Plazo fijo: cuánto hay que depositar para ganar $200.000 en 30 días

Hay una brecha de 8,5 puntos entre la TNA más baja y la más alta del mercado, lo que impacta de forma directa en el monto necesario para alcanzar una meta de ganancia mensual fija (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay ahorristas que depositan casi $6.000.000 más que otros para llevarse exactamente la misma ganancia mensual. No porque hayan elegido un plazo diferente ni condiciones distintas: simplemente porque pusieron su dinero en otro banco.

Con las tasas vigentes al 9 de junio, la diferencia entre la entidad que más paga y la que menos paga dentro del sistema financiero es de 8,5 puntos porcentuales en la tasa nominal anual, y eso tiene un efecto directo y medible sobre el capital que cada ahorrista necesita inmovilizar para obtener $200.000 de intereses en 30 días.

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Cuánto piden los principales bancos

Entre las entidades de mayor presencia en el sistema financiero, el Banco de la Provincia de Buenos Aires es la que ofrece la tasa más alta: una TNA del 19,50% anual. Para alcanzar un rendimiento mensual de $200.000 en esa entidad, el capital necesario es de $12.478.631.

Le sigue de cerca el Banco Nación, el banco público de mayor tamaño del país, con una TNA del 19,00% anual. En ese caso, el monto a depositar asciende a $12.807.016. BBVA Argentina, por su parte, ofrece el 18,75% anual, lo que requiere una inversión de $12.977.776 para obtener la misma ganancia.

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Con una tasa del 18,50% anual, el Banco Macro exige depositar $13.153.151 para llegar a la meta mensual de $200.000. Se trata de una de las entidades privadas con mayor red de sucursales del país, con presencia extendida en el interior. Por su parte, el Banco Ciudad opera con una TNA del 17,00% anual: en esa entidad, el capital necesario para llegar a los $200.000 mensuales es de $14.313.724, unos $1.160.000 más que en Macro.

En el extremo opuesto del segmento de principales entidades se ubican Santander Argentina y Banco Galicia, ambos con la tasa más baja del grupo: 15,00% anual. Para obtener $200.000 de intereses en 30 días en cualquiera de los dos bancos, el ahorrista debe inmovilizar $16.222.220. Ese monto supera en casi $3.750.000 al que requiere el Banco Provincia, que encabeza el ranking de principales entidades. La diferencia ilustra con claridad el costo de optar por un banco de alta exposición comercial sin verificar previamente su tasa de plazo fijo.

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El banco que más paga

Fuera del grupo de principales bancos, el segmento de otras entidades financieras ofrece tasas más competitivas. La más alta del sistema pertenece a Crédito Regional Compañía Financiera, con una TNA del 23,50% anual. Gracias a ese rendimiento, alcanzar la meta de $200.000 mensuales requiere depositar $10.354.609, el monto más bajo de todo el relevamiento.

Tres entidades comparten el segundo lugar: CMF, Banco Meridian y Banco VOII, las tres con una TNA del 23,25% anual. Con esa tasa, el capital necesario para llegar al objetivo es de $10.465.948 en cada caso.

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Crédito Regional Compañía Financiera ofrece la tasa más alta del sistema, con una TNA del 23,50% anual, mientras que Santander Argentina y Banco Galicia se ubican en el extremo opuesto, con el 15,00%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras entidades financieras dentro de ese grupo no llegan a ofrecer una TNA del 20%. Es el caso por ejemplo de Comafi, que trabaja actualmente con una TNA del 18%. En ese caso, los inversores deben depositar $13.518.517 para lograr un retorno de $200.000 al primer mes.

La brecha entre los extremos

La dispersión de tasas tiene una consecuencia práctica concreta. Entre la entidad que más paga —Crédito Regional Compañía Financiera, con el 23,50%— y las que menos pagan —Santander Argentina y Banco Galicia, con el 15,00%— existe una diferencia de 8,5 puntos porcentuales en la tasa nominal anual. Esa brecha se traduce directamente en el capital a inmovilizar: quien deposita en los bancos con menor tasa necesita $5.756.272 más que quien lo hace en la entidad con mayor rendimiento, para obtener exactamente el mismo resultado de $200.000 de ganancia en 30 días.

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Ese diferencial no depende del plazo —que en todos los casos es de 30 días— ni de las condiciones particulares del depositante, sino exclusivamente de la tasa que cada entidad informa al BCRA. A igual objetivo de renta mensual, el capital que queda fuera de circulación puede ser sustancialmente mayor o menor según la elección.

Un dato a tener en cuenta, es que la mejor tasa actual del mercado, la del 23,5%, no garantiza ganarle a la inflación. Un ahorrista que deposita su dinero en un plazo fijo con esta TNA, obtiene un rendimiento mensual de 1,93%, un valor que, al menos por el momento, no se equipara con el ritmo de inflación mensual.

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