaming de Telefe sobre el reality Gran Hermano tomó un giro inesperado cuando el tema central pasó de analizar el desempeño de los participantes a revelar aspectos personales de los conductores y panelistas. Todo comenzó con el anuncio de que el próximo sábado es el cumpleaños de Fede Popgold, uno de los presentadores del ciclo, lo que derivó en un intercambio sobre los regalos preferidos por cada uno de los integrantes del panel.

En ese contexto distendido, Mica Viciconte expresó que disfruta recibir ropa deportiva como obsequio. Por su parte, el propio Fede confesó que prefiere los boxers de marca. La dinámica se tornó más íntima cuando Kennys Palacios, sin dudarlo, señaló a Daniela Celis como fanática de la lencería y los juguetes sexuales, abriendo paso a una charla cada vez más personal y desinhibida sobre gustos y preferencias.

La conversación continuó con la intervención de Anna Del Boca, también panelista, quien consultó a Mica sobre su opinión respecto de los disfraces eróticos. Fue entonces cuando la pareja de Fabián Cubero compartió una experiencia personal que desató risas y complicidad en el estudio. Mica relató: “Tengo un cajón gigante, desde uno que parezco un matambre hasta lo que quieras”. Esta frase, cargada de humor, reflejó la naturalidad con la que se abordó el tema entre los presentes.

Al recordar una de sus experiencias con disfraces, Mica narró un episodio que, según sus palabras, la hizo sentir “humillada” y divertida al mismo tiempo. Contó el momento en que, tras tomar una copa de vino, decidió sorprender al exfutbolista vistiéndose de porrista. “Me sentía un choripán, te lo juro. Porque yo no soy una persona sexy, ya lo saben. Entonces, es humillante lo que voy a decir... me hice dos colitas. Ya imaginate mi cara con dos colitas, y con un chupetín en la mano. Fabi en el sillón sentado, como diciendo: ‘¿cuánto va a tardar esta piba?’”. Detalló que el atuendo incluía una pollera tableada y un top, completando así el look de animadora.

Mica Viciconte y Fabián Cubero comenzaron su relación en 2017

La escena, según describió Mica, se tornó aún más cómica cuando dudó a la hora de enfrentar la mirada de su pareja. “Fabi, no puedo salir del baño, me da mucha vergüenza’. Me dice: ‘Pero dale’. Y salí... peor, porque me quise hacer la sexy con el chupetín. Pero esa vez fue la última. O sea, debut y despedida con los disfraces sexys. Este de porrista era medio baratón”, cerró entre risas.

El relato de Mica, cargado de autocrítica y simpatía, dejó en claro que las experiencias con disfraces eróticos pueden ser tan divertidas como incómodas. La sinceridad con la que abordó el tema generó empatía entre los presentes y permitió abrir un debate sobre las dinámicas íntimas en la pareja, sin perder el tono humorístico que caracterizó toda la charla.

Es que pese a ese momento, Mica no solo reconoció que le gustan, sino que también reveló tener una colección variada, lo que generó comentarios y bromas entre los presentes. “Me parece que después de un par de años tenés que jugar un poco. Yo le dije que se ponga un elefantito, esas cosas”, compartió Mica, haciendo referencia a la importancia de mantener la chispa en la pareja a través del juego y la innovación.

La charla evidenció cómo, con el paso del tiempo, las parejas buscan nuevas formas de sorprenderse y divertirse juntas. Incorporar disfraces y juegos puede ser una manera de fortalecer el vínculo y romper con la rutina, siempre desde el consentimiento y el respeto mutuo. En este caso, la actitud relajada y el sentido del humor funcionaron como aliados para abordar un tema que, en otros contextos, podría resultar incómodo o tabú.