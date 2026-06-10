La emoción de Flavia Palmiero al cumplirse 40 años de La Ola Verde: “La gente fue la que me eligió”

Introducción del programa infantil 'La Ola Verde', conducido por Flavia Palmiero.

Hay recuerdos que no envejecen y permanecen suspendidos en algún rincón de la memoria colectiva, intactos, esperando ser despertados por una canción, una fotografía o una simple frase. Para toda una generación de argentinos, ese recuerdo tiene el color de las tardes frente al televisor, el sonido de los dibujos animados y una voz que parecía atravesar la pantalla para hablarle a cada chico en particular. En diciembre de 1985 nacía La Ola Verde, el ciclo que se convertiría en un fenómeno de la televisión infantil. Y pocos meses después, el 10 de junio de 1986, hace 40 años, una joven de apenas 19 años llegaría para transformarlo en algo mucho más grande: un universo propio. Su nombre era Flavia Palmiero.

Cuando el programa debutó el 2 de diciembre de 1985 por Canal 11, estaba conducido por Ani Sosa Cordero y acompañado por el inolvidable Señor Televisor, aquel personaje con cabeza de pantalla cuya voz pertenecía al histórico locutor Héctor Ascione. La propuesta, producida por Susana Fontana, reunía algunos de los dibujos animados más populares del momento, desde La Pantera Rosa y Tom y Jerry hasta El Inspector y Súper Ratón. Era una apuesta fuerte para las tardes infantiles, pero nadie imaginaba todavía que estaba gestándose uno de los fenómenos culturales más importantes de la década.

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El destino del programa cambiaría en mayo de 1986. Tras la salida de Sosa Cordero, las autoridades del canal comenzaron a buscar una reemplazante. Entonces alguien recordó a una joven actriz que meses antes había irrumpido en una oficina con un proyecto infantil bajo el brazo y una convicción difícil de ignorar. Aquella muchacha era Flavia Palmiero.

Una hoja de programación televisiva de 1986 muestra los programas del día, destacando 'La Ola Verde' en sus inicios, antes de que Flavia Palmiero se convirtiera en su icónica conductora.

Lo curioso es que la historia había comenzado mucho antes. Muchísimo antes. En una casa donde una niña jugaba sola mientras imaginaba el futuro que algún día quería construir. Décadas después, la propia Palmiero recordaría aquellas escenas con una mezcla de emoción y asombro: “Cuando yo era chiquita, jugaba a que conducía programas para chicos. Agarré el trípode del secador de pelo de mi mamá, le ponía una caja de cartón y como lente un rollo de papel higiénico. Presentaba dibujitos, cantaba, bailaba. Qué increíble, ¿no? De chica jugaba a lo que después se convertiría en mi vocación, en mi profesión y en mi trabajo”.

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Aquella infancia no había sido sencilla. Hija única de padres separados en una época donde las familias ensambladas eran una rareza, Palmiero atravesó experiencias que la obligaron a crecer demasiado rápido. “Sentí el abandono de mi papá, la ausencia. Y eso fue un gran motivador. Una fortaleza. Yo tenía todo en contra, pero quería escribir una historia distinta para mi vida”, contaría años después. Quizás allí, en esa necesidad de construir un camino propio, comenzó a forjarse la perseverancia que terminaría llevándola a la televisión.

Su llegada al medio fue tan inesperada como vertiginosa. A los 17 años protagonizó la primera película sobre Eva Perón filmada en el mundo, en plena dictadura militar. De pronto, aquella adolescente apareció en revistas, diarios y programas de televisión. Sin embargo, mientras las ofertas cinematográficas se multiplicaban, ella seguía sintiendo que su lugar estaba en otro lado. “Yo sabía las cosas que quería hacer y las que no. Me ofrecían películas importantes, pero la mayoría incluían desnudos y sentía que ese no era mi camino. Entonces escribí mi primer programa infantil. Tenía apenas diecinueve años”, recordaría.

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Esta imagen muestra la programación televisiva de Canal 13 y Canal 11 de 1986, destacando el programa infantil "La Ola Verde" conducido por Flavia Palmiero.

Lo que vino después parece una escena escrita por el destino. Mientras participaba de la telenovela Rossé, con una mezcla de ingenuidad y determinación, pidió una reunión con el director artístico de Canal 11 para presentar su proyecto. Era una audacia impensada para una joven sin experiencia como conductora. Sin embargo, fue recibida. Escucharon su propuesta. Y aunque finalmente no fue aprobada, aquella entrevista dejó una impresión imborrable.

“Después fue Flavia está de fiesta ese programa, aunque no lo puedas creer. El director artístico del canal me dijo: “Bueno, si eres tan caradura como para presentar este proyecto, que es bastante ambicioso, vas a ser una gran conductora”. Y me dice: “Bueno, pero ahora tenemos La ola Verde”. Había una chica, hacía muy poquitos meses que estaban, así que me fui", recordó Palmiero. Salió de aquella oficina con el proyecto bajo el brazo y la sensación de haber perdido una oportunidad. Lo que no sabía era que el destino ya estaba trabajando para ella.

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Poco tiempo después sonó el teléfono. La conductora de La Ola Verde había renunciado y alguien se acordó de aquella chica que se había animado a tocar la puerta. “Y yo acepté a ciegas. La verdad, no era el programa que yo soñaba hacer, pero era una forma de arrancar”.

Flavia Palmiero en una captura del filme en que interpretó a Evira

Su debut ocurrió en junio de 1986. El Señor Televisor anunció la llegada de una nueva amiguita. Entonces apareció ella. Sonriente, espontánea, descontracturada. Muy distinta a todo lo que se había visto hasta ese momento en la televisión infantil argentina.

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“Recuerdo perfectamente ese día. El Señor Televisor dijo: ‘Chicos, tengo una nueva amiguita para presentarles. Se llama Flavia’. Entonces entré y dije: ‘Hola, chicooos’. Y ahí quedó para siempre. Para siempre en mi corazón”.

La frase se convertiría en una marca registrada. Pero el verdadero cambio iba mucho más allá de un saludo. Palmiero entendió algo que revolucionó el vínculo entre la televisión y la infancia. Los chicos ya no querían una figura solemne que les hablara desde arriba. Necesitaban alguien cercano. Alguien auténtico.

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La reconocida presentadora y actriz Flavia Palmiero posa sonriente luciendo su distintivo cabello rizado y un atuendo casual de camisa a rayas.

“Yo tenía diecinueve años. No podía ser ni la maestra ni la mamá de los chicos. Podía ser la hermana mayor. Entonces les hablé como pares. Rompí el vidrio de la televisión. Quería que ellos entraran a la pantalla y jugaran conmigo”, explicaría.

La apuesta no fue sencilla. De hecho, según contó la propia conductora, muchos productores desconfiaban de aquel estilo espontáneo y desestructurado. “No les gustaba. Querían seguir con la forma tradicional de hacer televisión infantil. Pero tuve la bendición de que los chicos me entendieron enseguida. Ellos entendieron exactamente lo que yo quería hacer”. Y así fue. El éxito resultó inmediato.

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Las cartas comenzaron a llegar por miles. Los índices de audiencia crecían semana tras semana. Los personajes que acompañaban a Palmiero se transformaron en figuras queridas por el público. Al Señor Televisor se sumaron Grock, el recolector de estrellas; Pelín; Lubi; Pinta; Monoco y el Elefantito. Cada uno construyó una identidad propia dentro de un universo donde la fantasía convivía con la cercanía y la participación de los chicos.

Flavia Palmiero sonríe mientras posa con el icónico Señor Televisor, el entrañable personaje que marcó a generaciones en la televisión argentina.

Y mientras el país celebraba uno de los momentos más felices de su historia deportiva, La Ola Verde también comenzaba a convertirse en un símbolo de época: “Me da mucha emoción que este aniversario coincida con el Mundial. Porque el 25 de junio ganamos la final de México 86 y nosotros estábamos haciendo La Ola. Estamos muy ligados a ese momento del país. Ese ‘Hola, chicos’ no me lo olvidaré nunca más en mi vida. Me cambió la vida una vez más”.

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La expansión fue tan rápida que apenas semanas después de asumir la conducción llegó la primera temporada teatral, durante las vacaciones de invierno de 1986 en el Circo Rodas. Las funciones se llenaban. Los chicos hacían largas filas para verla. Los padres observaban sorprendidos cómo aquella joven de sonrisa permanente se había convertido en un fenómeno popular.

Mientras tanto, las tardes de Canal 11 seguían creciendo. Llegaron los clásicos de Warner Bros., El Pájaro Loco, Los Autos Locos, La Hormiga Atómica, Manotas y tantos otros personajes que acompañaron a una generación entera. Pero La Ola Verde ya era mucho más que una pantalla donde se emitían dibujos animados. Era un espacio de encuentro.

Flavia Palmiero sonríe con su mano en la barbilla junto a Pelín, la famosa mascota

Las cartas se leían al aire. Los juegos involucraban a los televidentes. Los personajes cantaban canciones que rápidamente se volvían parte de la vida cotidiana de miles de familias.

Temas como Hay que guardar los juguetes, interpretado por Grock, Todo me sale mal o la inolvidable canción principal del programa se transformaron en verdaderos himnos infantiles. Mucho antes de YouTube, Spotify o TikTok, aquellas melodías viajaban de patio en patio, de cumpleaños en cumpleaños y de memoria en memoria.

El fenómeno alcanzó niveles extraordinarios. Durante sus años de mayor popularidad, La Ola Verde llegó a obtener picos cercanos a los 30 puntos de rating, cifras que hoy resultan difíciles de imaginar para cualquier programa, no sólo los destinados al público infantil. Pero más allá de los números, hubo algo mucho más importante: el vínculo emocional.

Flavia Palmiero en el impactante Circo Rodas en 1986

Porque para millones de chicos Flavia no era simplemente una conductora. Era la compañera de las tardes. La voz que estaba ahí cuando terminaban las clases. La persona que leía las cartas que escribían con dedicación. La figura que los hacía sentir protagonistas de una aventura compartida.

Con el paso de los años, el programa se transformó en un fenómeno cultural. Aunque curiosamente, mientras lo estaba viviendo, Palmiero no llegó a dimensionarlo: “En ese momento yo no me imaginaba que iba a llegar tan lejos, realmente. En la tele eras como el último orejón del tarro. Un programa de niños no era importante para un canal, no era algo así como lo que fue. Pero bueno, yo la peleaba. Yo con cada director artístico que entraba al canal me sentaba, le decía: ‘Yo quiero canciones, quiero juegos, quiero esto, quiero lo otro’. Varios me dijeron que no, hasta que llegó uno que se llamaba Gustavo Yanklevich, que fue director artístico en la era estatal y me dijo: “Sí, perfecto”. Después, obviamente, él me llevaría a Canal Nueve, convirtiendo La ola verde en La Ola está de fiesta y haciendo un suceso enorme, impresionante".

A fines de 1989, Palmiero decidió iniciar una nueva etapa profesional y se trasladó a Canal 9 con La Ola está de fiesta. El fenómeno que había construido ya formaba parte de la historia grande de la televisión argentina y coninuaría así su camino.

Final del programa infantil 'La Ola Verde', conducido por Flavia Palmiero. Un numeroso grupo de niños, vestidos con guardapolvos blancos, conforma la audiencia en vivo.

“Yo muero de amor cuando me dicen que no se pueden olvidar de esa época. Nadie se puede olvidar de esa época. Hoy día veo que es un fenómeno cultural. La verdad, en ese momento no lo dimensionaba”, detalló.

Quizás por eso, hace apenas unos días, decidió abrir una caja de recuerdos que conserva en su casa. Una especie de cápsula del tiempo donde permanecen guardados fragmentos de aquella aventura. Discos de oro, de platino, fotografías, VHS, álbumes de figuritas, vestuario original. Objetos que sobrevivieron al paso de las décadas: “A mí me emociona muchísimo. Esa caja existe de verdad. La tengo guardada en mi escritorio. Tengo discos de platino, de oro, vestuario, un montón de recuerdos. Y los mensajes que recibí cuando mostré todo eso fueron increíbles”. Las redes sociales, reconoce, le permitieron reencontrarse con aquellos chicos que alguna vez le escribían cartas.

Hay una pregunta que inevitablemente aparece cuando se cumplen cuatro décadas de una historia tan trascendente. ¿Qué le diría hoy a la adolescente de 19 años que ingresó por primera vez al estudio de Canal 11 sin saber que estaba a punto de convertirse en un ícono de la televisión argentina?

Flavia Palmiero realiza un recorrido por objetos de su trayectoria artística. En el video se la observa sosteniendo un peluche, un disco de vinilo del programa "Flavia está de fiesta", y patines. También presenta un programa impreso de teatro infantil. La grabación, un segmento de rememoración, celebra los 40 años del debut de Palmiero en "La Ola Verde", exhibiendo artículos de su carrera en la televisión.

Flavia se toma unos segundos antes de responder. Suspira. Y la emoción se vuelve evidente: “¿Qué le diría? Lo lograste. Lo lograste. Porque esa Flavia soñaba en grande y no lo decía. Ni siquiera se lo decía a ella misma. Pero la peleó mucho. Tuvo perseverancia, disciplina, voluntad y contenido”. Luego vuelve a suspirar. Y completa la idea que parece resumir toda su historia: “La realidad es que la gente fue la que me eligió. Los chicos. Las familias. Ellos me dieron el lugar más importante que tuve en la televisión. Así que le diría: qué inteligente que fuiste. Porque era algo que faltaba y vos lo lograste. Chapeau”.

Cuatro décadas después, el recuerdo sigue intacto.

Sobrevive en las canciones que todavía algunos pueden cantar de memoria. En los VHS guardados en cajas familiares. En las fotos gastadas por el tiempo. En los álbumes de figuritas que nunca se completaron. En los discos que todavía cada tanto suenan. Pero, sobre todo, sobrevive en la memoria emocional de quienes fueron chicos en aquellos años.

Porque hay programas exitosos y hay programas que se convierten en parte de la vida de las personas. La Ola Verde pertenece a esa categoría. Todo comenzó una tarde de junio de 1986. El Señor Televisor anunció la llegada de una nueva amiguita. Ella sonrió, miró a cámara y dijo: “Hola, chicooos”. El resto fue historia.