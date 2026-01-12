Así funciona la nueva técnica no invasiva para vigilar el estado vital de los delfines

La termografía aérea revoluciona la forma en que se monitorea la salud de los delfines, permitiendo observaciones precisas sin contacto físico (CEBEL/Flinders University)

El uso de drones equipados con cámaras térmicas marcó un cambio profundo en el monitoreo no invasivo de la salud animal, especialmente en delfines.

Un equipo de Flinders University en Australia validó una técnica de termografía infrarroja aérea que permite obtener datos fisiológicos claves en delfines mulares bajo cuidado humano, sin manipulación directa, según un estudio publicado en Journal of Thermal Biology. Este avance representa una alternativa moderna frente a los métodos invasivos utilizados tradicionalmente para evaluar parámetros vitales.

El monitoreo de la salud de los cetáceos resulta esencial para la conservación de especies y la ciencia veterinaria. Hasta ahora, medir la temperatura corporal central o la frecuencia respiratoria exigía métodos invasivos, como sondas rectales o dispositivos internos, que podían generar estrés y modificar el comportamiento de los animales.

La posibilidad de obtener datos precisos sin contacto físico supone un progreso relevante en bienestar animal y eficiencia científica.

La incorporación de drones equipados con cámaras térmicas facilita la recolección de datos fisiológicos en cetáceos de manera rápida y remota (CEBEL/Flinders University)

Validación científica y ventajas del método

El equipo de Flinders University empleó drones multirrotor equipados con cámaras térmicas de alta precisión para capturar imágenes termográficas de 14 delfines mulares adultos en el Sea World de Gold Coast.

Las pruebas, realizadas en el verano y el invierno austral de 2023, incluyeron vuelos a distintas alturas, entre 5 y 30 metros, y el uso de ángulos de cámara tanto cenitales como inclinados.

Los resultados demostraron que la mayor precisión se alcanzó a una altura de 10 metros y con la cámara en ángulo cenital, con una desviación máxima de ±0,19 ℃ respecto a la termografía manual convencional. Este margen es óptimo para detectar fluctuaciones fisiológicas superficiales.

Asimismo, las mediciones de la frecuencia respiratoria fueron más exactas bajo estas mismas condiciones, mientras los delfines nadaban en libertad.

Una de las principales ventajas de la técnica validada es que no requiere contacto físico ni genera estrés en los animales, lo que representa una mejora significativa respecto a los métodos tradicionales. El equipo de investigadores resaltó que la termografía infrarroja aérea aplicada con drones constituye un método fiable y no invasivo para monitorear la temperatura superficial y la respiración de los delfines.

El uso de drones ha demostrado ser fiable y no invasivo para registrar la temperatura superficial y la respiración de los delfines en condiciones controladas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Limitaciones y potencial para la conservación marina

El estudio identificó algunas limitaciones relevantes en la aplicación del método. Aunque la temperatura registrada en el orificio respiratorio mediante un dron mostró buena concordancia con las mediciones no invasivas manuales, no reemplaza la temperatura rectal como estimador de la temperatura corporal central.

Los autores observaron una correlación débil entre ambos métodos, lo que indica que la técnica, si bien útil para monitorear estados fisiológicos superficiales, aún no permite estimar con precisión el estado térmico interno de los animales.

Flinders University señaló la necesidad de seguir validando esta herramienta en condiciones de campo y ampliar su uso a otras especies de cetáceos para confirmar su eficacia fuera de ambientes controlados.

Además, recomendaron analizar el impacto de factores ambientales, como la humedad y la temperatura del aire, que en este ensayo tuvieron una influencia mínima, pero podrían resultar determinantes en entornos naturales más variables.

Aunque la técnica aún no sustituye los métodos invasivos para estimar la temperatura interna, su desarrollo abre nuevas posibilidades para el estudio y protección de especies marinas vulnerables (Imagen Ilustrativa Infobae)

El potencial de esta innovación es considerable para la gestión internacional de fauna marina vulnerable. La combinación de reducción del estrés animal y la obtención eficiente de datos fisiológicos críticos convierte a la termografía aérea con drones en una herramienta prometedora para la conservación de delfines en América Latina y otras regiones del mundo.

Los científicos de Flinders University concluyeron que el perfeccionamiento y la validación continua en escenarios reales podrían posicionar a la termografía infrarroja aérea como una herramienta esencial para el monitoreo de la salud de mamíferos marinos, tanto bajo cuidado humano como en estado silvestre.