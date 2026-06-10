Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 10 de junio, resultados, definiciones en las convocatorias y el minuto a minuto

Falta un día para que inicie el Mundial 2026 y las 48 selecciones que participarán del certamen se encuentran listas para comenzar su recorrido en la Copa del Mundo. Los partidos de preparación ya quedaron atrás y únicamente resta definir cuáles serán los cambios de algunos países respecto a sus convocados.
La selección argentina goleó 3-0 a Islandia. Valentín Barco y Thiago Almada anotaron los goles, mientras que Lionel Messi, quien disputó los últimos 20 minutos de juego, marcó un tanto desde el punto penal. Con este resultado, la Albiceleste llegará al debut mundialista como la primera en el Ranking FIFA.
La selección de Colombia, por su parte, continúa con los entrenamientos en Guadalajara,México, de cara al debut contra Uzbekistán. Los dirigidos por Néstor Lorenzo se medirán ante el equipo debutante el próximo miércoles 17 de junio.
España, tras finalizar su último ensayo en México, aterrizó en suelo estadounidense. La Roja hará base en la ciudad de Chattanooga, Tennessee. Este miércoles, el equipo realizará una recuperación física. Durante la mañana, los medios podrán visitar la base junto a Aitor Karanka, director técnico de desarrollo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).
Mientras tanto, México ultima los detalles para el partido inaugural ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México. Javier Aguirre ya tendría definido su once inicial.
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Miami encabeza la lista de sedes con boletos más caros para la Copa Mundial de la FIFA 2026, solo superada por East Rutherford, Nueva Jersey, de acuerdo con un relevamiento internacional difundido en la antesala del torneo. La noticia afecta a los residentes del sur de Florida y a los miles de aficionados internacionales interesados en presenciar los partidos en el estadio Hard Rock durante el certamen, que inicia el 11 de junio de 2026.
La Selección Argentina cerró su preparación para el Mundial 2026 con una contundente victoria ante Islandia en Alabama, un encuentro que marcó el regreso de Lionel Messi a la cancha. El capitán de la Albiceleste selló el 3-0 con un gol de penal, consolidando así una nueva marca histórica como goleador más longevo del seleccionado nacional.
El Mundial 2026 traerá a Guadalajara miles de visitantes y la logística para asistir al Estadio Akron para los encuentros ya genera debate, especialmente por el costo del estacionamiento.
La selección de España inicia este martes 10 de junio su semana clave de preparación en Estados Unidos de cara a su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que tendrá lugar el próximo lunes 15 ante Cabo Verde. El equipo dirigido por Luis de la Fuente afronta el reto con el cartel de favorito, respaldado por una racha de 30 partidos sin derrota y con recientes victorias en amistosos, como el 1-3 ante Perú.
A pocos días de iniciar una nueva aventura mundialista, Guillermo Ochoa mira hacia atrás y encuentra una historia repleta de aprendizajes, sacrificios y momentos que moldearon su trayectoria. Entre todos ellos existe uno que sobresale por encima del resto: la amarga experiencia que vivió en el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando pasó de perfilarse como una de las grandes promesas de la Selección Mexicana a observar desde la banca el torneo más importante de su carrera hasta ese momento.
Néstor Lorenzo llegó a la recta final del debut de Colombia en el Mundial 2026 con cuatro puestos bajo revisión para el partido del 17 de junio ante Uzbekistán. La situación reflejó que los amistosos recientes no solo sirvieron para ajustar al equipo, sino también para abrir opciones que parecían cerradas antes de las derrotas de marzo contra Croacia y Francia, según un análisis del diario colombiano El Tiempo.
La selección argentina le ganó 3-0 a Islandia y se despidió de los amistosos preparativos al Mundial 2026 con una sonrisa en el estadio Jordan-Hare de Alabama. Los goles de Valentín Barco, Lionel Messi y Thiago Almada cerraron un buen duelo de la Albiceleste, que dejó los siguientes puntajes.
La selección argentina volvió a dejar una buena imagen ante un rival físico como Islandia y cerró su preparación para el Mundial 2026 con un triunfo por 3 a 0. Valentín Barco, Lionel Messi y Thiago Almada anotaron los goles de la Albiceleste, que dejó pasajes interesantes de juego. Además, Lionel Scaloni se llevó de Alabama varios aspectos positivos. Por ejemplo, que Cuti Romero, Nicolás González, Gonzalo Montiel y Messi volvieron a sumar minutos y le permitieron al entrenador evaluarlos, a seis días del debut en la Copa del Mundo ante Argelia en Texas.
Luego del triunfo de Argentina 3-0 ante Islandia, Rodrigo De Paul analizó lo que viene y les dejó un mensaje a los hinchas de cara al Mundial 2026 que comenzará este jueves y se llevará a cabo en Canadá, Estados Unidos y México.
Lionel Messi volvió a jugar para Argentina y fue en el triunfo 3-0 ante Islandia en Alabama, en el último partido amistoso de cara al Mundial 2026 que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México. El futbolista, que disputará su sexta Copa del Mundo, jugó 25 minutos y lo hizo en un gran nivel, ya que se mostró muy participativo y desde la primera que tocó generó peligro.