Teleshow

Así será el debut de Marcelo Tinelli en Infobae Mundial: entretenimiento, información y grandes invitados

La programación amplía la propuesta de Infobae en Vivo con transmisiones desde Miami, una mesa de periodistas y streamers, y una agenda centrada en el seleccionado argentino

Guardar
Google icon
Marcelo Tinelli debuta con Infobae Mundial: entretenimiento, información y grandes invitados
Infobae inicia una cobertura especial del Mundial 2026 con una programación de información y entretenimiento liderada por Marcelo Tinelli

A tan solo días del inicio del Mundial 2026, Infobae pone en marcha su cobertura especial con una programación enfocada en información y entretenimiento, liderada por Marcelo Tinelli. Desde Miami, el conductor y su equipo transmitirán en vivo para seguir cada movimiento de la selección dirigida por Lionel Scaloni, con entrevistas e invitados del universo futbolístico.

La cobertura de Infobae para esta edición del Mundial combina dos propuestas principales, con especial atención en la participación argentina: la expansión de Infobae en Vivo, el canal de streaming propio del sitio, y un ciclo especial conducido por Marcelo Tinelli que se suma a la programación desde el miércoles 10 de junio.

PUBLICIDAD

El ciclo conducido por Marcelo Tinelli representará el eje principal de la cobertura desde Miami. Tinelli regresa al periodismo deportivo con un programa dedicado al Mundial, que integrará transmisiones en vivo, análisis, entrevistas y la presencia de invitados especiales. El ciclo comenzará el miércoles 10 y se emitirá los lunes, miércoles, viernes y domingos de 21 a 22 horas.

Tinelli contará con un equipo integrado por periodistas, streamers y figuras del fútbol. Entre ellos estarán Yiyo Garcilazo y Benito SDR, junto al exfutbolista José Chatruc y el periodista de Infobae Deportes Pablo Cavallero. Además, la cobertura sumará exjugadores como invitados rotativos en distintas jornadas.

PUBLICIDAD

Marcelo Tinelli debuta con Infobae Mundial: entretenimiento, información y grandes invitados
El equipo de Infobae Mundial estará integrado por Yiyo Garcilazo, Benito SDR, José Chatruc, Pablo Cavallero, entre otros, junto a exjugadores invitados

Al respecto, Yiyo Garcilazo, productor y columnista del programa, dialogó con Teleshow sobre los detalles de la cobertura. “Tenemos preparado un programa superdinámico, lindo, un gran desafío Infobae Mundial, con un contenido en vivo entre una hora y una hora y media. Desde Miami va a conducir Marcelo, habrá una mesa integrada por Santi Grizas (streamer de River), Toto Bordieri (streamer que hace contenido de Boca), después el Cholo Sotile, periodista de Infobae y también de ESPN y yo”, comenzó diciendo el comunicador.

Respecto a cómo abordarán cada partido de la Selección Argentina, Garcilazo explicó: “La idea es hacer todos los programas desde Miami, pero cuando Argentina juegue en Dallas y en Kansas vamos a viajar. Y esos días vamos a hacer un programa especial desde esas ciudades. Y también vamos a hacer contenido en la puerta del estadio”.

Marcelo Tinelli debuta con Infobae Mundial: entretenimiento, información y grandes invitados
Yiyo Garcilazo anticipó cómo será la cobertura de Infobae Mundial desde Miami

De esta manera, Infobae Mundial llegará a todo tipo de espectador, desde quienes siguen a Tinelli desde ShowMatch hasta quienes buscan informarse y entretenerse en el universo futbolístico. “Vamos a tener periodistas especializados en Argentina y en diferentes selecciones que van a estar siguiendo a la Selección Argentina desde el búnker, y después, por supuesto, con un programa que va a reflejar el debate de todos los argentinos. Es un programa donde vamos a tener invitados, van a venir exfutbolistas, integrantes de la selección argentina, van a venir cantantes, van a venir artistas, creadores de contenido, streamers”, agregó Garcilazo.

Más allá del trabajo en el estudio, Tinelli también combinará distintos tipos de enfoques, atreviéndose a realizar móviles, vlogs reacciones y todo tipo de juegos. “Estén atentos todo el mundo que esté en Miami, puede que te cruces a Marcelo jugando un torneo de penales en la playa, vamos a ir a jugar al básquet, vamos a hacer desafíos con otros programas. Tenemos pensado hacer un programa de entretenimiento, no solamente de fútbol. Va a haber personalidades, vamos a tratar de encarar esas pequeñas chicanas y batallas futboleras que hoy tenemos con Uruguay, con Brasil, con México, con Francia, a través de protagonistas de esos países”, adelantó el productor y columnista.

Marcelo Tinelli debuta con Infobae Mundial: entretenimiento, información y grandes invitados
La cobertura de Infobae Mundial combina la expansión de Infobae en Vivo con un ciclo especial de Marcelo Tinelli desde Miami

Por último, Yiyo contó cómo se encuentra Tinelli de cara al inicio de la cobertura, su entusiasmo por la transmisión y su creatividad de cara a los contenidos: “Yo lo veo feliz, está muy contento, está muy ansioso, está con muchas ganas, está muy creativo. Está 24/7 pensando en este proyecto, en Infobae Mundial. Y la verdad es que me encanta verlo así porque no para de tirar ideas, todo el tiempo está pensando en el programa. A veces son las once de la noche y me llama o me escribe. Marcelo conoce a toda la escena, a los creadores de contenido de Kick, los creadores de contenido de YouTube, al tiktoker más conocido. Entonces, cuando nosotros armamos este programa, íbamos debatiendo con Marcelo acerca de las posibles personalidades, él sabía todo. Montamos una escenografía nueva acá en Miami, lo hicimos en tiempo récord con la estética siempre de Infobae”.

Temas Relacionados

Marcelo TinelliInfobae En VivoCholo Sotile

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La emoción de Flavia Palmiero al cumplirse 40 años de La Ola Verde: “La gente fue la que me eligió”

La actriz de 19 años que soñaba con ser “la hermana mayor” de los chicos, repasa para Teleshow los recuerdos, los desafíos y la magia

La emoción de Flavia Palmiero al cumplirse 40 años de La Ola Verde: “La gente fue la que me eligió”

Marta Fort en “Lo de Pampita”: “Me enteré después, en la vida, que era millonaria”

Su historia está marcada por ser la hija de Ricardo Fort y por haber nacido —al igual que su hermano mellizo Felipe— mediante subrogación de vientre. Siguiendo la tradición paterna, día a día se va convirtiendo en un personaje mediático cada vez más activo en las redes

Marta Fort en “Lo de Pampita”: “Me enteré después, en la vida, que era millonaria”

Rodrigo Noya recordó cuando lo compararon con Milhouse de Los Simpson en un pedido a domicilio: “Echaron al repartidor”

El actor habló en el programa de Mario Pergolini sobre el episodio de 2019 que se viralizó por un dibujo del personaje que recibió de una casa de milanesas

Rodrigo Noya recordó cuando lo compararon con Milhouse de Los Simpson en un pedido a domicilio: “Echaron al repartidor”

La decisión de Mica Viciconte y Fabián Cubero a semanas de empezar terapia: “Venía colapsada con algunas situaciones”

La influencer aseguró que nunca antes había ido al psicólogo, describió el formato de videollamadas y reconoció que se interrumpió rápido, lo que generó comentarios en el estudio y una charla sobre el desgaste de la convivencia

La decisión de Mica Viciconte y Fabián Cubero a semanas de empezar terapia: “Venía colapsada con algunas situaciones”

Santiago del Moro explotó tras los rumores de arreglos en Gran Hermano: “Esto es mentira además de un delirio”

El conductor recurrió a su cuenta de X para desmentir un supuesto mensaje filtrado sobre Andrea del Boca y Manu Ibero

Santiago del Moro explotó tras los rumores de arreglos en Gran Hermano: “Esto es mentira además de un delirio”

DEPORTES

El boletín de calificaciones de la Selección de la goleada ante Islandia: las otras tres Ferraris de Scaloni y el gran regreso de Messi

El boletín de calificaciones de la Selección de la goleada ante Islandia: las otras tres Ferraris de Scaloni y el gran regreso de Messi

10 frases de Scaloni tras el triunfo de Argentina: las “dos opciones” para reemplazar a Balerdi y un contundente mensaje al hincha

La frase de Rodrigo De Paul que ilusionó a los hinchas argentinos con el Mundial 2026 tras el triunfo ante Islandia

Los memes que dejó la goleada argentina ante Islandia antes del Mundial: Messi, Barco y la ilusión por la Scaloneta

Con un gol de Messi, Argentina venció 3-0 a Islandia en su último amistoso antes del Mundial 2026

TELESHOW

La emoción de Flavia Palmiero al cumplirse 40 años de La Ola Verde: “La gente fue la que me eligió”

La emoción de Flavia Palmiero al cumplirse 40 años de La Ola Verde: “La gente fue la que me eligió”

Marta Fort en “Lo de Pampita”: “Me enteré después, en la vida, que era millonaria”

Rodrigo Noya recordó cuando lo compararon con Milhouse de Los Simpson en un pedido a domicilio: “Echaron al repartidor”

La decisión de Mica Viciconte y Fabián Cubero a semanas de empezar terapia: “Venía colapsada con algunas situaciones”

Santiago del Moro explotó tras los rumores de arreglos en Gran Hermano: “Esto es mentira además de un delirio”

INFOBAE AMÉRICA

El precio del petróleo vuelve a subir tras una nueva escalada de tensiones en Medio Oriente

El precio del petróleo vuelve a subir tras una nueva escalada de tensiones en Medio Oriente

Xi Jinping y Kim Jong-un acordaron un plan estratégico para reforzar los vínculos entre los regímenes de China y Corea del Norte

Guatemala: Autoridades refuerzan vigilancia ante tormenta tropical Cristina y alta saturación de suelos

Salud confirma cuarto caso importado de sarampión en Honduras; paciente viajó a Guatemala

Presidente de Honduras pide a médicos mantener atención a pacientes y promete saldar pagos pendientes