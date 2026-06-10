Nicaragua

Tormenta tropical Cristina: marejadas e inundaciones golpean la costa Pacífica de Nicaragua

El agua del mar rebasó la franja de arena y entró en calles y comercios de Poneloya y Las Peñitas, mientras en Corinto varias tiendas quedaron anegadas y movieron equipos de urgencia

Guardar
Google icon
Negocios afectados en Corinto, Chinandega. (Foto: EFE/ STR)
Negocios afectados en Corinto, Chinandega. (Foto: EFE/ STR)

Las marejadas y las lluvias intensas de la tormenta tropical Cristina ya provocaron inundaciones costeras, deslizamientos de tierra y daños en infraestructuras turísticas y pesqueras a lo largo del litoral Pacífico de Nicaragua.

Comunidades como Poneloya y Las Peñitas han visto cómo el mar superó la franja de arena e ingresó en calles y comercios, mientras que en Corinto los negocios resultaron inundados y los equipos tuvieron que ser trasladados de urgencia por la irrupción de corrientes en la zona urbana.

La presencia casi inmóvil de Cristina, situada frente a la costa nicaragüense a 150 kilómetros al norte de Managua, mantiene en vilo a la región y prolonga el riesgo de lluvias extremas. El fenómeno ha intensificado los daños en León, Chinandega, Rivas y la capital, debido a la persistencia de vientos, oleaje y precipitaciones, especialmente en sectores expuestos del Pacífico.

PUBLICIDAD

Las autoridades advirtieron que los acumulados de lluvia pueden alcanzar hasta 300 milímetros en zonas costeras del país y de Centroamérica entre el martes y el jueves.

Esta cantidad de agua puede ocasionar inundaciones peligrosas y deslizamientos de tierra, sobre todo en áreas montañosas, y las marejadas podrían inundar sectores costeros por la presencia de olas grandes y peligrosas. Según información de Confidencial.digital, la tormenta se mantendría cerca de las costas de Nicaragua, Honduras y El Salvador durante las siguientes horas.

Municipios y comunidades afectados

En municipios como La Paz Centro, la saturación del suelo causó el colapso de una pared en un instituto local. Las lluvias y el mar han impactado también Nagarote, Quezalguaque, Telica, El Jicaral y Malpaisillo.

PUBLICIDAD

En Poneloya y Las Peñitas, el agua ingresó en áreas turísticas y comerciales, mientras brigadas municipales trabajan en la limpieza de vías y atención de emergencias.

El departamento de Rivas reportó daños en embarcaciones pesqueras y negocios turísticos, con incidentes similares en San Juan del Sur y Tola, donde las marejadas arrastraron lanchas y provocaron inundaciones en comercios de Playa El Coco y Playa Popoyo. Se recomendó a los pescadores, operadores turísticos y transporte lacustre adoptar todas las medidas de seguridad y trasladarse a puerto seguro si es necesario.

La tormenta tropical Cristina ya provocó marejadas, lluvias intensas, inundaciones costeras y daños en infraestructuras turísticas y pesqueras del Pacífico de Nicaragua. (Foto: EFE/ STR)
La tormenta tropical Cristina ya provocó marejadas, lluvias intensas, inundaciones costeras y daños en infraestructuras turísticas y pesqueras del Pacífico de Nicaragua. (Foto: EFE/ STR)

Durante el avance de la tormenta tropical Cristina, los daños en infraestructuras costeras y la amenaza de mayores precipitaciones han obligado a las autoridades municipales y estatales a mantener dispositivos de emergencia en los puntos más vulnerables. El fenómeno sigue frente al litoral, lo que extiende la alerta.

Incidentes en Managua y Carazo

El paso de Cristina también dejó incidentes en Carazo, donde cinco pescadores de Casares fueron rescatados tras naufragar a nueve kilómetros de la costa, cuando una ola volcó su lancha durante la madrugada del 8 de junio. Los tripulantes permanecieron a la deriva hasta que otros pescadores lograron encontrarlos.

En Managua, las lluvias deterioraron la carretera a Masaya a la altura del kilómetro 13, donde se hundió un tramo por la acumulación de agua. La alcaldía informó que sus equipos realizaron limpieza en drenajes y cauces de varios barrios para retirar sedimentos y prevenir nuevas inundaciones.

Mientras las afectaciones en embarcaciones, viviendas y comercios continúan acumulándose, la vocera del gobierno aseguró que “gracias a Dios no hemos tenido incidencias significativas”. Este balance fue difundido también por Confidencial.digital.

La persistencia de la tormenta frente a Nicaragua mantiene el pronóstico de lluvias y oleaje en los próximos días, lo que mantiene a las autoridades y a la población en alerta ante la posibilidad de nuevos daños y emergencias.

Temas Relacionados

tormenta tropicalNicaraguaInundacionesDeslizamiento de tierra

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ministerio de Salud de Costa Rica intensifica la vigilancia en locales de alimentos y clausura 39 comercios tras operativo nacional

Más de 700 establecimientos fueron inspeccionados en una semana, con órdenes sanitarias y decomisos por incumplimientos

Ministerio de Salud de Costa Rica intensifica la vigilancia en locales de alimentos y clausura 39 comercios tras operativo nacional

Policía promete nuevas estrategias para erradicar la extorsión en Honduras

La Policía Nacional anunció el fortalecimiento de sus estrategias operativas, investigativas y tecnológicas con el objetivo de combatir las estructuras criminales dedicadas a la extorsión y mejorar la seguridad ciudadana en Honduras

Policía promete nuevas estrategias para erradicar la extorsión en Honduras

Tormenta tropical Cristina avanza hacia El Salvador con lluvias intensas y riesgo de inundaciones

El fenómeno, ubicado al sureste de la capital, provocará aguaceros intermitentes, oleaje elevado y posibles inundaciones en distintas regiones del territorio salvadoreño

Tormenta tropical Cristina avanza hacia El Salvador con lluvias intensas y riesgo de inundaciones

Rescatan con vida a pescador nicaragüense desaparecido tras naufragio en playa costarricense

Jonny Rodríguez Oporta fue hallado mar adentro con severa deshidratación, mientras continúa la búsqueda de otros desaparecidos por el fuerte oleaje provocado por la tormenta tropical Cristina

Rescatan con vida a pescador nicaragüense desaparecido tras naufragio en playa costarricense

Estragos por el mar y alarma ante acumulación de basura en la franja costera de Guatemala

El avance del mar, impulsado por la tormenta tropical Cristina, destruyó viviendas y dañó un cementerio en Iztapa, mientras la costa de Ocós, en San Marcos, quedó cubierta por toneladas de residuos

Estragos por el mar y alarma ante acumulación de basura en la franja costera de Guatemala

TECNO

Qué es y qué significa que te digan jochi: así es la tendencia en TikTok e Instagram

Qué es y qué significa que te digan jochi: así es la tendencia en TikTok e Instagram

Meta enfrenta una nueva presión de Europa: deberá hacer compatible WhatsApp con chatbots de IA de terceros

Todo sobre macOS 27 Golden Gate: novedades, funciones y cambios del nuevo sistema de Apple

¿Cómo funciona el mercado de criptomonedas y cuál es su valor este miércoles 10 de junio?

El viaje del Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA antes de llegar a la sede oficial en México: 150 días y un final con J Balvin y Kaká

ENTRETENIMIENTO

Llega “Elle” la precuela de “Legalmente rubia” a Prime Video

Llega “Elle” la precuela de “Legalmente rubia” a Prime Video

Ariana Grande debutó en el número 1 del Billboard Hot 100 con “Hate That I Made You Love Me” y alcanzó un nuevo récord

Scott Eastwood aclara el estado de su padre y si se retira del cine: “No lo he oído de su boca de momento”

“Para mí fue un punto de inflexión”: Jon Bernthal recordó cómo su papel en The Walking Dead cambió su carrera

Tom Cruise, una tarta de chocolate y 100 tomas: la historia detrás de una de sus escenas más extremas

MUNDO

El momento en que el papa León XIV saludó desde el aire a los pilotos que escoltaban su avión rumbo a Barcelona

El momento en que el papa León XIV saludó desde el aire a los pilotos que escoltaban su avión rumbo a Barcelona

Trump advirtió que Irán tendrá que pagar las consecuencias tras la nueva escalada militar: “¡El matón de Medio Oriente está MUERTO!”

Rusia lanzó más de 200 drones contra Ucrania y Kiev respondió con ataques a objetivos clave del Kremlin

Israel eliminó a Khathar Jmazi, jefe de la infraestructura de transferencias de fondos de Hamas en la Franja de Gaza

Los ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán ponen a prueba el frágil alto el fuego en Medio Oriente