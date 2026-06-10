Enterró 60 kilos de cocaína en el patio de su madre en Santa Fe y lo detuvieron: la mujer se desmayó en pleno operativo

Gendarmería halló casi 60 kilos de cocaína enterrada en el patio de una casa de Santa Fe

En el marco de la investigación por el narcoavión que aterrizó a mediados de mayo con 321 kilos de cocaína a bordo en una zona rural de Villa Eloísa, una localidad agrícola del Departamento Iriondo, en la provincia de Santa Fe, personal de Gendarmería Nacional allanó este martes tres domicilios en la localidad de Roldán. Durante los procedimientos, los gendarmes hallaron en el fondo de una propiedad casi 60 kilos de la misma sustancia, la cual estaba fraccionada y oculta bajo tierra.

Fuentes del caso consultadas por Infobae precisaron que los gendarmes del Centro de Operaciones Antidrogas avanzaron con las investigaciones al geolocalizar tres inmuebles en la localidad de Roldán, donde merodeaba Flavio Gabriel Batista (41), uno de los involucrados en la causa.

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Flavio Gabriel Batista quedó detenido por infracción a la Ley de Drogas.

Al iniciar los registros en uno de los inmuebles, ubicado sobre la calle Jujuy, los agentes accedieron a un patio abandonado con escombros, vegetación y chapas. Las sospechas crecieron cuando divisaron la presencia de una pala, y la intuición no les falló: al levantar unas láminas de metal, notaron la tierra removida, excavaron y descubrieron panes de color verde que contenían un total de 58,823 kilogramos de cocaína.

Según confiaron fuentes de la investigación, la madre de Batista, dueña de la casa, se desmayó al ser notificada del hallazgo.

La cocaína estaba fraccionada en panes de color verde.

En los otros domicilios allanados, los efectivos secuestraron 16.500 dólares, 335.000 pesos argentinos, 140 reales, 48 municiones de distintos calibres y 20 cartuchos calibre 12/70, una camioneta Ford Ecosport, una balanza de precisión, cuatro teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.

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Por su parte, los fiscales de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) Matías Scilabra, Diego Iglesias y Santiago Alberdi, a cargo de la investigación, ordenaron que Batista quede detenido por infracción a la Ley de Drogas.

El vínculo de Batista con los hermanos Borras

Según se desprende de la investigación, Batista estaría vinculado a Santiago y Juan Cruz Borras, dos hermanos rosarinos que fueron detenidos a mediados de mayo en el marco del mismo expediente.

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Los Borras, que tenían pedido de captura, cayeron durante la medianoche del último 13 de mayo. Estaban escondidos en la ciudad de Funes, a unos 15 kilómetros de Rosario, donde se ocultaban en la casa de la novia de uno de ellos.

Los hermanos Borras.

Casi sobre la medianoche del miércoles 13 de mayo, escondidos en la ciudad de Funes (a unos 15 kilómetros de Rosario), refugiados en lo de una novia y sin disparar un solo tiro. Así fueron capturados por Gendarmería los hermanos rosarinos Santiago Emmanuel Borras (35) y Juan Cruz Borras (27), quienes tenían orden de captura.

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Es la segunda causa federal por droga que afronta Santiago Borras, ya que fue condenado a 4 años de prisión por el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario por un legajo de marzo de 2014, cuando a sus 23 años cayó en un control de Gendarmería en la ruta 33, a la altura de Venado Tuerto, en la que se incautó en el baúl de su auto una caja de zapatos que contenían cuatro paquetes de marihuana, que pesaron más de dos kilos.

El hallazgo del segundo narcoavión

A mediados de mayo y en una pista de la zona rural de Villa Eloísa, aterrizó un avión con una gran cantidad de cocaína a bordo. Según pudo confirmar este medio, el piloto y copiloto fueron arrestados, aunque los tres hombres que aguardaban en una pista clandestina para iniciar el traslado terrestre de los estupefacientes se dieron a la fuga.

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El avión tocó tierra sobre un terreno que lucía acondicionado para tal fin. La mecánica que investiga la Gendarmería marca que dos camionetas Strada y un Gol Trend esperaban el cargamento para luego cargar los ladrillos, aunque todos fueron sorprendidos por los agentes federales que hicieron una suerte de operativo cerrojo para evitar una huida.

La avioneta en la que hallaron 321 kilos de cocaína.

En efecto, la fuga se realizó con características cinematográficas. Una de las Strada embistió a un gendarme que fue asistido en un centro de salud de Cañada de Gómez por una fractura de cráneo.

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Las dos camionetas fueron halladas por los agentes en una zona rural entre las rutas 15 y 178, entre las jurisdicciones de Villa Eloísa y Cruz Alta. Ambas habían sido incendiadas. Se presume que todos se subieron al Gol Trend –que figura en el registro de otra ciudad del sur de Santa Fe–, del que comenzaron a surgir versiones de que tendría orificios de bala producto de un enfrentamiento que después fue negado por fuentes de Gendarmería.

Las camionetas que esperaban para trasladar la cocaína aparecieron incendiadas.

Dos hombres de nacionalidad boliviana fueron detenidos por encontrarse a pie en la zona donde se hizo el procedimiento en busca de los narcos, no tener documentación y no contar con un ingreso autorizado al país. Eso llevó a suponer que eran el piloto y copiloto de la aeronave.

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Tanto en la cocaína que tocó tierra en la primera aeronave como en esta segunda, se mencionó la posibilidad de que la droga tenga cierta conexión con Brian Bilbao, un capo narco de Rosario que está detenido desde noviembre del año pasado –después de pasar dos años prófugo–. No obstante, no asoma una relación clara con este nuevo tráfico aéreo de estupefacientes.