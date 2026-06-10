Investigan la muerte de un tiburón ballena de nueve metros hallado cerca de la ciudad de Panamá

El ejemplar hallado en Playa Veracruz corresponde a una hembra de aproximadamente nueve metros de longitud. Tomada de MiAmbiente

El hallazgo de un tiburón ballena (Rhincodon typus) muerto en Playa Veracruz, en el distrito de Arraiján, volvió a poner sobre la mesa la importancia ecológica de una de las especies marinas más emblemáticas y misteriosas de los océanos tropicales.

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) confirmó que el ejemplar encontrado corresponde a una hembra de aproximadamente nueve metros de longitud que fue localizada en avanzado estado de descomposición en esta playa ubicada a pocos kilómetros de Ciudad de Panamá.

La entidad informó que especialistas realizaron una inspección inicial y procedieron a tomar muestras de tejido para análisis científicos que permitan establecer las causas de la muerte. Mientras se desarrollan las investigaciones, las autoridades recomendaron a la población evitar el contacto con el animal y respetar las medidas de seguridad establecidas en el área.

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Aunque nueve metros representan un tamaño considerable, el ejemplar hallado en costas panameñas estaba lejos de alcanzar las dimensiones máximas registradas para esta especie. El tiburón ballena es reconocido como el pez más grande del mundo y algunos individuos pueden superar los 18 metros de longitud y alcanzar varias decenas de toneladas de peso.

Diversos estudios científicos documentan ejemplares de entre 12 y 18 metros, lo que convierte al animal encontrado en Veracruz en un individuo de tamaño intermedio.

Especialistas tomaron muestras biológicas para determinar las causas de la muerte del animal. Tomada de MiAmbiente

A pesar de su enorme tamaño, el tiburón ballena es completamente inofensivo para los seres humanos. Se alimenta principalmente de plancton, pequeños peces y organismos microscópicos que filtra del agua mediante sus branquias. Su presencia suele ser considerada un indicador de ecosistemas marinos saludables.

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La muerte de un tiburón ballena en costas panameñas no es un evento común. Si bien la especie es observada regularmente en aguas del Pacífico panameño, especialmente alrededor del Parque Nacional Coiba y otras zonas del Pacífico Oriental Tropical, los reportes de ejemplares varados y fallecidos son poco frecuentes.

Panamá forma parte de una importante ruta migratoria utilizada por estos gigantes marinos. Investigaciones desarrolladas por científicos del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI) han demostrado que los tiburones ballena que visitan aguas panameñas realizan desplazamientos de miles de kilómetros a través del océano Pacífico.

Uno de los casos más sorprendentes fue el de una hembra marcada cerca de Coiba que recorrió más de 20 mil kilómetros, estableciendo una de las migraciones más largas registradas para la especie

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Un tiburón ballena llamado Anne nadó a través del Pacífico desde el Parque Nacional Coiba en Panamá hasta la Fosa de las Marianas. Tomada del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI)

Otros estudios también han confirmado que Panamá forma parte de corredores biológicos internacionales utilizados por tiburones ballena que se desplazan entre áreas marinas protegidas de varios países del Pacífico Oriental Tropical.

Precisamente por sus amplios desplazamientos, la especie enfrenta múltiples amenazas. Entre las posibles causas de muerte de ejemplares adultos se encuentran las colisiones con embarcaciones, especialmente en rutas de tráfico marítimo intenso. Investigaciones científicas han identificado que los choques con barcos representan una de las principales fuentes de lesiones graves y mortalidad para poblaciones de tiburón ballena en diferentes regiones del mundo.

Otra posibilidad es que el animal haya sufrido una enfermedad, una infección o algún problema fisiológico asociado a la edad o a factores ambientales. También se consideran riesgos como la ingestión de plásticos, el enmallamiento accidental en artes de pesca o lesiones provocadas por actividades humanas en alta mar.

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Por ahora, ninguna hipótesis ha sido confirmada oficialmente. Los análisis de laboratorio realizados a las muestras recolectadas serán determinantes para conocer qué ocurrió con el animal antes de que su cuerpo llegara a la costa panameña.

Las colisiones con embarcaciones figuran entre las amenazas identificadas para estos gigantes marinos. (Gentileza SWNS-Cambridge)

La atención del caso ha involucrado a MiAmbiente, la Universidad Marítima de Panamá, el Servicio Nacional Aeronaval, la Policía Nacional, la Alcaldía de Arraiján y miembros de la comunidad. Además, se contó con apoyo logístico para las labores de manejo y disposición final del ejemplar.

Mientras continúan las investigaciones, el hallazgo sirve como recordatorio de la relevancia de Panamá dentro de las rutas migratorias de una especie catalogada como en peligro de extinción y cuya conservación depende de esfuerzos coordinados entre países, científicos y autoridades marítimas.

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