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El tenso intercambio al aire entre Santiago del Moro y Brian Sarmiento: “Empezaste a nombrar a tus hijas”

El conductor encaró al exfutbolista luego de su segunda salida del reality y le preguntó por la relación con sus niñas que estuvo en el centro de la tormenta

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Brian Sarmiento le responde a Santiago del Moro

El reciente paso de Brian Sarmiento por la casa de Gran Hermano Generación Dorada volvió a poner en primer plano su situación personal, especialmente en lo relacionado en el vínculo con sus hijas. El futbolista, eliminado tras su regreso al reality, fue confrontado en vivo por Santiago del Moro en un intercambio que evidenció tensiones no resueltas fuera del programa.

Del Moro, conductor del ciclo, no esquivó el tema. “Yo soy papá y para mí lo más importante en mi vida son mis hijas y después, el resto”, sostuvo el presentador, marcando distancia con la conducta de Sarmiento. Sin rodeos, lo interpeló: “¿En ningún momento te agarró decir ‘me tomo un avión, las voy a ver, quiero ver cómo están?’”.

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El exjugador, visiblemente incómodo, explicó que la imposibilidad de viajar a España para reencontrarse con sus hijas se debía a cuestiones legales y económicas. “Mi abogado me dijo que si llegaba a España y estaba toda esa deuda, podía quedar detenido. Por eso no podía viajar”, aseguró. Además, agregó que no contaba con los recursos necesarios para los pasajes y la estadía.

Brian Sarmiento le responde a Santiago del Moro
Durante su segunda etapa en Gran Hermano Generación Dorada, Brian Sarmiento habló con frecuencia de sus hijas y Del Moro dijo que ese cambio se percibió como forzado

El cruce en el estudio de La Cumbre mostró una grieta que iba más allá del espectáculo. Del Moro insistió en que la situación debía tratarse en el sitio correspondiente: “Eso lo tenés que resolver más allá de la competencia”, señaló, insistiendo en la responsabilidad parental como algo que trasciende la exposición mediática.

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Desde su regreso al reality, el discurso sobre sus hijas se transformó en un eje frecuente de sus intervenciones. Esta actitud, según el conductor, generó sospechas en la audiencia: “En esta segunda entrada tuya empezaste a nombrar mucho a tus hijas y desde afuera se sentía forzado. Porque en tu primera estadía no habías hablado y ahora te vulnerabas y te ponías sensible por cosas que antes te era desconocido”.

La polémica en torno a la relación de Sarmiento con sus hijas escaló cuando sus exparejas, tras la salida del futbolista en la primera ronda, declararon públicamente que no había existido ningún intento de contacto ni avances para solucionar el distanciamiento. “Empezaste a nombrar a tus hijas, que las querés ver y qué sé yo. Pero al día siguiente tus exparejas salieron a decir que no tuviste contacto, ni ningún acercamiento, y no avanzaste en esa situación”, subrayó Del Moro.

brian sarmiento zunino gran hermano
Brian Sarmiento en el momento que deja la casa

Para el público del reality, la tensión en el estudio fue evidente. Sarmiento, por su parte, intentó explicar su postura: “Primero acomodé todo el tema legal. Cuando la madre de mis nenas de España me pidió (sacarles) el apellido (a las nenas), yo le dije que no voy a perder los derechos como padre”, argumentó.

En medio de la controversia, Sarmiento relató que sí existió algún tipo de comunicación con sus hijas mayores: “Tuve una videollamada con las nenas más grandes, explicándole esto. La del medio me dijo ‘me gustaría hablar con vos’. La más grande no, y después yo hablo con la más chiquita y le pregunté ‘¿te puedo nombrar en el programa?’ Y me dijo, ‘sí, obvio’”.

Un hombre con camisa de rayas se cubre el rostro con la mano derecha, llorando, sentado en un sofá brillante color fucsia
Brian Sarmiento volvió a quedar en el centro de la polémica en Gran Hermano Generación Dorada por su relación con sus hijas

El caso de Sarmiento expone el debate sobre la exposición mediática y la parentalidad. Mientras el exfutbolista asegura haber intentado mantener el vínculo, las declaraciones públicas de sus exparejas pusieron en duda la autenticidad de sus gestos televisivos. El enfrentamiento en vivo con Del Moro simbolizó la tensión entre la narrativa personal y las expectativas sociales.

La situación de Sarmiento se vuelve aún más compleja al considerar el trasfondo legal y económico que él mismo mencionó. La amenaza de posibles consecuencias judiciales en España y la falta de recursos económicos condicionaron sus decisiones, según su versión.

La controversia refleja un cruce de relatos y responsabilidades. Sarmiento atribuyó su distancia a obstáculos legales y financieros. Del Moro, en cambio, sostuvo una postura inflexible sobre las prioridades de un padre.

Lo ocurrido con Brian Sarmiento en Gran Hermano Generación Dorada dejó más preguntas que respuestas. El episodio reavivó la discusión sobre la paternidad, la imagen pública y los límites de la exposición en los medios. En la televisión, como en la vida privada, los vínculos familiares quedan expuestos a la mirada y al juicio de todos.

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