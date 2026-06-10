Un investigador del CONICET analizó el último informe de UNICEF: “La pobreza es una condición estructural supercompleja de la que no se sale en seis meses”

Martín Maldonado, investigador del Conicet, especialista en pobreza, niñez y hábitat, en Infobae en Vivo

En una entrevista exclusiva en Infobae al Amanecer, el investigador del CONICET Martín Maldonado describió la situación de la pobreza infantil en 2025 como “inadmisible”, tras conocerse el informe de UNICEF que arrojó una caída al 42,3 % y afectó a 5,1 millones de chicos, aunque con advertencias sobre la complejidad del fenómeno

Durante una charla con el equipo de Infobae al Amanecer, integrado por Nacho Girón, Jime Grandinetti y Belén Escobar, Maldonado rechazó los enfoques que relativizan el impacto de la pobreza infantil: “Muchísimo dolor y tristeza. No hay encuadre académico acá. Hay puro dolor. Los números son inadmisibles en un país como Argentina, que tiene todos los recursos naturales, las capacidades humanas, estabilidad democrática, política. Estos números son ciertamente inadmisibles“.

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El informe de UNICEF, elaborado sobre datos del INDEC, señaló que la pobreza infantil descendió al 42,3 % en el segundo semestre de 2025, lo que representa a 5,1 millones de niños, niñas y adolescentes. La indigencia también bajó al 9,4 %, es decir, 1.100.000 chicos.

Maldonado advirtió sobre la “tristeza” que provocan estos números, aunque reconoció: “Hay más de 50 formas de medir la pobreza en el mundo y esta es medición de pobreza monetaria. Es importante que la gente lo entienda. Solamente mide los ingresos monetarios en ciudades grandes, no mide ciudades pequeñas, solamente las familias que declaran ingresos. Acá no están las que no declaran ingresos”.

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El especialista remarcó que solamente “mide si el ingreso de esa familia alcanza para comprar una canasta, el valor de una canasta alimentaria de 52 ítems”. Sobre la reciente caída de la pobreza monetaria, explicó: “Están cayendo los precios relativos de los alimentos. Y no es porque estén bajando los alimentos, sino porque están acelerando a un ritmo menor de lo que están acelerando otros bienes de la economía. Por ejemplo, alquileres, expensas, servicios, combustible, transporte. Están subiendo muchísimo y los alimentos pierden peso relativo. Esta medición particular de pobreza monetaria pierde sentido cuando los precios relativos cambian mucho”.

Cuatro formas de medir la pobreza: resultados dispares y advertencias

Maldonado subrayó que los datos varían drásticamente según el método: “Hay cuatro formas de medir la pobreza en Argentina. Hay muchas más. Cuatro son robustas desde el punto de vista teórico y metodológico, y dan resultados completamente distintos. Una da 7 %, la otra da 28 %, la otra da 51 % y la otra da 67 %. ¿Cuál es la correcta?”. Ante la consulta sobre cómo explicar tanta diferencia, fue categórico: “Porque miden cosas distintas. Miden cosas absolutamente distintas”.

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El investigador comparó la variedad de mediciones con un diagnóstico médico: “¿Cuál es el mejor diagnóstico para conocer la salud de una persona? Medirle la fiebre, hacer un estudio de sangre, hacer una tomografía computada o hacer una radiografía de rayos X. ¿Cuál va a ser tu respuesta? Depende cuál es la patología que tiene el paciente, ¿cierto? Depende de qué sufre. Entonces, esto es igual”.

De acuerdo a su análisis, “7 % mide solamente NBI, necesidad básica insatisfecha, lo hace el censo. 28 % es la pobreza monetaria, esta que estamos reportando ahora, de niños llega a 42. 51 % es la de estatus y poder adquisitivo de la Asociación Argentina de Market. Y la que da 67 % es la pobreza multidimensional que el mismo informe de UNICEF dice que se mantiene a lo largo del tiempo. Y esa mide todo lo que tiene que medir. Mide vivienda, acceso a servicios, mide salud, educación y agua potable”.

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Un hombre busca comida en un contenedor de basura cerca de la Casa Rosada, en el centro de Buenos Aires (REUTERS/Mariana Nedelcu)

Perspectivas para 2026 y la advertencia sobre el rebote

Consultado sobre el futuro inmediato, Maldonado advirtió: “El mismo informe dice que se espera que crezca la pobreza y va a crecer porque hay una fuerte retirada del Estado de las cuestiones no monetarias. Entonces, cuando registremos pobreza multidimensional va a crecer. Y también hay alguna importante retirada del Estado de programas sociales que también se cuentan dentro de la pobreza multidimensional. Entonces, se espera, y el mismo informe de UNICEF lo reconoce, que va a haber tendencias de pobreza a la suba”.

El investigador insistió en que “va a mostrar un rebote, pero también me interesaría para el televidente que no es especializado, que se entienda que esta medición es superlimitada”. Y añadió que ese se ampliará “cuando se empiece a medir todos los otras accesos a derechos, cuando midamos calidad de la Educación, acceso a la Salud, acceso a servicios públicos, cuando midamos Transporte, cuando midamos esparcimiento, cuando midamos tiempo libre y calidad de ese uso del tiempo libre, los parámetros sociales que se vienen deteriorando hace mucho tiempo”.

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Maldonado recalcó que la situación es estructural y excede a cualquier coyuntura política: “Porque hace mucho tiempo que se vienen deteriorando de modo sostenido y se van a seguir deteriorando. ”. Y sobre los parámetros de calidad de vida, explicó: “Me refiero a nuevos parámetros para medir la calidad de vida de las personas, que no solamente el ingreso monetario, porque lo que está pasando acá son una distorsión de precios relativos, entre los alimentos y el resto de los servicios. Se han disparado tanto el costo de los servicios, alquiler, transporte, que del total de lo que gasta una familia, los alimentos cada vez representan menos. Y cuando se mide eso, resulta que cae menos gente debajo de la pobreza”.

En ese mismo sentido, criticó la lectura reduccionista de los indicadores: “Es una falacia esto que vemos en varios medios de comunicación, de que tal presidente o tal presidenta sacó o metió seis millones, cinco millones o cuatro millones de personas en la pobreza de un semestre a otro, porque la pobreza es una condición estructural supercompleja de la que no se sale en seis meses ni se entra en seis meses. Sino que lleva décadas de construcción de esta situación tan lamentable en Argentina”.

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