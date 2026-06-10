Ciencia

Un gen defectuoso en el sistema inmunitario podría ser la clave oculta detrás de una enfermedad pulmonar sin cura

Investigadores del Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental de Estados Unidos identificaron que una variante del receptor TLR5 se asocia con mayor riesgo de fibrosis pulmonar idiopática y, en modelos animales, su ausencia aceleró la cicatrización irreversible del tejido pulmonar

Guardar
Google icon
Ilustración de un torso humano mostrando ambos pulmones con bacterias y una hélice de ADN brillante. Una lupa central resalta la etiqueta 'TLR5' sobre los pulmones.
Un estudio vinculó al receptor TLR5 con el microbioma pulmonar y la fibrosis pulmonar idiopática (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una investigación publicada en Science Translational Medicine identificó un vínculo entre el receptor inmunitario TLR5, que actúa como sensor de bacterias en la primera línea de defensa del organismo, el microbioma pulmonar y la fibrosis pulmonar idiopática, una enfermedad crónica y progresiva cuya causa sigue sin esclarecerse y que deja cicatrices permanentes en los pulmones, informó el portal científico Science X.

El hallazgo apunta a que una variante defectuosa de ese gen puede alterar el equilibrio bacteriano en los pulmones y favorecer el proceso de cicatrización —la acumulación de tejido fibroso que endurece el pulmón e impide su funcionamiento normal— que dificulta cada vez más la respiración.

PUBLICIDAD

El estudio, conducido por Yosuke Sakamachi y colaboradores del Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental de Estados Unidos, analizó ADN de miles de personas con y sin fibrosis pulmonar idiopática para determinar si las mutaciones en el gen TLR5 estaban asociadas con la enfermedad. Los investigadores eliminaron genéticamente ese receptor en ratones y secuenciaron ADN bacteriano de pulmones humanos y de ratón para observar cómo su ausencia modificaba el microbioma pulmonar.

El trabajo determinó que las personas con una variación específica del gen, el polimorfismo rs5744168, una variante que interrumpe prematuramente la producción de la proteína, tenían más probabilidades de desarrollar fibrosis pulmonar idiopática. En ratones, la falta del receptor se asoció con mayor cicatrización pulmonar, más pérdida de peso y menor supervivencia tras una lesión en el pulmón.

PUBLICIDAD

Infografía ilustra la relación entre el gen TLR5, el microbioma y la fibrosis pulmonar idiopática, mostrando el ADN, los pulmones y células afectadas.
Esta infografía explica cómo una variante defectuosa del receptor inmunitario TLR5 altera el microbioma pulmonar y aumenta el riesgo de desarrollar fibrosis pulmonar idiopática, abriendo nuevas vías para tratamientos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es la fibrosis pulmonar idiopática y cómo afecta al pulmón

La fibrosis pulmonar idiopática, también conocida como IPF, afecta el tejido delicado que rodea a los alvéolos, las pequeñas estructuras profundas del pulmón donde se intercambia oxígeno con la sangre. A medida que ese tejido se engrosa y endurece, la cicatrización permanente dificulta la respiración y limita el aporte de oxígeno al cerebro y a otros órganos, explicó el portal. Hasta el momento, el trasplante de pulmón es la única opción curativa disponible para quienes la padecen.

Los científicos ya sabían que la disbiosis pulmonar —el desequilibrio en la comunidad bacteriana que reside en los pulmones— está vinculada con la progresión y la mortalidad de la IPF, y que en ratones aparece antes de que se desarrolle la fibrosis. También se habían relacionado variantes genéticas como MUC5B, implicadas en la eliminación de moco y en la defensa de los pulmones, con factores de riesgo de la enfermedad. Mientras tanto, el papel de los receptores inmunitarios innatos como TLR5 en la IPF no había sido esclarecido hasta que el estudio abordó la pregunta directamente.

En humanos y ratones con deficiencia de TLR5, los investigadores observaron un microbioma pulmonar alterado, con menor diversidad bacteriana y un aumento de proteobacterias, un grupo de bacterias que, en exceso, se asocia con procesos inflamatorios y daño tisular. Ese patrón, de acuerdo con el portal, sugiere que el receptor ayuda a mantener el equilibrio de la comunidad bacteriana que vive en los pulmones.

Ilustración médica de un pulmón sano a la izquierda y un pulmón dañado a la derecha, con acercamientos a alvéolos normales y tejido pulmonar afectado.
La fibrosis pulmonar idiopática cicatriza el tejido que rodea a los alvéolos y reduce el aporte de oxígeno a órganos como el cerebro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antibióticos y trasplante bacteriano: experimentos en ratones

El trabajo también identificó que, cuando se administraron antibióticos a los ratones, los animales no desarrollaron una cicatrización pulmonar grave. Además, la administración de un agonista sintético de flagelina —una molécula que activa artificialmente el TLR5— protegió a los ratones contra el desarrollo de fibrosis a través de la modulación del microbioma pulmonar: el receptor indujo la expresión de genes antimicrobianos en el tejido pulmonar y redujo la disbiosis tras una lesión.

Por su parte, restaurar la diversidad y el equilibrio bacterianos mediante trasplante de microbiota fecal —un procedimiento que introduce bacterias de un donante sano para restablecer el equilibrio microbiano— produjo resultados positivos, como la recuperación de la función protectora del TLR5.

Ese resultado refuerza la hipótesis de que TLR5 protege frente a la fibrosis pulmonar a través de su influencia sobre el microbioma del pulmón. Para los investigadores, el hallazgo plantea posibles terapias para pacientes con IPF, aunque los próximos estudios deberán identificar qué bacterias concretas participan y por qué mecanismos TLR5 modela ese ecosistema microbiano.

El microbioma no se limita al intestino: los pulmones también albergan bacterias, y alteraciones en esa comunidad pueden aumentar la probabilidad de desarrollar enfermedades pulmonares.

Temas Relacionados

Enfermedades respiratoriasPulmonesMicrobiomaMicrobiotaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Identifican en un atlas de 2,2 millones de células la raíz genética de la enfermedad inflamatoria intestinal

El trabajo, publicado en Nature, permitió vincular variantes hereditarias con linajes específicos del intestino y la sangre. El avance puede ayudar a entender por qué se desarrolla la enfermedad de Crohn y orientar futuras terapias más precisas

Identifican en un atlas de 2,2 millones de células la raíz genética de la enfermedad inflamatoria intestinal

Hígado graso infantil, una enfermedad que avanza sin síntomas y con factores de riesgo que surgen antes del nacimiento

A nivel global, el 41% de los niños con obesidad presenta la enfermedad, que puede derivar en diabetes tipo 2, hipertensión y mayor riesgo cardiovascular. Cómo prevenirlo, más allá del ámbito familiar

Hígado graso infantil, una enfermedad que avanza sin síntomas y con factores de riesgo que surgen antes del nacimiento

El ejercicio frecuente puede reducir hasta un 30% el riesgo de enfermedades cardíacas, según un estudio

Un análisis sugiere que triplicar la actividad física recomendada amplifica la protección cardiovascular. Especialistas advierten que las pautas actuales podrían ser insuficientes para la mayoría de los adultos

El ejercicio frecuente puede reducir hasta un 30% el riesgo de enfermedades cardíacas, según un estudio

Por qué el tobillo cambia su forma de funcionar con la edad y qué riesgo implica

Investigadores de Australia analizaron a 107 adultos en el laboratorio y detectaron cambios precisos en la coordinación del tobillo que ayudan a mantener el equilibrio. Qué aconsejan a partir de los resultados

Por qué el tobillo cambia su forma de funcionar con la edad y qué riesgo implica

Cuáles son los ejercicios ideales para aliviar el dolor de ciática y cuándo consultar al médico

Los estiramientos lentos y progresivos contribuyen a reducir las molestias y previenen nuevos episodios sin sobrecargar la zona lumbar

Cuáles son los ejercicios ideales para aliviar el dolor de ciática y cuándo consultar al médico

DEPORTES

Todos los detalles de la primera fiesta inaugural del Mundial 2026: artistas, horario y cómo verla en vivo

Todos los detalles de la primera fiesta inaugural del Mundial 2026: artistas, horario y cómo verla en vivo

Cuando la pelota es política: cinco Copas del Mundo que fueron mucho más que fútbol

Dos grandes goles de cabeza, clasificación asegurada y consolidación: a 40 años del triunfo frente a Bulgaria en México ‘86

Fue operario automotriz, prisionero de guerra y marcó el primer gol de los Mundiales: la particular historia del francés Lucien Laurent

La robaron dos veces, la encontró un perro y la fundió un argentino: las desgracias que sufrió la primera copa del Mundial

TELESHOW

Así será el debut de Marcelo Tinelli en Infobae Mundial: entretenimiento, información y grandes invitados

Así será el debut de Marcelo Tinelli en Infobae Mundial: entretenimiento, información y grandes invitados

La emoción de Flavia Palmiero al cumplirse 40 años de La Ola Verde: “La gente fue la que me eligió”

Marta Fort en “Lo de Pampita”: “Me enteré después, en la vida, que era millonaria”

Rodrigo Noya recordó cuando lo compararon con Milhouse de Los Simpson en un pedido a domicilio: “Echaron al repartidor”

La decisión de Mica Viciconte y Fabián Cubero a semanas de empezar terapia: “Venía colapsada con algunas situaciones”

INFOBAE AMÉRICA

Israel eliminó a Khathar Jmazi, jefe de la infraestructura de transferencias de fondos de Hamas en la Franja de Gaza

Israel eliminó a Khathar Jmazi, jefe de la infraestructura de transferencias de fondos de Hamas en la Franja de Gaza

Los ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán ponen a prueba el frágil alto el fuego en Medio Oriente

Ecuador detuvo a dos colombianos por narcotráfico en colaboración con Estados Unidos

El Ejército israelí destruyó seis infraestructuras utilizadas por los terroristas de Hezbollah en el sur de Líbano

La crisis en Cuba vacía las calles del casco histórico de La Habana y evidencia la falta de turismo en la isla