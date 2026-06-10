Deportes

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 10 de junio, resultados, definiciones en las convocatorias y el minuto a minuto

Todos los detalles de las selecciones que se preparan para comenzar su recorrido en la Copa del Mundo

Guardar
Google icon
El Mundial 2026 comenzará en un día y las 48 selecciones ya están listas para iniciar su recorrido en la Copa del Mundo (Mandatory Credit: Amber Searls-Imagn Images/File Photo)
El Mundial 2026 comenzará en un día y las 48 selecciones ya están listas para iniciar su recorrido en la Copa del Mundo (Mandatory Credit: Amber Searls-Imagn Images/File Photo)

Falta un día para que inicie el Mundial 2026 y las 48 selecciones que participarán del certamen se encuentran listas para comenzar su recorrido en la Copa del Mundo. Los partidos de preparación ya quedaron atrás y únicamente resta definir cuáles serán los cambios de algunos países respecto a sus convocados.

La selección argentina goleó 3-0 a Islandia. Valentín Barco y Thiago Almada anotaron los goles, mientras que Lionel Messi, quien disputó los últimos 20 minutos de juego, marcó un tanto desde el punto penal. Con este resultado, la Albiceleste llegará al debut mundialista como la primera en el Ranking FIFA.

La selección de Colombia, por su parte, continúa con los entrenamientos en Guadalajara,México, de cara al debut contra Uzbekistán. Los dirigidos por Néstor Lorenzo se medirán ante el equipo debutante el próximo miércoles 17 de junio.

España, tras finalizar su último ensayo en México, aterrizó en suelo estadounidense. La Roja hará base en la ciudad de Chattanooga, Tennessee. Este miércoles, el equipo realizará una recuperación física. Durante la mañana, los medios podrán visitar la base junto a Aitor Karanka, director técnico de desarrollo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Mientras tanto, México ultima los detalles para el partido inaugural ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México. Javier Aguirre ya tendría definido su once inicial.

Cobertura completa de Infobae sobre el Mundial 2026, con información actualizada del calendario de partidos, horarios y sedes disponibles.

11:06 hsHoy

Miami se convierte en una de las sedes más caras del Mundial 2026 con boletos de hasta USD 2.000

La demanda por los encuentros programados en el Hard Rock Stadium ha impulsado valores superiores al promedio del certamen, especialmente en cruces con selecciones de gran convocatoria internacional

Miami es la segunda sede con boletos más caros de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con un precio promedio de 2.094 dólares, solo detrás de East Rutherford. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Miami es la segunda sede con boletos más caros de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con un precio promedio de 2.094 dólares, solo detrás de East Rutherford. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Miami encabeza la lista de sedes con boletos más caros para la Copa Mundial de la FIFA 2026, solo superada por East Rutherford, Nueva Jersey, de acuerdo con un relevamiento internacional difundido en la antesala del torneo. La noticia afecta a los residentes del sur de Florida y a los miles de aficionados internacionales interesados en presenciar los partidos en el estadio Hard Rock durante el certamen, que inicia el 11 de junio de 2026.

Leer la nota completa
10:44 hsHoy

El mensaje de Lionel Messi para los hinchas a 7 días del debut en el Mundial: “Vamos a dejar todo”

El capitán de la Selección volvió a jugar, marcó un gol ante Islandia y expresó sus sensaciones de cara al inicio de la cita internacional

La Selección Argentina cerró su preparación para el Mundial 2026 con una contundente victoria ante Islandia en Alabama, un encuentro que marcó el regreso de Lionel Messi a la cancha. El capitán de la Albiceleste selló el 3-0 con un gol de penal, consolidando así una nueva marca histórica como goleador más longevo del seleccionado nacional.

Leer la nota completa
10:35 hsHoy

Estos serán los costos del estacionamiento en el Estadio Guadalajara durante el Mundial 2026

El recinto albergará cuatro encuentros de la fase de grupos y anticipan una alta demanda

El registro para adquirir el pase dejará de estar disponible un día antes del encuentro, por lo que los asistentes deberán anticipar su compra y considerar que el espacio disponible es limitado. (Foto: Estadio AKRON)
El registro para adquirir el pase dejará de estar disponible un día antes del encuentro, por lo que los asistentes deberán anticipar su compra y considerar que el espacio disponible es limitado. (Foto: Estadio AKRON)

El Mundial 2026 traerá a Guadalajara miles de visitantes y la logística para asistir al Estadio Akron para los encuentros ya genera debate, especialmente por el costo del estacionamiento.

Leer la nota completa
10:11 hsHoy

La agenda de la selección española antes de su debut en el Mundial frente a Cabo Verde

El combinado nacional ultima los preparativos en Estados Unidos con entrenamientos, ruedas de prensa y sesiones técnicas antes de iniciar su camino en el torneo

La selección española prepara cada detalle de su semana clave en Estados Unidos antes del esperado debut mundialista ante Cabo Verde (Miguel Morenatti)
La selección española prepara cada detalle de su semana clave en Estados Unidos antes del esperado debut mundialista ante Cabo Verde (Miguel Morenatti)

La selección de España inicia este martes 10 de junio su semana clave de preparación en Estados Unidos de cara a su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que tendrá lugar el próximo lunes 15 ante Cabo Verde. El equipo dirigido por Luis de la Fuente afronta el reto con el cartel de favorito, respaldado por una racha de 30 partidos sin derrota y con recientes victorias en amistosos, como el 1-3 ante Perú.

Leer la nota completa
09:55 hsHoy

Guillermo Ochoa recuerda la herida del Mundial de Sudáfrica 2010 al ser suplente y revela cómo la convirtió en motivación

A las puertas de su sexto Mundial, el guardameta habló de uno de los momentos más dolorosos de su trayectoria con el Tricolor

(Routers)
(Routers)

A pocos días de iniciar una nueva aventura mundialista, Guillermo Ochoa mira hacia atrás y encuentra una historia repleta de aprendizajes, sacrificios y momentos que moldearon su trayectoria. Entre todos ellos existe uno que sobresale por encima del resto: la amarga experiencia que vivió en el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando pasó de perfilarse como una de las grandes promesas de la Selección Mexicana a observar desde la banca el torneo más importante de su carrera hasta ese momento.

Leer la nota completa
09:54 hsHoy

Los interrogantes que mantiene Néstor Lorenzo antes del debut de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Gustavo Puerta, Santiago Arias y Willer Ditta son algunos de los jugadores que no eran titulares antes de la convocatoria, pero que ante Costa Rica y Jordania se abrieron un cupo en el once inicial

La continuidad de Néstor Lorenzo en la selección Colombia dependerá del desempeño en el Mundial -crédito Cristian Bayona/Colprensa
La continuidad de Néstor Lorenzo en la selección Colombia dependerá del desempeño en el Mundial -crédito Cristian Bayona/Colprensa

Néstor Lorenzo llegó a la recta final del debut de Colombia en el Mundial 2026 con cuatro puestos bajo revisión para el partido del 17 de junio ante Uzbekistán. La situación reflejó que los amistosos recientes no solo sirvieron para ajustar al equipo, sino también para abrir opciones que parecían cerradas antes de las derrotas de marzo contra Croacia y Francia, según un análisis del diario colombiano El Tiempo.

Leer la nota completa
09:53 hsHoy

El boletín de calificaciones de la Selección de la goleada ante Islandia: las otras tres Ferraris de Scaloni y el gran regreso de Messi

La Pulga fue la figura del encuentro en los Estados Unidos, mientras que Nico Paz, Valentín Barco y Thiago Almada dejaron una buena imagen

La Albiceleste se midió a los europeos en Estados Unidos

La selección argentina le ganó 3-0 a Islandia y se despidió de los amistosos preparativos al Mundial 2026 con una sonrisa en el estadio Jordan-Hare de Alabama. Los goles de Valentín Barco, Lionel Messi y Thiago Almada cerraron un buen duelo de la Albiceleste, que dejó los siguientes puntajes.

Leer la nota completa
09:53 hsHoy

10 frases de Scaloni tras el triunfo de Argentina: las “dos opciones” para reemplazar a Balerdi y un contundente mensaje al hincha

La Albiceleste venció 3-0 a Islandia en su último amistoso antes del Mundial y el entrenador entusiasmó a los fanáticos con una arenga

La selección argentina volvió a dejar una buena imagen ante un rival físico como Islandia y cerró su preparación para el Mundial 2026 con un triunfo por 3 a 0. Valentín Barco, Lionel Messi y Thiago Almada anotaron los goles de la Albiceleste, que dejó pasajes interesantes de juego. Además, Lionel Scaloni se llevó de Alabama varios aspectos positivos. Por ejemplo, que Cuti Romero, Nicolás González, Gonzalo Montiel y Messi volvieron a sumar minutos y le permitieron al entrenador evaluarlos, a seis días del debut en la Copa del Mundo ante Argelia en Texas.

Leer la nota completa
09:53 hsHoy

La frase de Rodrigo De Paul que ilusionó a los hinchas argentinos con el Mundial 2026 tras el triunfo ante Islandia

El mediocampista habló tras el triunfo 3-0 ante Islandia, en el último amistoso previo al certamen ecuménico. El secreto de esta selección para ser tan competitiva

Luego del triunfo de Argentina 3-0 ante Islandia, Rodrigo De Paul analizó lo que viene y les dejó un mensaje a los hinchas de cara al Mundial 2026 que comenzará este jueves y se llevará a cabo en Canadá, Estados Unidos y México.

Leer la nota completa
09:53 hsHoy

El gol con el que Messi rompió un récord que llevaba 69 años intacto en la selección argentina

El capitán volvió a jugar en la Selección Entró en el complemento y brilló desde su primer contacto con la pelota. El detalle de su partido

La Pulga amplió la diferencia ni bien ingresó ante Islandia

Lionel Messi volvió a jugar para Argentina y fue en el triunfo 3-0 ante Islandia en Alabama, en el último partido amistoso de cara al Mundial 2026 que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México. El futbolista, que disputará su sexta Copa del Mundo, jugó 25 minutos y lo hizo en un gran nivel, ya que se mostró muy participativo y desde la primera que tocó generó peligro.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

Mundial 2026Calendario Mundial 2026Grupos Mundial 2026Últimas noticiasArgentinaMéxicoEspañaColombiaLionel MessiEstados UnidosNewsroom BUE

Últimas noticias

El mensaje de Lionel Messi para los hinchas a 7 días del debut en el Mundial: “Vamos a dejar todo”

El capitán de la Selección volvió a jugar, marcó un gol ante Islandia y expresó sus sensaciones de cara al inicio de la cita internacional

El mensaje de Lionel Messi para los hinchas a 7 días del debut en el Mundial: “Vamos a dejar todo”

“¿Te acordás quién soy?: el futbolista que sorprendió a Lionel Messi y le recordó que jugó con su papá

El capitán de la selección argentina develó el diálogo que tuvo con un jugador de Islandia cuando finalizó el encuentro

“¿Te acordás quién soy?: el futbolista que sorprendió a Lionel Messi y le recordó que jugó con su papá

Todos los detalles de la primera fiesta inaugural del Mundial 2026: artistas, horario y cómo verla en vivo

El Estadio Azteca de la capital mexicana será el escenario de la primera de las tres ceremonias de la Copa del Mundo. Los detalles

Todos los detalles de la primera fiesta inaugural del Mundial 2026: artistas, horario y cómo verla en vivo

Cuando la pelota es política: cinco Copas del Mundo que fueron mucho más que fútbol

De Uruguay 1930 a Alemania 2006, los Mundiales aparecen como vidriera estatal. Modernidad, legitimidad y estabilidad en primer plano. La pregunta queda abierta: transformación real o maquillaje eficaz

Cuando la pelota es política: cinco Copas del Mundo que fueron mucho más que fútbol

Dos grandes goles de cabeza, clasificación asegurada y consolidación: a 40 años del triunfo frente a Bulgaria en México ‘86

El 10 de junio de 1986, la Selección dirigida por Carlos Bilardo cerraba la fase de grupos de la Copa del Mundo con un triunfo sin atenuantes. En octavos de final lo esperaría Uruguay

Dos grandes goles de cabeza, clasificación asegurada y consolidación: a 40 años del triunfo frente a Bulgaria en México ‘86

ÚLTIMAS NOTICIAS

Llega “Elle” la precuela de “Legalmente rubia” a Prime Video

Llega “Elle” la precuela de “Legalmente rubia” a Prime Video

Neblinas y probables lluvias aisladas: el tiempo para el AMBA y el resto del país

ANSES: quiénes cobran hoy miércoles 10 de junio de 2026

ANSES: cuándo cobro en junio 2026 si mi DNI termina en 8

¿Es bueno hacer sonar el cuello habitualmente?: qué dice la ciencia sobre esta costumbre

INFOBAE AMÉRICA

Llega “Elle” la precuela de “Legalmente rubia” a Prime Video

Llega “Elle” la precuela de “Legalmente rubia” a Prime Video

Caso O’Shae Sibley, condenan a su agresor por homicidio agravado por odio en Nueva York

Proyectan un boom económico de USD 465 millones gracias a los Knicks en la ciudad de Nueva York

Ariana Grande debutó en el número 1 del Billboard Hot 100 con “Hate That I Made You Love Me” y alcanzó un nuevo récord

Scott Eastwood aclara el estado de su padre y si se retira del cine: “No lo he oído de su boca de momento”

DEPORTES

El mensaje de Lionel Messi para los hinchas a 7 días del debut en el Mundial: “Vamos a dejar todo”

El mensaje de Lionel Messi para los hinchas a 7 días del debut en el Mundial: “Vamos a dejar todo”

“¿Te acordás quién soy?: el futbolista que sorprendió a Lionel Messi y le recordó que jugó con su papá

Todos los detalles de la primera fiesta inaugural del Mundial 2026: artistas, horario y cómo verla en vivo

Cuando la pelota es política: cinco Copas del Mundo que fueron mucho más que fútbol

Dos grandes goles de cabeza, clasificación asegurada y consolidación: a 40 años del triunfo frente a Bulgaria en México ‘86