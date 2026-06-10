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Un diario español utilizó un sistema especial para predecir al campeón del Mundial 2026: en qué posición quedó Argentina

El periódico se apoyó en el sistema de puntuación ELO, muy utilizado en el ajedrez. España contó con el mayor porcentaje de probabilidades de ganar la Copa del Mundo

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Una Copa del Mundo dorada en un escritorio escolar de madera. Detrás, tres pizarrones con fórmulas matemáticas y los nombres Argentina, España y Francia.
El diario Marca utilizó el sistema de puntuación ELO para predecir al campeón del Mundial (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mundial 2026 se presenta con un escenario de incertidumbre y pronósticos matemáticos que acaparan la atención de analistas y aficionados. El reciente modelo utilizado por Marca posicionó a España como la selección con mayores posibilidades de conquistar el título, asignándole un 29,8% de probabilidad de salir campeón. Esta cifra supera ampliamente a las de otros favoritos como Argentina (17,3%), Francia (9,8%) y Brasil (7,4%), según el último informe publicado por el medio español.

El sistema utilizado por Marca se basa en el método Elo, un método matemático, basado en cálculo estadístico, que es ampliamente implementado en el ajedrez y fue adaptado en este caso para el fútbol. Otorga puntuaciones a cada selección en función de sus resultados recientes. A diferencia del ranking FIFA, el Elo ajusta las probabilidades de cada equipo tras cada partido oficial disputado y pondera la dificultad del rival. Desde el periódico MARCA explicaron que este modelo permite una “fotografía dinámica” del torneo, ya que las probabilidades se actualizan cada jornada conforme evolucionan los desempeños de los equipos. “Se irá actualizando cada día, permitiendo seguir no solo lo que sucede sobre el césped, sino también cómo cambian las expectativas de éxito de cada una de las selecciones participantes”, señalaron.

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Para calcular los porcentajes de victoria, el pronosticador toma en cuenta el Elo de ambos equipos y lo traduce en una probabilidad de triunfo para cada partido del Mundial. Cuando dos selecciones presentan niveles similares, el modelo contempla la posibilidad de empate, mientras que una diferencia amplia reduce notablemente esa opción. El resultado de cada encuentro, multiplicado por 100.000 simulaciones completas del torneo, determina la probabilidad final de que cada selección alcance el título. Por ejemplo, si Argentina obtiene un 17,3%, significa que ganó el torneo en 17.300 de esas simulaciones.

España será la campeona del mundo según Marca (AP)
España será la campeona del mundo según Marca (AP)

El modelo Elo, respaldado por estudios académicos, supera sistemáticamente al ranking FIFA como predictor de resultados en torneos internacionales, según detalló Marca. La elección de esta metodología responde a la necesidad de reflejar con mayor fidelidad el rendimiento real y actual de las selecciones, sin distorsiones asociadas a la cantidad de partidos o la calidad de los rivales.

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En la última actualización publicada por Marca, España lidera el ranking con el 29,8% de probabilidades de levantar la copa, seguida por Argentina, Francia, Brasil e Inglaterra. Otros equipos destacados, aunque con menores porcentajes, son Portugal (3,4%), Colombia (3,2%) y Ecuador (2,8%). El modelo también incluye selecciones como Alemania, Países Bajos, Turquía y Suiza, aunque con opciones inferiores al 3%. Las probabilidades se recalculan cada mañana para incorporar los últimos resultados y modificaciones en la clasificación Elo global.

La proyección se sumó a otras simulaciones que buscan anticipar el desenlace del torneo. Según publicó Opta Analysts, una supercomputadora otorga a España un 16,1% de posibilidades de consagrarse campeona, por delante de Francia (13%) e Inglaterra (11,2%). En ese ranking, Argentina figura en cuarto lugar, con un 10,4%.

Por su parte, la tradicional simulación de EA Sports también apunta a España como campeona mundial en 2026. Según la desarrolladora de videojuegos, la selección ibérica se quedará con el título en la edición de Estados Unidos, México y Canadá. El dato adquiere relevancia debido al historial reciente de EA Sports, cuyas simulaciones acertaron el campeón en los últimos cuatro mundiales: España en 2010, Alemania en 2014, Francia en 2018 y Argentina en 2022.

Una tercera simulación, elaborada por la Universidad de Reading en Inglaterra bajo la dirección del economista James Reade, coloca a Argentina al frente del ranking de probabilidades. El estudio británico analizó 10.000 versiones completas del certamen, tomando en cuenta la fortaleza ofensiva y defensiva de cada equipo desde enero de 2023. En este modelo, la diferencia entre Argentina, Francia y España es mínima, lo que anticipa una competencia pareja en los tramos decisivos del torneo.

La convergencia de las diferentes simulaciones matemáticas muestra a España como una de las grandes favoritas, con Argentina y Francia disputando los primeros puestos en todos los modelos. El pronosticador de MARCA destaca por su transparencia, su actualización diaria y la utilización de una metodología reconocida en el ámbito deportivo.

LAS PROBABILIDADES DE ALZARSE CON EL TROFEO EN LA PREVIA DEL MUNDIAL

España: 29.8%

Argentina: 17.3%

Francia: 9.8%

Brasil: 7.4%

Inglaterra: 6.1%

Portugal: 3.4%

Colombia: 3.2%

Ecuador: 2.8%

Alemania: 2.6%

Países Bajos: 2.3%

Turquía: 2.2%

Suiza: 1.8%

Noruega: 1.4%

Croacia: 1.3%

Bélgica: 1.2%

México: 1.2%

Japón: 1.2%

Uruguay: 1.0%

Senegal: 0.8%

Marruecos: 0.6%

Paraguay: 0.5%

Canadá: 0.3%

Escocia: 0.3%

Austria: 0.3%

Irán: 0.2%

Corea del Sur: 0.2%

Australia: 0.2%

Panamá: 0.1%

Rep. Checa: 0.1%

EE.UU.: 0.1%

Argelia: 0.1%

Uzbekistán: 0.1%

Suecia: 0.1%

Costa de Marfil: 0.1%

Bosnia-Herz.: —

Qatar: —

Haití: —

Sudáfrica: —

Curazao: —

Túnez: —

Cabo Verde: —

Arabia Saudí: —

Egipto: —

Nueva Zelanda: —

Jordania: —

Irak: —

RD Congo: —

Ghana: —

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