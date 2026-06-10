Cantó en Es mi sueño con su mamá y emocionó a Carlos Baute con su historia personal: “Yo no había nacido”

Es mi sueño: La participante que cumplió su deseo

La noche del 9 de junio, Martina Rodríguez experimentó en televisión abierta uno de esos momentos que marcan una vida: cumplir un sueño personal y compartirlo con su familia y un artista admirado. En el escenario de Es mi sueño, la joven logró avanzar a la siguiente etapa tras una interpretación que conmovió tanto al público como al jurado.

Desde el inicio de su presentación, Martina dejó claro el peso emocional de la ocasión. “Yo quiero decirte algo, Carlos: una de las primeras canciones que cantaba con mi mamá, a dúo, era Colgando en tus manos. Yo no había nacido cuando la compusiste”, confesó ante la atenta mirada de Carlos Baute, quien integra el panel de jurados del ciclo conducido por Guido Kaczka.

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La participación de Martina Rodríguez en Es mi sueño destacó el vínculo entre la música y la familia como eje de su historia personal

La reacción de Baute no se hizo esperar. “Qué lindo, qué honor. Debe ser hermoso escuchar esa canción con vos y tu mamá”, expresó el cantante venezolano, para luego invitar a la madre de Martina a sumarse al escenario. Así, el estudio fue testigo de un instante de complicidad familiar y artística, cuando madre e hija interpretaron junto a Baute uno de los temas que marcó a varias generaciones.

El momento central de la noche se condensó en esa escena: tres voces entrelazadas en una canción símbolo, mientras la emoción se traducía en gestos y miradas. La joven, visiblemente conmovida, encontró en esa instancia la síntesis perfecta de su trayecto personal y musical.

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Martina Rodríguez en Es mi sueño, no solo avanzó en la competencia, sino que protagonizó uno de los episodios más recordados del ciclo. Tras interpretar “Contigo aprendí”, fue invitada a cantar junto a su madre y Carlos Baute, cumpliendo así un anhelo largamente acariciado.

En Es mi sueño, Martina Rodríguez contó que Colgando en tus manos era una de las primeras canciones que cantaba con su mamá

Antes de que la magia se disipara, un giro inesperado dotó de humor y espontaneidad a la velada. Al finalizar la interpretación grupal, Baute elogió a la madre de Martina: “Es hermosa tu señora, cómo canta. Canta lindo y seguro que con eso también te enamoró”, comentó el artista. La aparición del esposo de la mujer aportó una cuota de sorpresa, suavizada rápidamente cuando el cantante regresó a su lugar en el jurado.

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El valor de la familia en el escenario

Martina Rodríguez, su madre y Carlos Baute interpretaron Colgando en tus manos en uno de los momentos centrales de la noche

Martina Rodríguez subrayó, al dirigirse a Baute, que la música fue desde siempre un lazo con su madre. La elección de “Colgando en tus manos” como canción compartida no fue casualidad, sino parte de una tradición familiar que trascendió el living de su casa para llegar al prime time televisivo.

El jurado, lejos de limitarse a evaluar, se sumó activamente al momento. Baute, con su gesto espontáneo de invitar a la madre de la participante, ofreció una experiencia que rompió la barrera entre lo profesional y lo íntimo, generando una reacción genuina del público.

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La interpretación conjunta no solo permitió cumplir el deseo de Martina, sino que visibilizó el papel de la familia como soporte emocional en los desafíos artísticos. El escenario se transformó por unos minutos en un espacio de encuentro intergeneracional, donde la música fue puente y testigo.

Carlos Baute, jurado del programa conducido por Guido Kaczka, invitó a la madre de Martina Rodríguez a subir al escenario

El episodio protagonizado por Martina y su familia no pasó inadvertido para los seguidores del ciclo. Las redes sociales y los comentarios del público destacaron el clima de cercanía y autenticidad que se respiró en el estudio.

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Al compartir el escenario, Baute rompió con la estructura tradicional de los concursos y se alineó con el espíritu del programa: celebrar el talento como una experiencia colectiva. La música, una vez más, rompió las barreras físicas y temporales y unió tres historias en un escenario. Una canción que, cada vez que suena, genera nuevas historias para emocionar.