Tormenta tropical Cristina: marejadas e inundaciones golpean la costa Pacífica de Nicaragua

Negocios afectados en Corinto, Chinandega. (Foto: EFE/ STR)

Las marejadas y las lluvias intensas de la tormenta tropical Cristina ya provocaron inundaciones costeras, deslizamientos de tierra y daños en infraestructuras turísticas y pesqueras a lo largo del litoral Pacífico de Nicaragua.

Comunidades como Poneloya y Las Peñitas han visto cómo el mar superó la franja de arena e ingresó en calles y comercios, mientras que en Corinto los negocios resultaron inundados y los equipos tuvieron que ser trasladados de urgencia por la irrupción de corrientes en la zona urbana.

La presencia casi inmóvil de Cristina, situada frente a la costa nicaragüense a 150 kilómetros al norte de Managua, mantiene en vilo a la región y prolonga el riesgo de lluvias extremas. El fenómeno ha intensificado los daños en León, Chinandega, Rivas y la capital, debido a la persistencia de vientos, oleaje y precipitaciones, especialmente en sectores expuestos del Pacífico.

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Las autoridades advirtieron que los acumulados de lluvia pueden alcanzar hasta 300 milímetros en zonas costeras del país y de Centroamérica entre el martes y el jueves.

Esta cantidad de agua puede ocasionar inundaciones peligrosas y deslizamientos de tierra, sobre todo en áreas montañosas, y las marejadas podrían inundar sectores costeros por la presencia de olas grandes y peligrosas. Según información de Confidencial.digital, la tormenta se mantendría cerca de las costas de Nicaragua, Honduras y El Salvador durante las siguientes horas.

Municipios y comunidades afectados

En municipios como La Paz Centro, la saturación del suelo causó el colapso de una pared en un instituto local. Las lluvias y el mar han impactado también Nagarote, Quezalguaque, Telica, El Jicaral y Malpaisillo.

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En Poneloya y Las Peñitas, el agua ingresó en áreas turísticas y comerciales, mientras brigadas municipales trabajan en la limpieza de vías y atención de emergencias.

El departamento de Rivas reportó daños en embarcaciones pesqueras y negocios turísticos, con incidentes similares en San Juan del Sur y Tola, donde las marejadas arrastraron lanchas y provocaron inundaciones en comercios de Playa El Coco y Playa Popoyo. Se recomendó a los pescadores, operadores turísticos y transporte lacustre adoptar todas las medidas de seguridad y trasladarse a puerto seguro si es necesario.

La tormenta tropical Cristina ya provocó marejadas, lluvias intensas, inundaciones costeras y daños en infraestructuras turísticas y pesqueras del Pacífico de Nicaragua. (Foto: EFE/ STR)

Durante el avance de la tormenta tropical Cristina, los daños en infraestructuras costeras y la amenaza de mayores precipitaciones han obligado a las autoridades municipales y estatales a mantener dispositivos de emergencia en los puntos más vulnerables. El fenómeno sigue frente al litoral, lo que extiende la alerta.

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Incidentes en Managua y Carazo

El paso de Cristina también dejó incidentes en Carazo, donde cinco pescadores de Casares fueron rescatados tras naufragar a nueve kilómetros de la costa, cuando una ola volcó su lancha durante la madrugada del 8 de junio. Los tripulantes permanecieron a la deriva hasta que otros pescadores lograron encontrarlos.

En Managua, las lluvias deterioraron la carretera a Masaya a la altura del kilómetro 13, donde se hundió un tramo por la acumulación de agua. La alcaldía informó que sus equipos realizaron limpieza en drenajes y cauces de varios barrios para retirar sedimentos y prevenir nuevas inundaciones.

Mientras las afectaciones en embarcaciones, viviendas y comercios continúan acumulándose, la vocera del gobierno aseguró que “gracias a Dios no hemos tenido incidencias significativas”. Este balance fue difundido también por Confidencial.digital.

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La persistencia de la tormenta frente a Nicaragua mantiene el pronóstico de lluvias y oleaje en los próximos días, lo que mantiene a las autoridades y a la población en alerta ante la posibilidad de nuevos daños y emergencias.