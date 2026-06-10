Teleshow

Cantó en Es mi sueño con su mamá y emocionó a Carlos Baute con su historia personal: “Yo no había nacido”

Martina Rodríguez regaló una escena íntima en el programa de Guido Kaczka. Una confesión familiar en medio de la vorágine del prime time

Guardar
Google icon
Es mi sueño: La participante que cumplió su deseo

La noche del 9 de junio, Martina Rodríguez experimentó en televisión abierta uno de esos momentos que marcan una vida: cumplir un sueño personal y compartirlo con su familia y un artista admirado. En el escenario de Es mi sueño, la joven logró avanzar a la siguiente etapa tras una interpretación que conmovió tanto al público como al jurado.

Desde el inicio de su presentación, Martina dejó claro el peso emocional de la ocasión. “Yo quiero decirte algo, Carlos: una de las primeras canciones que cantaba con mi mamá, a dúo, era Colgando en tus manos. Yo no había nacido cuando la compusiste”, confesó ante la atenta mirada de Carlos Baute, quien integra el panel de jurados del ciclo conducido por Guido Kaczka.

PUBLICIDAD

Es mi sueño: La participante que cumplió su deseo
La participación de Martina Rodríguez en Es mi sueño destacó el vínculo entre la música y la familia como eje de su historia personal

La reacción de Baute no se hizo esperar. “Qué lindo, qué honor. Debe ser hermoso escuchar esa canción con vos y tu mamá”, expresó el cantante venezolano, para luego invitar a la madre de Martina a sumarse al escenario. Así, el estudio fue testigo de un instante de complicidad familiar y artística, cuando madre e hija interpretaron junto a Baute uno de los temas que marcó a varias generaciones.

El momento central de la noche se condensó en esa escena: tres voces entrelazadas en una canción símbolo, mientras la emoción se traducía en gestos y miradas. La joven, visiblemente conmovida, encontró en esa instancia la síntesis perfecta de su trayecto personal y musical.

PUBLICIDAD

Martina Rodríguez en Es mi sueño, no solo avanzó en la competencia, sino que protagonizó uno de los episodios más recordados del ciclo. Tras interpretar “Contigo aprendí”, fue invitada a cantar junto a su madre y Carlos Baute, cumpliendo así un anhelo largamente acariciado.

Es mi sueño: La participante que cumplió su deseo
En Es mi sueño, Martina Rodríguez contó que Colgando en tus manos era una de las primeras canciones que cantaba con su mamá

Antes de que la magia se disipara, un giro inesperado dotó de humor y espontaneidad a la velada. Al finalizar la interpretación grupal, Baute elogió a la madre de Martina: “Es hermosa tu señora, cómo canta. Canta lindo y seguro que con eso también te enamoró”, comentó el artista. La aparición del esposo de la mujer aportó una cuota de sorpresa, suavizada rápidamente cuando el cantante regresó a su lugar en el jurado.

El valor de la familia en el escenario

Es mi sueño: La participante que cumplió su deseo
Martina Rodríguez, su madre y Carlos Baute interpretaron Colgando en tus manos en uno de los momentos centrales de la noche

Martina Rodríguez subrayó, al dirigirse a Baute, que la música fue desde siempre un lazo con su madre. La elección de “Colgando en tus manos” como canción compartida no fue casualidad, sino parte de una tradición familiar que trascendió el living de su casa para llegar al prime time televisivo.

El jurado, lejos de limitarse a evaluar, se sumó activamente al momento. Baute, con su gesto espontáneo de invitar a la madre de la participante, ofreció una experiencia que rompió la barrera entre lo profesional y lo íntimo, generando una reacción genuina del público.

La interpretación conjunta no solo permitió cumplir el deseo de Martina, sino que visibilizó el papel de la familia como soporte emocional en los desafíos artísticos. El escenario se transformó por unos minutos en un espacio de encuentro intergeneracional, donde la música fue puente y testigo.

Es mi sueño: La participante que cumplió su deseo
Carlos Baute, jurado del programa conducido por Guido Kaczka, invitó a la madre de Martina Rodríguez a subir al escenario

El episodio protagonizado por Martina y su familia no pasó inadvertido para los seguidores del ciclo. Las redes sociales y los comentarios del público destacaron el clima de cercanía y autenticidad que se respiró en el estudio.

Al compartir el escenario, Baute rompió con la estructura tradicional de los concursos y se alineó con el espíritu del programa: celebrar el talento como una experiencia colectiva. La música, una vez más, rompió las barreras físicas y temporales y unió tres historias en un escenario. Una canción que, cada vez que suena, genera nuevas historias para emocionar.

Temas Relacionados

Carlos BauteEs mi sueñoJuradoContigo AprendíCanal TreceColgando en tus manosMartina Rodríguez

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Del glamour de la alfombra a la fantasía de Willy Wonka: la noche soñada de Charlie y la Fábrica de Chocolate

La calle Corrientes se tiñó de violeta y dorado para un encuentro mágico que trascendió generaciones. Crónica de una velada en la que artistas, músicos, actores e influencers se animaron a volver a ser chicos por un rato

Del glamour de la alfombra a la fantasía de Willy Wonka: la noche soñada de Charlie y la Fábrica de Chocolate

El tenso intercambio al aire entre Santiago del Moro y Brian Sarmiento: “Empezaste a nombrar a tus hijas”

El conductor encaró al exfutbolista luego de su segunda salida del reality y le preguntó por la relación con sus niñas que estuvo en el centro de la tormenta

El tenso intercambio al aire entre Santiago del Moro y Brian Sarmiento: “Empezaste a nombrar a tus hijas”

Así será el debut de Marcelo Tinelli en Infobae Mundial: entretenimiento, información y grandes invitados

La programación amplía la propuesta de Infobae en Vivo con transmisiones desde Miami, una mesa de periodistas y streamers, y una agenda centrada en el seleccionado argentino

Así será el debut de Marcelo Tinelli en Infobae Mundial: entretenimiento, información y grandes invitados

La emoción de Flavia Palmiero al cumplirse 40 años de La Ola Verde: “La gente fue la que me eligió”

La actriz de 19 años que soñaba con ser “la hermana mayor” de los chicos, repasa para Teleshow los recuerdos, los desafíos y la magia

La emoción de Flavia Palmiero al cumplirse 40 años de La Ola Verde: “La gente fue la que me eligió”

Marta Fort en “Lo de Pampita”: “Me enteré después, en la vida, que era millonaria”

Su historia está marcada por ser la hija de Ricardo Fort y por haber nacido —al igual que su hermano mellizo Felipe— mediante subrogación de vientre. Siguiendo la tradición paterna, día a día se va convirtiendo en un personaje mediático cada vez más activo en las redes

Marta Fort en “Lo de Pampita”: “Me enteré después, en la vida, que era millonaria”

DEPORTES

El Mundial 2026 suma 104 partidos y USD 1.000 millones: cómo impacta en las ciudades sede de Estados Unidos

El Mundial 2026 suma 104 partidos y USD 1.000 millones: cómo impacta en las ciudades sede de Estados Unidos

Un diario español utilizó un sistema especial para predecir al campeón del Mundial 2026: en qué posición quedó Argentina

El Dibu Martínez acordó un contrato con un gigante de la Serie A y podría cambiar de equipo tras el Mundial

El mensaje de Lionel Messi para los hinchas a 7 días del debut en el Mundial: “Vamos a dejar todo”

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 10 de junio, resultados, definiciones en las convocatorias y el minuto a minuto

TELESHOW

Del glamour de la alfombra a la fantasía de Willy Wonka: la noche soñada de Charlie y la Fábrica de Chocolate

Del glamour de la alfombra a la fantasía de Willy Wonka: la noche soñada de Charlie y la Fábrica de Chocolate

El tenso intercambio al aire entre Santiago del Moro y Brian Sarmiento: “Empezaste a nombrar a tus hijas”

Así será el debut de Marcelo Tinelli en Infobae Mundial: entretenimiento, información y grandes invitados

La emoción de Flavia Palmiero al cumplirse 40 años de La Ola Verde: “La gente fue la que me eligió”

Marta Fort en “Lo de Pampita”: “Me enteré después, en la vida, que era millonaria”

INFOBAE AMÉRICA

Municipios en Panamá se repartirán $196 millones durante el 2027 para generar proyectos

Municipios en Panamá se repartirán $196 millones durante el 2027 para generar proyectos

Investigan la muerte de un tiburón ballena de nueve metros hallado cerca de la ciudad de Panamá

Harold Bloom, crítico estadounidense: “Leemos por razones variadas, pero el motivo más fuerte y auténtico es la búsqueda de un placer difícil”

El momento en que el papa León XIV saludó desde el aire a los pilotos que escoltaban su avión rumbo a Barcelona

El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala en emergencia ante el temporal causado por la tormenta Cristina