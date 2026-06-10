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El momento en que el papa León XIV saludó desde el aire a los pilotos que escoltaban su avión rumbo a Barcelona

El pontífice viajó en un Airbus A320 de Iberia desde Madrid, fue invitado a la cabina poco después del despegue y conversó con los aviadores militares durante la maniobra captada en video

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El momento en que el papa León XIV saludó desde el aire a los pilotos que escoltaban su avión rumbo a Barcelona

A más de 10.000 metros de altura, el papa León XIV observaba por la ventana de la cabina de un Airbus A320 de Iberia cómo un caza F-18 se acercaba al avión que lo trasladaba desde Madrid hacia Barcelona. Minutos después, tomaría la radio para intercambiar unas palabras con los pilotos militares que escoltaban la aeronave y saludarlos en pleno vuelo.

La escena, captada en video, dejó una de las imágenes más singulares de la gira que el pontífice realiza por España. Lejos de las ceremonias religiosas, los discursos y los encuentros oficiales, León XIV compartió parte del trayecto con los pilotos del avión y protagonizó un momento distendido que sorprendió incluso a la tripulación.

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El vuelo formó parte de la segunda etapa de su visita al país. A bordo viajaba una tripulación integrada íntegramente por voluntarios de Iberia, encabezada por el comandante Pablo Martínez Núñez y la sobrecargo Leticia San Martín.

Poco después del despegue desde Madrid, el pontífice fue invitado a la cabina. Allí conversó con Martínez Núñez mientras observaba el desarrollo del vuelo y las vistas desde la parte frontal de la aeronave.

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El momento en que el papa León XIV saludó desde el aire a los pilotos que escoltaban su avión rumbo a Barcelona
El papa León XIV viajó en un Airbus A320 de Iberia desde Madrid hacia Barcelona durante su gira por España.

Entre comentarios sobre el viaje y la agenda que lo esperaba en Cataluña, la charla derivó hacia uno de los temas más recurrentes en España: el fútbol. El intercambio transcurrió en un tono relajado y permitió mostrar una faceta cercana del líder de la Iglesia católica.

Para Martínez Núñez, la experiencia resultó inolvidable. “Como piloto, un tremendo honor, mucha responsabilidad y, al final, un regalo como católico que soy”, afirmó en declaraciones a Castilla y León Televisión.

El comandante, que acumula 26 años de experiencia profesional, reconoció que nunca había afrontado una misión comparable. “Es un regalo poder llevar al Santo Padre y ayudar modestamente, dentro de mis posibilidades, a que ese mensaje que viene a dar a la comunidad cristiana en España lo pueda llevar a una ciudad como Barcelona”, agregó.

El momento en que el papa León XIV saludó desde el aire a los pilotos que escoltaban su avión rumbo a Barcelona
Desde el aire, León XIV observó las torres de la Sagrada Familia antes de inaugurar la nueva torre de la basílica de Antoni Gaudí en Barcelona.

Uno de los momentos más llamativos ocurrió cuando un F-18 del Ejército del Aire apareció junto al Airbus para escoltarlo durante parte de la ruta. Las imágenes muestran a uno de los pilotos señalando hacia la ventana para indicarle al Papa la presencia de la aeronave militar. León XIV observó atentamente la maniobra mientras el caza volaba en formación a corta distancia.

Instantes después, el pontífice tomó la radio para comunicarse directamente con los pilotos del F-18. Sonriente, intercambió algunas palabras con ellos y los saludó durante un breve diálogo que provocó gestos de complicidad dentro de la cabina. Ya en tierra, también tuvo ocasión de agradecer personalmente a los aviadores que participaron de la escolta y que se acercaron a saludarlo.

El momento en que el papa León XIV saludó desde el aire a los pilotos que escoltaban su avión rumbo a Barcelona
El papa León XIV tomó la radio en pleno vuelo y saludó a los pilotos del F-18 que participaron de la escolta aérea.

La sobrecargo Leticia San Martín recordó posteriormente el ambiente especial que se vivió durante el trayecto. “Ha ido fenomenal. Ha despegado en cabina y, al ratito del despegue, han estado hablando un poquito y, después de ver el F-18 que ha ido a nuestra izquierda durante un periodo de tiempo así un poco corto, se ha ido a su asiento y ha disfrutado del catering que le teníamos preparado”, relató en declaraciones a RTVE.

Para San Martín, que lleva 27 años trabajando en la compañía aérea, el vuelo también representó una experiencia única. “Nunca pensé que pudiera tener esta oportunidad. Ha sido seguramente lo más importante de mi carrera profesional y lo más especial en lo personal”, señaló.

El momento en que el papa León XIV saludó desde el aire a los pilotos que escoltaban su avión rumbo a Barcelona
León XIV fue invitado a la cabina del Airbus A320 y conversó con Pablo Martínez Núñez sobre el vuelo y su agenda en Cataluña.

Mientras el Airbus iniciaba el descenso hacia Barcelona, las conversaciones en la cabina dieron paso a las vistas del exterior. Bajo el avión comenzó a desplegarse el entramado urbano de la ciudad y, entre los edificios, apareció una silueta inconfundible.

Las torres de la Sagrada Familia se elevaban sobre el horizonte barcelonés y podían distinguirse claramente desde el aire. La imagen tenía un valor especial para el pontífice. Uno de los principales actos de su visita consiste en inaugurar la nueva torre de la basílica diseñada por Antoni Gaudí, una obra que ha transformado definitivamente el perfil de Barcelona y que convirtió al templo en la iglesia más alta del mundo.

Tras aterrizar, León XIV continuó con una agenda cargada de actividades que incluye una visita a la abadía de Montserrat, reuniones con autoridades catalanas y una vigilia de oración con miles de jóvenes en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

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